Xót xa ước mơ nhỏ nhoi của cô bé mắc ung thư xương

Bé Lưu Thị Hồng Phương, SN 2009 là con lớn của vợ chồng anh Lưu Hồng Thuần và chị Trương Thị Tươi SN 1986 ở xóm 1, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Tươi nghẹn ngào bảo không thể ngờ án tử hình lại treo sẵn trên đầu con khi còn nhỏ vậy. Bình thường cháu Phương gày còm, đau ốm liên miên. Năm lên 3 tuổi cháu bị lên hạch nhiều ở đầu và cổ, gia đình chạy vạy đưa cháu lên bệnh viện Nhi TƯ chữa trị.

Tháng 7 năm 2017, Phương bị một trận ốm sốt dài ngày, dù đã uống thuốc và chữa trị ở quê không khỏi, lại một lần nữa gia đình vay mượn anh em, bạn bè đưa con lên bệnh viện Nhi TƯ. Tại đây, bác sỹ chẩn đoán con bị tim bẩm sinh và phải phẫu thuật gấp, chi phí lần đó cũng hàng trăm triệu đồng.

Đang trong lúc lo lắng vì không biết trả số tiền vay ra sao khi tới hạn phải trả, tai họa thêm một lần nữa đến với gia đình. Chị Tươi kể, vào tháng 4 năm nay khi chị tắm cho bé thấy đùi trái sưng tấy, có một cục nổi lên. Chân dần sưng to.

Cho đến ngày con suốt ngày kêu đau chân không đi nổi nữa thì anh chị vội vã đưa con đến bệnh viện. Qua thăm khám, làm các xét nghiệm, bác sỹ cho biết con bị u xương đùi rồi chuyển về điều trị tại bệnh viện K3 Tân Triều.

Khối u đã được cắt bỏ, bé Phương vẫn đau. Kết quả sinh thiết khối u như tiếng sét đánh ngang tai đủ sức làm hai vợ chồng chị ngã quỵ bởi con mắc phải ung thư xương. Kể từ đó, hóa chất và xạ trị thành “bạn” của Phương.

Bố mẹ nghèo chỉ quẩn quanh với đồng ruộng, lại dốc toàn bộ sức lực cho mấy năm điều trị hết bệnh này đến bệnh kia của con, đến nay đã cạn kiệt chẳng còn đồng nào. Anh Thuần bình thường đi phụ hồ, con đi viện phải theo con chăm sóc. Dưới Phương còn hai đứa em nhỏ, một đứa bước vào học lớp 2 và một đứa sinh năm 2016. Nhà đông con, thu nhập bấp bênh nên luôn ở cảnh thiếu trước hụt sau.

Sau lời tâm sự của chị Tươi, chúng tôi thấy sốt ruột hơn bởi biết chị cũng đang bị u gan. Căn bệnh được các bác sỹ chỉ định phải điều trị nhưng vì cùng lúc con mắc bệnh ung thư, không thể xoay xở được nên chị chẳng dám đi chữa trị. Bản thân biết những nguy cơ mình có thể phải đối mặt nhưng một bên là tính mạng của con đang đe dọa từng ngày, chị chẳng làm gì khác được. Chị Tươi giờ ở nhà chăm hai đứa con nhỏ, thi thoảng tranh thủ đi phụ hồ, bắt ốc thêm.

Việc học của bé Phương giờ đành tạm gác. 24 tiếng ở viện là 24 tiếng bé gồng mình chống chọi với những đợt vào thuốc đau đớn, cứ thế tiếp diễn ngày này qua ngày khác. Không còn ánh mắt hồn nhiên và gương mặt ngây thơ của trẻ con, Phương ít cười và pha chút sợ hãi bởi bé biết đang chờ mình là những mũi kim truyền và những chai hóa chất.

Trong cơn đau của bệnh tật hành hạ, cô bé luôn ao ước được trở lại lớp học. Bé thường hay hỏi mẹ khi nào con được về nhà, được trở lại trường lớp cùng với các bạn. Mỗi lần nghe những lời thủ thỉ của Phương, lòng chị Tươi như thắt lại.

Hiện tại, cháu Phương đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện K3. Dòng dã suốt mấy năm trời chữa trị hết bệnh này đến bệnh kia, cũng chẳng có tiền nữa, vợ chồng chị Tươi đang tính bán đi căn nhà nhỏ để trang trải chi phí chữa trị.

Khi chúng tôi hỏi “bán nhà rồi anh chị biết sống ở đâu?, chị nghẹn ngào nói “Biết làm sao được, con còn bé quá, giờ mình mà đầu hàng thì nó biết bấu víu vào ai?. Giờ con mình bệnh tật, đâu thể bỏ mặc không lo được. Số tiền vay nợ của gia đình giờ cũng đã tới cả trăm triệu mà gia đình không biết lấy đâu trả khi họ đòi. Bán nhà rồi thì cả nhà đi ở nhờ thôi, vậy mà giờ còn chưa bán được vì họ ép giá mua có 100 triệu đồng”.

Mỗi ngày qua đi, vợ chồng chị Tươi ráng cố gắng, tiếp tục làm lụng, vay mượn để giành giật sự sống cho đứa con tội nghiệp của mình. Mong rằng sự hỗ trợ thêm của mọi người sẽ bớt đi một phần khó khăn của gia đình để cho bé Phương tiếp tục điều trị, gia đình không phải sống cảnh ở nhờ khi buộc phải bán đi căn nhà.

Mọi sự giúp đỡ bé Hồng Phương - Mã số 402 xin gửi về:

1. Anh Lưu Hồng Thuần và chị Trương Thị Tươi ở xóm 1, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 402

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 402

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 402