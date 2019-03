10 tỉnh có dịch tả lợn châu Phi: Hàng loạt giải pháp phòng, chống

Nhiều giải pháp được đưa ra để phòng, chống dịch. Ảnh: Ngọc Thành

560 hộ tại 210 thôn có dịch tả lợn châu Phi

Thông tin tới Báo Gia đình & Xã hội, Cục Thú y cho biết, tính đến chiều tối ngày 7/3, cả nước có 560 hộ tại 210 thôn, 84 xã và 27 huyện của 10 tỉnh, thành phố xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Cụ thể, 52 con lợn nhiễm dịch của 2 hộ chăn nuôi, tại xã Úc Kỳ và xã Kha Sơn (huyện Phú Bình, Thái Nguyên) đã kịp thời được tiêu hủy.

Đồng thời, các đơn vị chuyên ngành đã tiến hành khử trùng tiêu độc và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên toàn địa bàn huyện Phú Bình. Trước đó, ngày 7/3, Thanh Hóa công bố chính thức phát hiện ổ dịch thứ 2 tại chuồng nuôi của gia đình ông Nguyễn Khắc Hùng (trú tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa), với đàn lợn 10 con, tổng 880kg thịt đã được tiêu hủy.

Trước đó, tại Hòa Bình, ổ dịch với 15 con của hộ chăn nuôi Mai Xuân Trường (trú tại xã Hợp Thanh, huyện Lương Sơn) đã được tiêu hủy. Tại tỉnh Điện Biên, ổ dịch xuất hiện tại các 2 bản thuộc xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo.

Tại Hà Nội, ngày 7/3, UBND huyện Gia Lâm công bố phát hiện thêm ổ dịch tại chuồng nuôi của gia đình ông Đỗ Văn Bạc (thôn Bình Trù, xã Dương Quang), với tổng số 29 con. Trong đó có 2 con lợn rừng, 2 con lợn nái và 25 con lợn nuôi. Đây là ổ dịch thứ 4, sau quận Long Biên, Hoàng Mai và huyện Đông Anh. Tổng số lợn đã hủy trên địa bàn thành phố Hà Nội là khoảng 110 con.

Tính đến nay, thành phố Hà Nội có tổng đàn lợn đứng thứ hai cả nước, với gần 2 triệu con (chỉ sau tỉnh Đồng Nai), gần 1.000 cơ sở giết mổ. Trong đó, có đến 280 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã chăn nuôi lợn. Mỗi ngày, Hà Nội giết mổ gần 4.000 con lợn.

Hàng loạt giải pháp phòng, chống dịch

Trước tình hình dịch đang diễn ra trên diện rộng, Cục Thú y đã đưa ra hàng loạt các giải pháp để phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Giải pháp trong khâu, tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn bị bệnh, nghi bị bệnh tả lợn châu Phi: Không điều trị lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh; các địa phương lần đầu tiên phát hiện lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy toàn đàn trong vòng 24 giờ, kể từ khi có kết quả xét nghiệm.

Tại vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, trong vòng 48 giờ, việc tiêu hủy được áp dụng với đàn lợn bị bệnh có triệu chứng lâm sàng mà không nhất thiết phải chờ có kết quả xét nghiệm, nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát tán, lây lan diện rộng.

Giải pháp khoanh vùng ổ dịch: Ổ dịch là trại, các trại chăn nuôi lợn hoặc hộ gia đình chăn nuôi lợn trong 1 đơn vị cấp xã nơi phát hiện virus dịch. Vùng dịch là xã, phường, thị trấn thì thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 1 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 3 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo.

Đồng thời, theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con lợn nào có biểu hiện bệnh. Đối với vùng dịch bị uy hiếm trong phạm vi bán kính 3km xung quanh ổ dịch, và vùng đệm có bán kính khoảng 10km quanh ổ dịch cũng áp dụng tương tự.

Giải pháp dừng vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là nghiêm cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp. Cơ sở chăn nuôi trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp đã được cấp “Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật” đối với các bệnh khác, có thể được phép vận chuyển ra ngoài dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền của địa phương sau khi đã lấy mẫu xét nghiệm âm tính với bệnh dịch.

Đối với lợn trưởng thành hoặc trong trường hợp chủ cơ sở nuôi lợn có nhu cầu giết mổ lợn thì được phép giết mổ lợn dưới sự giám sát của cán bộ thú y với điều kiện kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh dịch tả. Thịt lợn và sản phẩm thịt lợn chỉ được phép tiêu thụ trong phạm vi vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm.

Giải pháp về quản lý chăn nuôi, an toàn sinh học, tái đàn sau khi hết dịch: Tăng cường chỉ đạo chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt; xây dựng cơ sở, chuỗi cơ sở và vùng an toàn dịch bệnh. Định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất; hằng ngày thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch.

Giải pháp về chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh: Hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn; nếu phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu… thì báo cơ quan thú y địa phương lấy mẫu để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh.

Trước diễn biến nghiêm trọng của dịch tả lợn châu Phi, ngày 7/3, UBND TP Hà Nội đã kịp thời ban hành Thông báo số 57/TB-VP về việc ứng phó cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố. Trong đó nhấn mạnh, thực hiện hỗ trợ kịp thời cho chủ hộ chăn nuôi theo quy định khi phát hiện dịch bệnh, thời gian hỗ trợ không quá 7 ngày kể từ ngày tiêu hủy; việc hỗ trợ tiêu hủy lợn bị bệnh bịch phải đảm bảo đúng đối tượng và mức hỗ trợ, công khai, dân chủ, minh bạch theo đúng chính sách hiện hành và không được thủ tục rườm rà….

Sử dụng thịt lợn nhiễm bệnh có nguy hiểm? Từ thông tin của Cục Thú y khẳng định, dịch tả lợn châu Phi chỉ lây lan trên lợn nuôi và lợn rừng không có khả năng lây lan sang người, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, bệnh tả ở người là một bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi khuẩn. Trong khi đó, dịch tả lợn có tác nhân gây bệnh là virus. Trong trường hợp người phơi nhiễm với sản phẩm động vật nhiễm bệnh mà không được nấu chín, cũng không có nguy cơ lây lan sang người.

