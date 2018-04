Tâm sự đau lòng của người mẹ trẻ

Đại đức Thích Trí Hiến (chùa Hưng Khánh, Bình Định) trong chuyến đi hoằng pháp đã thương xót chia sẻ về bé sơ sinh Trần Phúc Tâm (SN 27/4/2018), đang nằm điều trị bệnh tim ở Phòng cách ly (Khoa Sơ sinh chuyên sâu, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM). Bé Phúc Tâm chào đời chưa đầy 1 tháng tuổi nhưng bác sĩ đã phát hiện con mắc bệnh hở van tim bẩm sinh hiểm nghèo.

Chị Trần Thùy Linh (SN 1996) - mẹ của bé Trần Phúc Tâm, cho biết, khi bé còn trong bụng mẹ, bác sĩ siêu âm nhiều lần và lần cuối có nói bé hình như có vấn đề về tim. Lúc đó chị đã lo lắng nhưng tự an ủi mình là máy móc có sai số và con chị sinh ra sẽ bình thường như bao đứa trẻ khác.

Ngày sinh con, chị Linh lên bàn đẻ trong tâm trạng phấp phỏng, lo âu nhưng sinh nở bình thường. Khi bác sĩ bế bé ra, nhìn con khỏe mạnh, hồng hào, chị đã vui mừng khôn xiết vì con “không bị làm sao”.

Nhưng được vài ngày, bé Phúc Tâm đang ngủ bỗng oằn khóc không dỗ được, rồi khó thở, toàn thân tím tái… làm cả nhà sợ hãi, vội vã gọi xe đưa bé vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ thăm khám và kết luận là bé đã mắc bệnh tim bẩm sinh nặng.

Chị Thùy Linh sững sờ trước kết luận của bác sĩ, càng suy sụp hơn khi chị biết bệnh tim của con phải chữa trị lâu dài và khoản tiền làm phẫu thuật khá lớn so với hoàn cảnh kinh tế của chị.

Từ hôm vào viện, sức khỏe bé Tâm đã yếu hẳn, hàng ngày bác sĩ duy trì sự sống cho con bằng các thiết bị máy móc để truyền dịch và thuốc trợ tim. Chị Linh ôm con nằm viện mà lo lắng mất ăn mất ngủ vì không biết lấy đâu ra khoản tiền lớn để điều trị bệnh tim bẩm sinh, để bé Phúc Tâm có thể phát triển bình thường.

Sau 1 tuần nằm viện, chị Thùy Linh được bác sĩ thông báo là trong tuần này sẽ hội chẩn về tình trạng bệnh của bé sơ sinh Trần Phúc Tâm.

Chị Thùy Linh ầng ậc nước mắt kể về hoàn cảnh cơ cực của mình. Bố mẹ chị đã cao tuổi. Trước kia, bố chị làm việc ở công ty vận tải, gây dựng được một cơ ngơi giản dị cho vợ con. Chị Thùy Linh có 2 chị gái đã vào chùa đi tu từ bé. Chị Hai xuống tóc tại chùa ở Tiền Giang, học xong đã trở về tu ở một tịnh thất xứ Long An. Chị Tư đang tu học tại Học viện Phật giáo Lê Minh Xuân (TP.HCM).

Bố mẹ chị Linh có người con trai duy nhất đã 26 tuổi nhưng từ bé đã bị mắc bệnh bại não, liệt nửa người. Tuy bị liệt, nhưng anh vẫn hàng ngày vẫn đi bán vé số dạo tự nuôi thân. Chị Thùy Linh là con gái út đang làm công nhân trong một công ty sản xuất giày.

Lấy chồng xong, từ khi chị mang bầu thì hôn nhân “cơm không lành, canh chẳng ngọt”, làm không đủ ăn còn luôn căng thẳng, bất hòa khiến sức khỏe chị Linh suy giảm. Sau vài lần chị bị ngất xỉu ở công ty, mọi người khuyên chị nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai.

Nghỉ việc, mâu thuẫn vợ chồng chị Linh càng gay gắt hơn nên chị xin phép về nhà ngoại ở để dưỡng thai. Dù mẹ chồng và chồng không đồng ý nhưng để có điều kiện chăm sóc đứa con trong bụng tốt nhất, chị Linh vẫn quyết dứt áo về nhà ngoại làm mẹ đơn thân.

Chống chọi với "tử thần"

Từ khi biết bé Phúc Tâm mắc bệnh nặng, gia cảnh chị Linh vốn đã khó khăn lại càng trở nên khó khăn hơn. Mẹ chị ốm yếu, chỉ đủ sức quanh quẩn ở nhà cơm nước, chợ búa. Cha chị năm ngoái bất ngờ bị tai nạn gẫy chân, phải nẹp ốc vít. Tuy nhiên, ông không được nghỉ ngơi mà vẫn phải tập tễnh đi làm phụ hồ để có tiền cưu mang con, cháu.

Nhìn con trai sơ sinh bé bỏng mới 2 tuần tuổi đã mắc bệnh tim bẩm sinh trầm trọng, chị Thùy Linh lại bật khóc nức nở. Bây giờ hàng ngày, chị phải chứng kiến con trai thoi thóp thở trên giường bệnh, chân tay co quắp, đau và sốt triền miên….

Tuần vừa rồi, bác sĩ đã cho bé Phúc Tâm siêu âm tim và cho biết bệnh của bé là hở van tim bẩm sinh nặng, chuyển biến phức tạp, phải nằm trong phòng cách ly để chống chọi, giành lại từng phút giây của sự sống. Mỗi ngày bé phải tiêm 3 mũi thuốc, mỗi mũi giá 2 triệu đồng, cho tới khi sức khỏe bé ổn định mới tính chuyện phẫu thuật.

Bác sĩ khuyên gia đình cứ chuẩn bị tinh thần và tài chính bởi chi phí phẫu thuật khá lớn, có thể có thể lên tới cả trăm triệu đồng, chưa kể tiền thuốc men. Ba mẹ chị đã nuốt nước mắt bán bớt nửa mảnh đất để lo cho hai mẹ con. Kinh tế của cả gia đình dần kiệt quệ.

Trước tình cảnh gia đình khốn khó, người chị gái giờ đã là sư cô đang tu ở Tịnh thất Từ Hòa (Long An) đã xin rời thất về để giúp đỡ bố mẹ và em gái.

Bây giờ mẹ con bé Phúc Tâm đang phải đối mặt với hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Gia đình chị Linh chỉ mong các nhà hảo tâm mở lòng từ bi chung tay cứu giúp bé Phúc Tâm để bé có thể vượt qua căn bệnh tim bẩm sinh hiểm nghèo, được sống một cuộc sống bình thường, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.

