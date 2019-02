Tất cả các vụ tai nạn nói trên đều xảy ra ở đường bộ. So với ngày 30 Tết, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí, giảm 15 vụ và giảm số người chết là 9, số người bị thương là 13. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho hoạt động bắn pháo hoa tại các địa phương được đảm bảo an toàn, thông suốt.

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, sau 4 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cả nước đã xảy ra 117 vụ tai nạn giao thông, làm chết 77 người, bị thương 87 người. So với 4 ngày đầu tiên kì nghỉ Tết Nguyên đán 2018, giảm 38 vụ (giảm 24,5%), giảm 44 người chết ( giảm 36,3%), giảm 33 người bị thương (giảm 27,5%).

Sau 4 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trên cả nước đã xảy ra 117 vụ tai nạn giao thông, làm chết 77 người. Ảnh minh họa

Về công tác xử phạt vi phạm Luật Giao thông, lực lượng CSGT đã kiểm tra xử lý trên 2.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ; Tạm giữ 667 phương tiện vi phạm và tước 349 giấy tờ các loại, tước 56 giấy phép lái xe. Lực lượng CSGT đường thủy kiểm tra xử lý 3 trường hợp, tạm giữ 1 giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Nhật Tân