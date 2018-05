Xót xa bé gái 6 tháng tuổi sống trong cảnh mù lòa

Bé Ngô Ánh Như, 6 tháng tuổi – con của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thêu (33 tuổi) và anh Ngô Văn Khánh ở xóm Trung Tâm, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Cả gia đình chị Thêu ai cũng vui mừng khi biết chị mang bầu bé Như. Vậy nhưng nỗi buồn đã nhanh chóng lan tỏa thay cho sự háo hức chờ đợi được đón bé lọt lòng. Cả gia đình đau đớn thấy đôi mắt đục ngầu trên khuôn mặt bé. Bé nhanh chóng phải tách khỏi mẹ để đưa đi khám mắt. Và rồi, người mẹ ấy như chết lặng biết tin con gái bị đục giác mạc bẩm sinh.

“Lúc mới sinh, cháu nó đã có dấu hiệu bất thường về mắt. Ngay chiều hôm chào đời, hai mẹ con con bé đã phải tách xa nhau. Con bé ăn được ít nào ói ra hết, mặt mũi tím tái nên các bác sỹ chuyển về tuyến Trung ương. Mẹ cháu sức khỏe yếu phải nằm ở lại viện.

Khi nghe bác sỹ nói cháu tôi bị đục giác mạc, gia đình tôi đã rất hoang mang. Con bé đỏ hỏn đã không thấy ánh sáng dù trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười. Lúc đấy bác sỹ khuyên gia đình nên đưa con về, cơ hội chữa cho con là rất thấp và chi phí điều trị cũng rất tốn kém.” – bà Dương Thị Sản, bà nội của bé Như cho biết.

Không chấp nhận để con sống cảnh mù lòa trong bóng tối, vợ chồng chị Thêu vẫn luôn nỗ lực kiếm tiền để nuôi các con và nuôi hy vọng phép màu sẽ đến với con gái.

Suốt từ ngày bé Như chào đời, gia đình đã đưa bé đi khắp nơi. Hễ nghe chỗ nào có bác sỹ giỏi, phương thuốc hay là đưa con tới. Những đồng tiền tích cóp được của vợ chồng chị Thêu chẳng thấm tháp vào đâu trong những lần đưa con đi tìm ánh sáng. Hết tiền, vợ chồng chị lại ôm con về cùng những giọt nước mắt.

Đến nay, bé Như được 6 tháng tuổi, trộm vía cháu ngoan và bụ bẫm. Chỉ có điều thiệt thòi không nhìn thấy bố mẹ và người thân. Mỗi khi nghe thấy tiếng mọi người gọi, con chỉ quờ quạng đôi bàn tay bé xíu để tìm. Nhìn thấy con lớn lên từng ngày với đôi mắt không lành lặn, những người làm cha làm mẹ như chị Thêu đứt từng khúc ruột.

Cả gia đình bé Như vẫn không thôi hi vọng. Họ vẫn lên các trang mạng, sách báo tìm hiểu những đứa trẻ cùng chung số phận với con cháu mình.

Khi biết có một bé trai tên là Minh Khôi 7 tháng tuổi, ở Quảng Ninh, cũng mắc căn bệnh giống bé Như đã được cứu chữa thành công ở Singapore. Vừa rồi, bé Minh Khôi đã về Việt Nam, bà Sản cùng vợ chồng chị Thêu đã lặn lội tìm đến Quảng Ninh để xác minh, xin địa chỉ bệnh viện ở bên kia cũng như tham khảo chi phí điều trị.

Cả gia đình đã bật khóc khi hồ sơ bệnh án của Như được gửi sang Singapore, bác sỹ nói bé có cơ hội chữa trị nhưng phải đưa qua bên đó càng sớm càng tốt. Tham khảo ý kiến bác sỹ trong nước cũng khuyên bé chỉ có thể có cơ hội phẫu thuật mắt trước 1 tuổi nếu không sẽ không còn cơ hội cho con tìm thấy ánh sáng nữa.

Mừng vì tia hi vọng cuối cùng được nhen nhóm nhưng gia đình lại lo bởi chi phí để đưa bé sang Singapore điều trị lên đến trên 1,7 tỷ đồng. Gia đinh bé ngoài thế chấp nhà cửa vay ngân hàng, vay nặng lãi, vay anh em họ hàng vẫn chẳng thể đủ. Với gia đình làm nông như gia đình chị Thêu thì đó là một số tiền quá lớn.

Trước bé Như, vợ chồng chị Thêu còn có hai con gái đang học tiểu học. Cuộc sống của gia đình phụ thuộc vào ít ruộng cùng việc chạy xe tải bấp bênh của anh Khánh. Làm quần quật quanh năm, anh chị tằn tiện cũng chỉ đủ ăn không dư dả. Hành trình đi tìm ánh sáng của con những ngày qua đã nhanh chóng đi theo những lần điều trị.

Thương con, không muốn con mất đi cơ hội chữa trị duy nhất này, chị Thêu đã quyết định “cầu cứu xã hội”. Chị trải lòng: “Bằng giá nào chúng tôi cũng phải cứu lấy đôi mắt cho con gái. Con sẽ sống ra sao khi lớn mà không nhìn thấy ánh sáng.

Khi bác sỹ bên kia nhận lời gia đình tôi đã rất hạnh phúc vì biết rằng con vẫn còn cơ hội điều trị. Tôi đăng thông tin con lên facebook chỉ mong nhận được sự sẻ chia của mọi người để tiếp thêm sức mạnh cho con, cứu giúp cho gia đình tôi lúc khó khăn này để có cơ hội đưa con qua nước ngoài chữa trị".

Nhìn con thơ chịu đau đớn, đôi mắt mờ đục, bậc làm cha làm mẹ nào cũng không khỏi xót xa. “Nếu không có tiền làm phẫu thuật thì hai mắt của cháu sẽ bị mù vĩnh viễn bất cứ lúc nào” - câu nói trong nước mắt của bà nội Như ám ảnh mãi chúng tôi.

