Xót xa người phụ nữ trụ cột của gia đình nghèo phải cắt bỏ bàn chân hoại tử

Một chiều đầu tuần tháng 11, có mặt tại Bệnh viện Việt Đức, chúng tôi được thăm hỏi và chia sẻ về hoàn cảnh của một bệnh nhân có hoàn cảnh khá éo le. Đó là chị Đặng Thị Huyền (Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An), một bệnh nhân vừa trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ bàn chân bị hoại tử.

Chị Huyền sinh năm 1972 và kết hôn với anh Nguyễn Thế Cường (SN 1978) là người cùng địa phương. Về chung sống với nhau, anh và chị có 4 mặt con (3 gái, 1 trai), trong đó đứa lớn nhất đang học lớp 9 và đứa út mới học lớp 2.

Theo lời anh Cường, cuộc sống của gia đình anh rất khốn khó, chỉ có một mảnh ruộng để cấy cày nên hai vợ chồng luôn phải đi cấy, gặt thuê để có thêm thóc, gạo cho cả nhà. Ngoài ra, mỗi khi qua mùa vụ thì họ lại đi tìm mọi việc để làm thuê kiếm thêm.

Thông tin từ phía bệnh viện cũng cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Huyền thuộc diện cận nghèo, 4 đứa trẻ đang tuổi ăn học nên cũng chưa thể giúp đỡ gì nhiều cho bố mẹ. Trong khi đó, hai vợ chồng họ còn phải chăm nuôi bố và mẹ của anh Cường đang ốm bệnh, riêng mẹ chồng chị Huyền thì bị tai biến mạch máu não nên nằm liệt đã lâu…

Vì thế, kinh tế của họ càng gặp nhiều khó khăn. Nhưng càng nặng lòng hơn khi chúng tôi được biết thêm về chị Huyền, bởi anh Cường – chồng của chị không được nhanh nhẹn và hoạt bát lắm. Lâu nay, dù hai vợ chồng bươn chải ở quê nhưng chủ yếu là do chị làm trụ cột.

Tiếp xúc với anh Cường, chúng tôi càng hiểu thêm phần nào. Anh Cường bảo, cả hai vợ chồng đều không biết viết chữ. Còn riêng bản thân anh, theo mọi người ở đây đánh giá thì "lúc nào cũng trong trạng thái mơ mơ, không được tinh táo, nói chuyện thì khó nghe, khó hiểu được lắm".

Cách đây nửa tháng, tai nạn oan nghiệt đổ ập xuống chị Huyền và không ngờ lại cướp đi bàn chân đang lành lặn của người phụ nữ chân lấm tay bùn này.

"Hôm ấy vợ tôi đi làm thuê thì gặp tai nạn bị ô tô cán chân, kéo lê đi vài mét ấy. Xong rồi nhập viện 115 Nghệ An. Nhưng mà không hiểu sao lại bị hoại tử, ngày 4/11 đưa lên đây rồi phải phẫu thuật cắt đi" - anh Cường tâm sự.

Bàn chân bên phải của chị đã phải cắt bỏ đi các phần hoại tử. Cả gia đình không thể ngờ rằng chị lại gặp phải nông nỗi này, trong khi phía gây tai nạn đã bỏ đi và không hề có liên lạc gì để bồi thường…

Nằm trên giường bệnh, chị Huyền đau đớn nên cũng không thể nói chuyện được nhiều. Lâu lâu, chị lại gạt nước mắt. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi bởi sự ấm ức của cuộc đời éo le, vì nỗi lo lắng cho gia đình sẽ ra sao khi người trụ cột là chị lại không còn đôi chân lành lặn nữa.

Ông Tô Viết Khương – một người họ hàng xa của chị Huyền có chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội: "Tôi là họ hàng xa thôi nhưng thấy vợ chồng họ khó khăn quá nên ra phụ giúp trông nom vậy thôi. Hoàn cảnh gia đình Huyền thì khó khăn, khó mà nói được hết. Vợ chồng đi làm thuê, bữa có bữa không, con cái thì đi học cả rồi. Có khi được vài trăm nhưng có bữa cũng chỉ dăm ba chục. Lâu nay, Huyền lại là lao động chính mà giờ lại bị thế này rồi thì về làm nghề nông sẽ ra sao...".

Các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức cho biết: chị Huyền bị dập nát toàn bộ phần mềm ở chân và các ngón chân bị hoại tử nên đành phải cắt bỏ phần bàn chân trước đã hoại tử. Giờ đây, 4 đứa con của chị ở nhà phải tự chăm lo, dắt díu nhau đến trường, càng nghĩ về những ngày phía sau thì lòng chị lại nặng trĩu vô cùng.

Mọi sự giúp đỡ chị Đặng Thị Huyền xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Thế Cường (Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 323

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 323

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 323