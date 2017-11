Xót xa hoàn cảnh cậu bé 5 tuổi bị bố mẹ bỏ rơi

Không được may mắn như những đứa trẻ khác, bé Tòng Đức Việt, 5 tuổi, dân tộc H’mông (Bản Nà Khoang, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) chào đời thì bố mẹ bỏ đi. Bà Bạc Thị Thơ là người nuôi dưỡng bé suốt 5 năm qua.

Đức Việt chào đời khi mẹ bé mang bầu ở tháng thứ 7 của thai kỳ. Bố mẹ bé quen nhau khi họ ra thị trấn làm thuê. Cả hai mến nhau. Bé Việt là kết quả của sự tò mò về những thay đổi cơ thể ở tuổi mới lớn giữa 2 người trẻ tuổi.

Theo lời bà Thơ kể lại, thì lúc mang thai Việt mẹ bé giấu không cho người ngoài biết. Cô gái trẻ dùng vải quấn bụng và uống nhiều thứ thuốc với mong muốn phá bỏ sinh linh bé bỏng trong bụng mình. Người phụ nữ đó nghĩ đơn giản không muốn mọi người xung quanh phát hiện mình có bầu khiến bản thân xấu hổ.

Nghi ngờ, có người tại nơi làm việc chủ động hỏi thì cô gái trẻ quả quyết nói không phải mình mang thai. Đến tháng thứ 7 của thai kỳ, người phụ nữ trẻ chuyển dạ thì gia đình chủ mới biết và đưa đi viện. Bé Việt chào đời trong hoàn cảnh đó.

“Chúng nó còn quá trẻ, lúc bé Việt sinh ra cả hai đứa cũng đi đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cho con. Cả 2 vợ chồng suy nghĩ còn nông cạn lắm, làm bố làm mẹ trong sự ngỡ ngàng. Chỉ khổ hai vợ chồng tôi thôi”, bà Thơ cho biết.

Cũng bởi trong thời gian mang thai, người mẹ trẻ dùng khăn quấn bụng, uống nhiều thứ thuốc linh tinh nên ảnh hưởng đến sức khỏe của bé sau này. 5 tuổi, bé Việt ngoài suy dinh dưỡng, bé chỉ nặng 11kg và không thể đi lại.

Bản Nà Khoang là bản của bà con người dân tộc H’mông sinh sống. Nơi đây kinh tế còn đói nghèo, đường xá đi lại khó khăn. Người dân quanh năm gắn bó với ruộng vườn, thu nhập chính từ nương lúa, nương khoai. Được biết, để đi đến thành phố Sơn La người dân phải di chuyển trên quãng đường 150km.

Theo quan niệm của người dân địa phương, một cậu bé sinh ra không khỏe mạnh sẽ đem lại những điều không may mắn cho dân làng. Cũng chính vì vậy mà họ xa lánh, bàn tán về gia đình bà Thơ. Đón con chào đời được một thời gian ngắn thì mẹ bé bỏ đi không một lời từ biệt.

Trước những lời đồn đại của hàng xóm, ông bố trẻ không đủ bản lĩnh để vượt qua, cuối cùng cũng bỏ nhà ra đi. Bà Thơ sinh hạ được 2 người con, 1 trai, 1 gái. Con gái bà lấy chồng xa nên lâu lâu mới về thăm bố mẹ. Việc bố bé Việt bỏ đi là một cú sốc tinh thần với gia đình bà.

“Ngày bé tôi dỗ thằng bé bằng cách cho ngậm ti của mình. Đầu óc nó không được nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác nhưng vẫn có nhận thức. Nhà tôi khó khăn nên bé cũng thiệt thòi. Chúng tôi không có tiền mua sữa, mua bỉm đâu. Mới rồi có các cô ở thành phố đến thăm, họ mua sữa cho bé uống”, bà Thơ cho biết.

Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, bé Việt chưa bao giờ được đưa đi bệnh viện khám dù mang bệnh. Mới đây, chị Cầm Hoài My, 33 tuổi, trước đây là giáo viên cũ của địa phương biết được hoàn cảnh của bé đã vận động bạn bè quyên góp được số tiền nhỏ để đưa Đức Việt xuống Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận bé bị bệnh não úng thủy.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Cầm Hoài My cho biết: “Bé đã được làm phẫu thuật rồi, bé còi, chân tay teo lại. Sau khi được điều trị thì giờ bé bắt đầu ngồi được. Gia đình bé rất khó khăn, ông nội bé thì bị bệnh hen, tuổi cao nên giờ không làm được gì. Bà nội cũng ốm yếu lắm, có bệnh về cột sống nhưng hàng ngày vẫn đi làm nương. Gia đình là hộ nghèo lâu năm ở địa phương”.

Vừa rồi, bé được các cô giáo mầm non tạo điều kiện để đến trường học. “Cháu thích đi học lắm, đi học là vui lắm. Tôi già rồi, đường từ nhà đến trường mầm non cũng cách 5km. Bé không đi được nên cõng đi đi về về mệt lắm. Chỉ mong sao có chiếc xe dạp điện cho 2 bà cháu đi lại đỡ khổ”, bà Thơ cho hay.

Mọi sự giúp đỡ anh bé Tòng Đức Việt xin gửi về:

1. Bà Bạc Thị Thơ (Bản Nà Khoang, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 325

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 325

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685 – 0975.102.117

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 325