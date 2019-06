Bé Vàng Thìn Thượng, 10 tuổi (mã số 193) bị vẹo cột sống, có khối u lồi to như cái bát. Hàng ngày, bé phải xuống núi để đi học ở điểm trường Cốc Mạ (thuộc Trường Tiểu học Đông Hà, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang).

Gương mặt đen đúa, khổ sở, chị Vừ Thị Chợ (SN 1978) - mẹ của bé Thượng - cho hay, khi chị phát hiện con có khối u nhỏ thì bé mới 2 tuổi. Sau 4 năm, khối u đã to gần bằng cái bát con, đau đớn và kéo tấm lưng bé nhỏ còng như một cụ già. Có lẽ do khối u ảnh hưởng tới các dây thần kinh nên thỉnh thoảng bé Thượng lên cơn đau, co giật, sùi bọt mép ở lớp, các thầy cô phải đưa đi trạm xá.

Chị Vừ Thị Chợ lưng địu con bé, tay dắt con lớn chờ ở phòng khám.

Những lần như thế, bé Thượng khóc nói với mẹ rằng: “Cái u khó chịu lắm. Con thèm được đứng thẳng, không phải cõng cái u nữa”. Bố mẹ bé Thượng thương con, thấy đôi chân của bé đang yếu dần đi mà bất lực không biết phải làm gì.

Họ từng bán bò - tài sản duy nhất trong nhà - để đưa con về Bệnh viện đa khoa Hà Giang khám chữa. Các bác sĩ bảo bé Thượng bị cong vẹo cột sống bẩm sinh, bệnh viện tỉnh không đủ phương tiện, khả năng chữa trị cho bé, phải chuyển tuyến về bệnh viện trung ương. Nhưng vì đã hết tiền nên bố mẹ bé Thượng lại đưa con về, phó mặc ý trời.

Bé Thượng được TS. BS Nguyễn Việt Hoa khám.

4 năm qua, bé Thượng vẫn cõng khối u trên lưng đi học, đi chơi. Sức khỏe của bé ngày càng yếu đi nên luôn cần có người giúp đỡ. Có dịp anh Hòa - bố bé Thượng - bị ốm ở chỗ làm việc, chị Chợ đi chăm chồng cũng phải đưa Thượng đi cùng vì ở nhà không ai lo cho Thượng được.

Mới đây, chương trình Vòng tay nhân ái của Báo Gia đình & Xã hội đã kết nối cho bé Vang Thìn Thượng về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám miễn phí. Khi kê khai giấy tờ, mẹ bé Vàng Thìn Thượng nói con trai năm nay đã 10 tuổi khiến các bác sĩ tròn mắt kinh ngạc. Cậu bé đen gầy như học sinh mẫu giáo dưới xuôi, cái lưng gồ lên kéo chùng cột sống làm bé đi lại như một cụ già. Đôi chân của Thượng bé tí, cảm giác lỡ ai vô tình chạm nhẹ là có thể bị ngã.

Mẹ bé Thượng cho biết, lần xuống Hà Nội này, ngoài bé Thượng, chị còn địu thêm đứa con nhỏ 3 tháng tuổi đi theo vì ở nhà "cái chồng nó không có sữa nên phải đưa đi theo để cho con được bú". Cơ hội để bé Thượng được khám và chữa bệnh quá hiếm hoi nên dù mới sinh con được 3 tháng, chị Chợ vẫn quyết tâm địu con nhỏ xuống núi, đưa con lớn về Hà Nội khám bệnh.

Chị Chợ cho biết thêm, nhà chị thuộc diện hộ nghèo đặc biệt của thôn Cốc Mạ. Chồng chị đi làm phụ hồ ở xa để kiếm tiền nuôi vợ con, lo thuốc chữa bệnh cho bé Thượng. Từ hôm nghe tin bé Thượng được về Hà Nội khám bệnh, anh đã nghỉ việc về trông đàn con nheo nhóc cho vợ chuẩn bị đưa Thượng đi Hà Nội.

Ở nhà bé Thượng thì đau cột sống, các em thì bé tí nên không giúp mẹ được gì. Nhà bé Thượng có nhận nuôi một con bò, khi bò lớn thì chủ bò sẽ bán đi và cho gia đình bé một ít tiền công.

TS. BS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh (Bệnh viện hữu nghị Việt Đức) chia sẻ, chương trình siêu âm, khám miễn phí các bệnh về tiết niệu, sinh dục cho trẻ em do Khoa Phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh tiến hành nhằm phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh hệ sinh dục – tiết niệu, các dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu, khám và tư vấn các bệnh lý tiêu hóa và các khối u bẩm sinh; các dị tật tay chân, lồng ngực cho trẻ em.

Trường hợp của bé Thượng không nằm trong chương trình nhưng các bác sĩ vẫn khám và xác định bé bị cong vẹo cột sống, phải phẫu thuật sớm. Ca phẫu thuật sẽ rất phức tạp vì liên quan tới nhiều dây thần kinh. Chi phí phẫu thuật rất lớn, gia đình bé không thể lo được. Bệnh viện đã cho chụp phim, làm hồ sơ lưu lại để tháng 9 năm nay sẽ đưa bé vào chương trình phẫu thuật miễn phí của đoàn bác sĩ Mỹ sang Việt Nam.

Mọi sự giúp đỡ cháu Vàng Thìn Thượng - Mã số 193 - xin gửi về: 1. Chị Vừ Thị Chợ ở thôn Cốc Mạ, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay Nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 193 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 193 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685. 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank): Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. 5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi Mã số 193

Uyển Hương