Xót xa bé "người cá" 1 tuổi chưa bao giờ được giấc ngủ ngon

Đau đớn vì căn bệnh hiếm

Chia sẻ với Báo Gia đình & Xã hội, anh Vàng Văn Đoàn, 25 tuổi (trú tại thôn Tân Hồng, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), bố của cháu Vàng Thị Ánh Hồng cho biết, vợ chồng anh kết hôn năm 2012, đến năm 2015, vợ anh sinh con lần hai nhưng bé gái chào đời đã khiến mọi người ngỡ ngàng bởi làn da nhăn nheo và nứt nẻ.

Từ đó đến nay, hơn 1 năm trời, toàn thân bé Hồng luôn trong tình trạng nứt nẻ, đóng vảy rồi rỉ máu, rất giống các trường hợp "người cá" từng xuất hiện. Tuy việc ăn uống thì bình thường nhưng bé vẫn phải chịu những cơn đau hành hạ. Người bố trẻ buồn bã chia sẻ, trong quá trình vợ anh mang thai thì không hề mắc phải ốm đau gì và khi đi khám thì thai nhi luôn bình thường, đến lúc con sinh ra mới có thân thể bất thường ấy:

"Vì da bị kéo căng nên đôi mắt của con không thể nhắm lại được, kể cả lúc ngủ, từ khi sinh ra đã vậy rồi. Về đêm con khó ngủ lắm, hôm nào mát thì ngủ được khoảng 2-3 tiếng còn những hôm nào khó chịu thì khóc đến sáng luôn. Bình thường mình bị nẻ vì lạnh thôi là cũng khó chịu rồi, đằng này con bị như vậy thì không biết là đau đến thế nào…".

Anh Đoàn cho hay, hai vợ chồng đã đưa con đi khám tại bệnh viện tỉnh và được biết con mình mắc phải căn bệnh vảy cá. Tuy nhiên, việc chữa trị căn bệnh này rất khó khăn, chủ yếu là chỉ giảm thiểu tình trạng bệnh nhưng hoàn cảnh gia đình lại quá eo hẹp và tại Lào Cai lại không có thuốc đặc trị căn bệnh này.

Người bố trẻ chia sẻ, trước đây đã từng có đoàn từ thiện đem thuốc từ Hà Nội đến cho con nhưng với số lượng vài chục lọ cũng chỉ bôi giúp làm mềm da được một thời gian ngắn. Sau đó hết thuốc, đôi vợ chồng chỉ có thể tìm đến những cây thuốc Nam để tắm, rửa những vết nứt nẻ cho con.

"Tắm, rửa bằng thuốc thì cũng chỉ mềm da hơn một chút nhưng qua độ 2-3 ngày hay 1 tuần thì lại tiếp tục đóng vảy và rỉ máu nên rất xót. Cũng không giấu gì chị, giờ đầu của con đang bị mưng mủ do tóc bị bết lại, không cạo đi được, không lên da nổi nên mưng mủ rồi mọc hạch ở sau nên càng khó ngủ hơn".

Theo anh Nguyễn Tuấn Hùng (cán bộ huyện đoàn Bát Xát, chủ nhiệm CLB Kết nối tuổi trẻ - nhóm thiện nguyện đang kêu gọi giúp đỡ bé Hồng) cho biết: Gia đình anh Đoàn thuộc hộ nghèo, nhà cửa không có gì đáng giá, ngôi nhà dựng bằng gỗ, chát tạm bằng cát mới được làm cách đây vài tháng.

Anh nói: "Hôm qua (28/12), lúc chúng tôi lên nhà bé cũng là lúc bố mẹ Hồng vừa đi làm về. Hai vợ chồng làm nghề bốc vác cách nhà 4km, hằng ngày Hồng phải ở nhà với bà để mẹ đi làm cùng với bố kiếm tiền lo cho gia đình và chữa trị bệnh.

Đến thăm, thấy đầu bé có nhiều chỗ rỉ máu, hỏi ra mới biết tại ngứa quá nên Hồng gãi, cứ chỗ nào em gãi thì chỗ đó máu chảy ra, tóc lâu ngày không cắt đầu sẽ có nhiều chỗ mọc mủ rất tội nghiệp".

Chia sẻ với chúng tôi, anh cho biết mình là người dân tộc Giáy, là con cả trong gia đình 3 anh em (hai em đều đang học đại học) nên cũng khó có thể nhờ cậy sự giúp đỡ từ người thân. Trước đây, anh Đoàn từng học qua một trường cao đẳng nghề nhưng hiện cũng không có việc làm, hai vợ chồng chỉ ở nhà và làm những công việc thuê mướn tại địa phương. Hiện,con đầu lòng của hai vợ chồng anh đang học lớp 1, gia đình thuộc hộ nghèo và việc lo liệu kinh phí cho bé Hồng đi chữa bệnh là rất khó.

"Rất muốn chữa cho con nhưng chúng em đang cố gắng làm lụng, tính rằng 1-2 năm nữa nếu được thì sẽ đưa con đi chữa. Nhà em cũng không có ai để vay mượn được, chí ít phải chục triệu thì mới xuống Hà Nội được chứ không thì sao có thể đi được?", người bố nói.

Mọi sự giúp đỡ bé Vàng Thị Ánh Hồng - Mã số 241 - xin gửi về:

1. Anh Vàng Văn Đoàn, 25 tuổi (trú tại thôn Tân Hồng, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 241

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DSKHHGĐ - Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 241

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuanhy@gmail.com/ phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 241