Nỗi đau của người góa phụ trẻ

Tai họa ập xuống gia đình chị Nguyễn Thị Thơ (34 tuổi, ngụ khối 9, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) vào giữa năm 2015. Thời điểm ấy, chồng chị là anh Nguyễn Đình Hoàng đi làm phụ hồ ở Đà Nẵng. Khi đang làm việc, anh Hoàng không may bị sa xuống vũng nước sâu dẫn đến tử vong.

Ngày chồng mất, hai đứa con thơ của chị (đứa lớn mới hơn 2 tuổi, đứa nhỏ 9 tháng tuổi) còn quá nhỏ để có thể hiểu được nỗi đau mà chị phải chịu đựng. Dù đau đớn, nhưng chị vẫn cố gắng vượt qua nỗi đau để làm chỗ dựa cho con cái.

Thu nhập chính trông chờ vào 2 sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống cho 3 mẹ con, hàng ngày, chị Thơ chạy xe 3km chở hai con đến nhà cha mẹ chồng gửi để đi phu gạch, chiều đến lại qua đón con về.

Chồng mất được một năm thì người mẹ chồng lại qua đời, nỗi đau nhân đôi, khó khăn chồng chất. Bố chồng chị già yếu, bệnh tật thường xuyên. Gia đình ngoại ở xa, cũng nghèo khó nên chị không biết dựa vào ai. Chị đành chấp nhận một thân một mình vật lộn cuộc sống.

Hàng ngày, chị Thơ gửi cậu con trai lớn là Nguyễn Đình Khoa (5 tuổi) học trường mầm non. Cậu con trai út là Nguyễn Đình Nam (3 tuổi) nhờ bà con lối xóm trông chừng để chị được duy trì công việc. Số tiền công nhận được hàng ngày chỉ đủ để 3 mẹ con chi tiêu sinh hoạt một cách tằn tiện và thuốc thang cho con cái thường xuyên ốm đau. Cuộc sống của 3 mẹ con cứ vậy lặng lẽ trôi đi trong căn nhà nhỏ.

Tương lai mịt mù của hai đứa trẻ thơ

Dịp nghỉ hè vừa qua, hai con cùng ở nhà không người trông nom, chăm sóc, chị Thơ đành phải mang con đi làm cùng để tiện trông coi.

“Lương của những người công nhân khác là 150 nghìn/ngày. Nhưng, tôi vừa làm vừa trông nom con cái nên họ trả cho tôi 110 nghìn/ngày. Lúc đầu thấy tôi đưa con ra bãi làm gạch, chủ xưởng không hài lòng vì bãi sản xuất gạch nằm ngay cạnh đường quốc lộ, xe cộ lưu thông qua lại rất nhiều. Con cái còn nhỏ, chưa ý thức được hành động, sợ chúng không may chạy ra đường hay chơi gần máy móc thì hối hận không kịp. Thế nhưng, khi biết được hoàn cảnh của mẹ con chị, họ lại cảm thông…”, chị Thơ nói.

Bất kể nắng mưa, 3 mẹ con chị Thơ đều có mặt rất sớm tại xưởng sản xuất gạch. Hai đứa trẻ đầu trần, chân tay lấm đầy cát bụi vui vẻ chơi cạnh xưởng gạch. Chị Thơ vừa làm vừa trông chừng con cái.

“Đã rất nhiều lần đang làm thì ngước lên chẳng thấy con đâu, tôi chạy đi tìm con trong hốt hoảng, lo sợ. Tôi sợ chúng chẳng may chạy ra đường quốc lộ hoặc chơi ở những chỗ nguy hiểm thì chẳng biết sống thế nào. Cực chẳng đã tôi mới mang con đi làm cùng như thế này”, chị Thơ phân trần.

Nhắc về tương lai của hai đứa con, hai dòng nước mắt của người mẹ cứ theo nhau rớt xuống khuôn mặt khắc khổ, rám nắng.

“Bọn trẻ ốm đau nằm viện suốt. Những đồng tiền tôi tích góp được cũng lần lượt đội nón ra đi theo những lần con nằm viện. Căn nhà mẹ con tôi đang ở cũng chẳng khác nào cái đáy chảo. Chỉ cần một trận mưa lớn thì nước từ đâu tràn về ngập lên tận nóc. Mẹ con tôi phải ăn nhờ, ở đậu khắp nơi. Chỉ mong tôi có sức khỏe để làm việc, kiếm tiền nuôi con để chúng không phải thất học”, chị Thơ khóc nghẹn.

Ở địa phương gia đình chị Thơ được đánh giá là gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhất, nhì xóm. Gia đình chị là một trong những hộ nghèo được phường Quỳnh Xuân công nhận.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Thơ - Mã số 408 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Thơ, khối 9, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 408

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 408

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 408