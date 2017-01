14 ca tử vong vì đánh nhau trong ngày Tết

Ngày 29/1 (tức mùng 2 Tết Đinh Dậu 2017), Bộ Y tế cho biết, tính đến hôm nay, không ghi nhận các trường hợp mắc dịch cúm A trên người, dịch bệnh do virus Zika...

Theo báo cáo của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh ngày 29/01, về bệnh Tay chân miệng, đã ghi nhận 19 trường hợp mắc tay chân miệng tại tỉnh Trà Vinh, trong đó 1 ca tử vong (huyện Châu Thành).

Ngày mùng 1 Tết, có 2 ca tử vong do đánh nhau. Ảnh minh hoạ

Đó là trẻ 19 tháng tuổi, khởi phát ngày 23/01/2017, nhập BV Sản nhi Trà Vinh ngày 26/01/2017 với chẩn đoán ban đầu viêm phế quản/tiêu chảy cấp. Bệnh nhi tử vong ngày 28/01/2017 với chẩn đoán Tay chân miệng độ 4 trên nền của bệnh nhân Viêm cơ tim.

Hiện Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã lấy mẫu bệnh phẩm ngày 27/01/2017 và chuyển về Viện Pasteur TPHCM ngày 29/01/2017. TTYTDP Trà Vinh thông báo TTYT huyện Châu Thành giám sát và đã xử lý dịch theo quy định (trong buổi sáng 28/01/2017).

Còn theo thông tin từ hệ thống trực an toàn thực phẩm (63/63 tỉnh/thành phố, 5 Viện khu vực trên toàn quốc) và cả trên phương tiện thông tin đại chúng, tính từ 07h00 sáng ngày 28/01/2017 đến thời điểm 14h00 ngày 29/01/2017, trên toàn quốc chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra.

Về tình hình khám chữa bệnh ngày 29/01/2016 (tức ngày 02 Tết Đinh Dậu 2017) , Bộ Y tế cho biết, tổng số người bệnh còn lại tại các cơ sở khám chữa bệnh đến 7 giờ sáng ngày 29/01/2017 (Mùng 2 Tết) là 79.190 người bệnh. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu…

Đã đỡ đẻ/mổ đẻ thành công đón 8.052 cháu bé chào đời và điều trị khỏi cho xuất viện 53.210 người bệnh. Các BV thực hiện tốt thường trực cấp cứu ngoại viện, có 1.817 lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương của bệnh viện. Tổng số lượng máu còn dự trữ tại các bệnh viện là 6.556 lít.

Tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 16.700 trường hợp. Đây là số liệu tổng hợp ghi nhận tại khoa khám bệnh các bệnh viện, theo lời khai của người bệnh và người nhà người bệnh, bao gồm nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau, chưa loại trừ số liệu trùng lặp do các trường hợp chuyển tuyến 1 trường hợp đến khám tại nhiều bệnh viện.

Trong đó có 8.936 trường hợp va chạm nhẹ đến kiểm tra được xử trí và cho về trong ngày, có 5.055 trường hợp (30%) phải nhập viện điều trị nội trú, có 1.251 trường hợp chuyển tuyến trên điều trị (7%). Tổng số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 73 trường hợp.

Đặc biệt, có 130 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ (chưa loại trừ số trùng lặp do chuyển viện), không có trường hợp tử vong. Ngoài ra có 28 trường hợp khám, cấp cứu do chất nổ khác, không có ca tử vong.

Tổng số ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau là 2.203 trường hợp, 990 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, trong đó có 261 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên. Có 14 trường hợp tử vong.

Tổng số ca khám rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn và rượu là 1.167 trường hợp, trong đó 391 trường hợp là ngộ độc (say) rượu (33%), có 01 trường hợp tử vong tại bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hưng Yên vì ngộ độc thuốc diệt cỏ. Chưa có báo cáo về vụ ngộ độc thực phẩm.

Chỉ trong 24 tiếng từ 7h sáng 28/1 (mùng 1 Tết) đến 7h sáng 29/1 (mùng 2 Tết), cả nước có 41 ca tai nạn do pháo nổ, 7 ca tai nạn do chất nổ khác. Số khám rối loạn tiêu hoá, say rượu là 399 ca, trong đó do rượu bia chiếm gần 50%.

Có 352 ca tai nạn do đánh nhau (phải nhập viện điều trị nội trú). 92 ca phải chuyển viện. Có 2 ca tử vong tại BV do tai nạn đánh nhau.

Võ Thu