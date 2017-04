Xót xa người đàn ông đau đớn vì "gương mặt quỷ"

Trưa 24/4, chúng tôi đến phòng 512, khoa Phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ (Viện Bỏng Quốc gia) để gặp anh Cà Văn Xiên (SN 1984) – một bệnh nhân với bệnh tình khá đặc biệt và hoàn cảnh rất khó khăn. Được biết, anh là người dân tộc Xinh Mun, trú tại bản Huế Quắng (xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Dù nằm trên giường bệnh nhưng anh vẫn vô cùng khó chịu bởi khối u "ác quỷ" đang chiếm lấy khuôn mặt mình. Là con út trong gia đình có hai anh em, Xiên sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền núi nghèo khó, mọi thứ trong cuộc sống vốn dĩ còn nhiều lạc hậu và thiếu thốn.

15 tuổi, bên góc mắt trái của anh xuất hiện khối u nhỏ, ban đầu chỉ bằng đầu ngón tay và gia đình cũng không chú ý. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng khối u ngày càng to lên, kỳ quái và đến nay đã chiếm gần hết khuôn mặt mình.

"Lúc mới bị thì nó bé thôi, không biết là cái gì nhưng cũng không đi khám vì nhà không có tiền. Bên mắt đó cứ đau nhức rồi mờ đi nhưng mọi người cũng chỉ biết thương thôi chứ không có tiền cho mình đi khám được. Rồi bố mất sớm, rồi tôi và mẹ qua ở với anh trai, mình bị thế này thì cũng không có ai dám lấy…".

Hiện tại, khối u quái ác đã chiếm hoàn toàn một bên mặt, căng cứng, gây đau nhức và khiến con mắt trái của anh không thể nhìn được nữa… Thậm chí, việc ăn, ngủ cũng vô cùng khó khăn bởi khối u không ngừng phát triển và ngày càng nặng.

Từ ngày ở cùng anh trai, khi nhận thấy khối u ngày càng to, đau đớn và hoảng sợ nhưng anh cũng không dám mơ tới việc chữa trị bởi nhà quá nghèo, phải lo ăn từng bữa. Hơn nữa, anh không thể làm lụng hay giúp đỡ gia đình anh trai mà chỉ có thể quanh quẩn ở nhà chịu đau đớn, gánh nặng cơm áo càng nặng nề, kinh tế gia đình bấy lâu nay vẫn luôn kiệt quệ.

Gần đây, do quá đau đớn nên anh đã gắng gượng đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La khám và lấy thuốc nhưng bác sĩ cho biết không thể xử lý được mà chỉ còn cách đến bệnh viện tuyến trung ương.

Được biết, cách đây không lâu, có một bác sĩ ở Viện Bỏng Quốc gia lên Sơn La công tác và được biết đến hoàn cảnh của Xiên nên đã kết hợp với hội chữ thập đỏ tỉnh Sơn La để đưa anh về Hà Nội (nhập viện điều trị từ ngày 9/4).

Theo các bác sĩ đánh giá, chẩn đoán thì anh Xiên mắc phải khối u xơ cơ. Khối u có trọng lượng khoảng 5kg, đã mọc xâm lấn sang vùng não. Ca phẫu thuật có thể được tiến hành vào đầu tháng 5 tới nhưng sẽ rất khó khăn, phải mua thêm một số vật liệu bên ngoài.

Được biết, chi phí sau khi đã trừ bảo hiểm, gia đình sẽ mất thêm khoảng 200 triệu. Đây là khoản tiền khó có thể tưởng tượng nổi đối với anh Xiên và gia đình anh trai là Cà Văn Xuân.

Đồng thời, để phẫu thuật thành công khối u này thì yêu cầu kỹ thuật phải cao, phải tiến hành vài lần: Đầu tiên là cắt khối u, sau đó che phủ tạm thời, cuối cùng là phẫu thuật để tạo hình khuôn mặt. Chúng tôi được biết, để phẫu thuật thành công cho anh Xiên thì dự tính sẽ phải có sự hợp tác của một số bệnh viện: Viện 103, Viện Bỏng Quốc Gia, Bệnh viện ung Bướu và Bệnh viện Bạch Mai cùng hỗ trợ.

"Thật sự cầu mong được giúp đỡ. Anh em tôi không biết phải làm sao được. Mẹ tôi thì đã già, nhà anh trai thì có 3 cháu nhỏ nhưng cũng nghèo lắm, hằng ngày cũng chỉ trồng ngô kiếm cái ăn qua ngày. Ở quê khó lắm, không gieo được lúa đâu, trên núi gieo được 25 kg ngô. Tiền chưa biết ở đâu, nhà còn phải mua chịu gạo ăn qua bữa, đang chờ thu ngô để trả người ta nữa...

Hôm xuống đây, anh trai gom được mấy triệu đồng, trưởng bản kêu gọi ủng hộ được vài trăm nữa để đi xe thôi" – anh thật thà chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội.

Khi chúng tôi đến, chỉ có anh Xiên trên giường bệnh, còn anh Xuân (anh trai anh Xiên) thì phải về Sơn La do có việc gấp. Qua trò chuyện, được biết việc phẫu thuật của anh Xiên sẽ do bác sĩ Vũ Quang Vinh (chủ nhiệm bộ môn phẫu thuật tạo hình, Viện Bỏng Quốc gia) phụ trách sắp xếp và phẫu thuật, nhưng ông Vinh đang có chuyến công tác tại Nhật Bản nên tạm thời anh Xiên vẫn đang phải điều trị.

Theo thông tin PV tìm hiểu, địa phương nơi anh Xiên sinh sống vốn rất nhiều khó khăn, nhiều hộ dân còn nghèo khó và gia đình anh Cà Văn Xuân cũng thuộc diện hộ nghèo, sống ở khu vực sâu trong bản, mỗi năm thu được vài chục kg ngô để đổi lấy gạo ăn. Việc vay mượn họ hàng, người quen trong bản để chữa bệnh cho anh Xiên là điều không thể…

Năm nay, anh mới 33 tuổi, gương mặt kỳ quái đã khiến người đàn ông thật thà này không lấy được vợ. Anh cho hay mình không biết chữ vì chỉ được học đến lớp 2. Giờ đây, anh chỉ hy vọng mình có cơ hội được phẫu thuật, được trút bỏ khối u kỳ quái này để có một cuộc sống bình thường nhất như mọi người, chí ít là không phải chịu đớn đau và có thể giúp đỡ gia đình lao động, kiếm miếng cơm manh áo.

Mọi sự giúp đỡ với anh Cà Văn Xiên -Mã số 268 - xin gửi về:

1. Anh Cà Văn Xiên tại bản Huế Quắng (xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 268

3. Ủng hộ trực tiếp tại chương trình "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DSKHHGĐ - Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 268

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@gmail.com hoặc số điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 110000079653 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 268