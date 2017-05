Xót xa em bé 3 tuổi chỉ 6kg với hai bàn tay đều không lành lặn

Hoàn cảnh thương tâm mà chúng tôi muốn nhắc tới là bé Nông Mạnh Quân, 3 tuổi, là con trai đầu lòng của anh Nông Văn Toàn và chị Nông Thị Nụ ở thôn Nặm Lìn, Nà Dề, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Được biết, 3 năm trước, anh Toàn và chị Nụ kết hôn và không lâu sau thì chị mang thai bé trai đầu lòng. Trong quá trình mang thai, đôi vợ chồng trẻ có đưa nhau đi kiểm tra nhưng đều không phát hiện điều gì bất thường. Niềm hạnh phúc tưởng chừng nảy nở thì lại vụt tắt trong ngày chị sinh con. Bé trai sinh ra với gương mặt kháu khỉnh nhưng đôi tay lại không lành lặn: Tay trái 3 ngón và tay phải chỉ có hai ngón.

Tưởng chừng như vậy đã quá đau đớn nhưng không ngờ rằng số phận của bé Quân lại éo le hơn nữa. Qua từng ngày, đến giờ là 3 năm nhưng cơ thể bé phát triển rất kém, chỉ nặng 6 kg, thậm chí cũng không biết ngồi mà chỉ có thể nằm quẫy…

Trao đổi với chúng tôi, chị Vũ Hồng Liên – người chia sẻ về hoàn cảnh của bé Quân cho biết: "Tình cờ, tôi vào bệnh viện ở địa phương và nhìn thấy bé Quân, tội nghiệp quá nên mới chia sẻ để mong mọi người có thể giúp đỡ họ được đưa bé đi khám, chữa".

Được biết, đây là trường hợp đầu tiên tại địa phương này gặp phải hoàn cảnh như vậy.

Vợ chồng anh Toàn, chị Trang vốn thuộc diện khó khăn, thu nhập chỉ trông vào mấy sào ruộng nên dù muốn cũng không thể xoay sở được chi phí để đưa con đi khám, chữa bệnh.

Ngày 17/5, nghẹn lòng chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, anh Toàn cho hay: "Lúc mang thai cũng đi khám 3, 4 lần nhưng kết quả đều thấy bình thường. Đến lúc sinh ra thì mới thấy là hai tay con bị như vậy. Chúng tôi cũng không biết phải làm thế nào, thương con nhưng không biết lấy gì để đưa con đi chữa. Đến giờ con được gần 3 tuổi nhưng nhỏ lắm, ăn được ít và sức khỏe thì rất yếu nên hay ốm suốt. Con vẫn chưa biết ngồi, chưa biết nói, lúc đói thì chỉ biết bập bẹ "măm măm" thôi.

Vừa rồi con ốm quá, chúng tôi cũng cố gắng đến bệnh viện huyện thì bác sĩ bảo bị viêm phổi. Vợ chồng tôi cũng muốn đưa con đi chữa lâu lắm rồi nhưng không biết xoay sở thế nào, trong khi cái này có lẽ phải xuống trung ương thì may ra mới có hy vọng…".

Cũng vì khó khăn, 3 năm qua bé Quân chưa một lần được đi khám và chính gia đình cũng chưa hề được biết con mình mắc phải bệnh gì hay nguyên nhân do đâu. Trong khi đó, bé càng lớn tuổi càng mang những biểu hiện kỳ lạ, không hề bình thường như những đứa trẻ khác.

Anh Toàn năm nay 34 tuổi, là con thứ 3 trong gia đình 4 người con. Anh cho biết, gia đình mình và vợ lâu nay cũng chưa ai mắc phải dị tật như vậy, duy có em trai út của anh thì đã lớn nhưng không nói được.

Từ ngày lấy vợ đến nay, gia đình anh cũng chỉ biết trông chờ vào ít ruộng để cấy cày chứ không có thu nhập gì thêm. Ngôi nhà vách nứa thậm chí cũng rất sơ xài và không có thứ gì đáng giá… Niềm hy vọng được chữa bệnh cho con trai đối với đôi vợ chồng trẻ dường như đang khó khăn vô cùng…

