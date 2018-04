Xót xa gia đình có 3 người bỏng nặng vì cháy nhà, tính mạng nguy kịch

Vào sáng 16/4, căn nhà cấp 4 của gia đình chị Đinh Thị Bích Thủy ở 154/59 đường Ân Cơ tổ 6, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai bỗng nhiên phát hỏa. Ngọn lửa bùng phát nhanh khiến khói bao trùm cả căn nhà.

Nhà chị Thủy khi đó cửa khóa trái, căn nhà lại không có lối thoát hiểm và lửa cháy lớn nên người dân đã phải đập một bên vách tường và tìm cách vào nhà để cứu 3 mẹ con. Phải mất một thời gian rất lâu, người dân mới vào được nhà thì thấy chị Bích Thủy và các con đang nằm ngất trong biển lửa…

Vụ hỏa hoạn khiến chị Thủy bị bỏng gần như toàn thân và hai cháu là Nguyễn Thị Hà My (14 tuổi) và cháu Nguyễn Văn Đồng (9 tuổi) bỏng nặng.

Ngay sau đó, 3 mẹ con chị được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Quy Nhơn nhưng vẫn không có tiến triển nên lại phải chuyển ra Viện Bỏng quốc gia để điều trị khẩn. Tại Khoa Hồi sức cấp cứu của Viện Bỏng quốc gia, ba mẹ con chị hiện được các bác sỹ điều trị tích cực.

Trao đổi với PV về tình trạng bệnh tình của 3 mẹ con chị Thủy, BS Trần Thị Dịu Hiền lo lắng cho biết: “Cả 3 mẹ con đều bị bỏng lửa nhập viên lúc 2h chiều ngày 18/4 trong tình trạng hôn mê sâu. Người mẹ bị bỏng gần như toàn thân với diện tích 93%, trong đó 79 % bỏng sâu.

Con gái chị bỏng bỏng 81%, có 73% bỏng sâu. Riêng cháu Nguyễn Văn Đồng (9 tuổi) bị bỏng nhẹ hơn 57%, có 40% bỏng sâu và đã có lịch cắt da hoại tử trong ngày tới. Cả 3 mẹ con chị vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê phải hỗ trợ thở máy, tiên lượng rất xấu…”.

Ngồi hành lang Khoa Hồi sức cấp cứu, anh Nguyễn Văn Minh – chồng chị Thủy thẫn thờ, mệt mỏi sau nhiều ngày thức trắng đêm bên vợ và hai con.

Anh kể lại: "Mọi ngày tôi vẫn thường đi làm sớm còn vợ tôi ở nhà chuẩn bị bữa sáng cho các con đi học rồi mới đi dạy học. Hôm đấy nghe điện thoại báo tin nhà tôi bị cháy, trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ là cháy bình thường nhưng vẫn vội vàng phi xe về.

Nào ngờ về tới nơi thấy cảnh nhà cửa cháy rụi hết, mọi người bảo vợ và 2 con đã được đưa đi cấp cứu mà tôi hoang mang. Đến viện nhìn vợ con mà không dám tin vào những gì nhìn thấy, lúc ấy chân tôi ngã quỵ”.

Sau nhiều ngày chăm sóc vợ con, anh Minh đến giờ vẫn còn rất hoảng loạn. Suốt buổi trò chuyện, được vài ba câu anh lại nghẹn lại. Khi ấy anh lại đứng dậy nhìn vợ và hai đưa con qua tấm kính phòng cấp cứu cầu nguyện.

Gia đình anh Minh và chị Thủy có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng anh Minh đều xuất thân từ vùng quê Hà Tĩnh vào Gia Lai lập nghiệp. Anh Minh là quân nhân nên công tác xa nhà, chị Thủy làm giáo viên mầm non vừa đi dạy vừa chăm con. Số tiền kiếm được hàng tháng chỉ đủ chi tiêu và chăm nuôi hai con.

Tai họa ập xuống cùng lúc gia đình có tới 3 người lâm nạn nên gia đình anh chị đang gặp rất nhiều khó khăn. Chi phí điều trị cho ba mẹ con lúc này vô cùng lớn, dù có bảo hiểm nhưng trung bình phải mất trên 7 triệu/người/ngày.

Căn nhà của anh chị đã bị lửa thiêu, hư hại nặng, nhiều tài sản và đồ đạc cũng không còn vì đã cháy rụi, toàn bộ vốn liếng tích cóp tan theo ngọn lửa khiến gia đình anh lâm vào cảnh bi đát.

Mấy ngày rồi họ hàng hai bên nội ngoại chạy vạy khắp nơi mới vay đóng được ít viện phí, nhưng số tiền này cũng không đáng là bao bởi cả nhà còn phải nằm điều trị dài ngày. Các bác sĩ trong viện cũng cho biết hiện tại 3 người vẫn trong tình trạng nguy kịch, nếu có qua giai đoạn này chi phí điều trị về sau cũng vô cùng tốn kém.

Nhìn 3 cơ thể quấn đầy băng trắng từng giây từng phút giành giật sự sống trong phòng cấp cứu ít ai có thể cầm được lòng. Mỗi đêm đứng ngoài cửa nhìn thấy vợ con đau đớn mà anh Minh nghẹn nước mắt. Hơn khi nào hết, tình cảnh gia đình anh Minh lúc này đang rất cần những tấm lòng hảo tâm chung tay sẻ chia để vợ con anh có cơ hội vượt qua nỗi đau này.

Mọi sự giúp đỡ gia đình nhà chị Bích Thủy - Mã số 361

Anh Nguyễn Văn Minh ở 154/59 đường Ân Cơ tổ 6, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

