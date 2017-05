Xót thương cảnh chồng mù, vợ tật nguyền nuôi 2 con thơ dại

Căn nhà nhỏ cấp bốn rêu mốc nơi vợ chồng anh Lê Đình Cường (SN 1991) đang ở nằm lọt thỏm ở tận cuối con ngõ thuộc xóm 8, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Khi chúng tôi đến thăm đã quá 12 giờ trưa nhưng cả nhà vẫn chưa ai ăn gì. Trên chiếc giường ọp ẹp là mâm cơm đạm bạc gồm đĩa rau muống, bát nước mắm và chút muối vừng.

Chị Nguyễn Thị Thanh (1982, vợ anh Cường) ngượng ngùng bảo, mấy mẹ con đang chờ bà cố ngoại đi xin trầu về rồi mới ăn cơm. Còn anh Cường những ngày đầu hè nắng cháy vẫn đang theo đoàn hát rong đi bán hàng tại hội chợ tận Bình Dương.

Bên góc bếp lụp xụp, chị Nguyễn Thị Thanh đang thổi cơm cho gia đình. Ảnh: Cao Tuân

Ngược dòng thời gian của gần ba thập niên trước, khi đó cậu bé Cường sinh ra trong một tổ ấm chắp vá, thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc của người cha. Năm 6 tuổi, trong một lần vui đùa, Cường bị mùn cưa văng vào mắt.

Gia cảnh khốn khó, cơm chẳng đủ ăn nên người mẹ không có điều kiện đưa con đi bệnh viện thăm khám. Chẳng lâu sau, mắt Cường cứ mờ dần rồi mù hẳn cả hai bên.

Năm Cường 13 tuổi, người mẹ bỏ lại con mà lưu lạc vào Nam mưu sinh. Khó khăn trăm bề, Cường đành tìm đến một trung tâm Dạy nghề, tạo việc làm cho trẻ mồ côi và người khuyết tật ở thành phố Thanh Hóa để có nơi nương tựa.

Tại Trung tâm dành cho những người thiếu may mắn, Cường quen và kết thân với Nguyễn Thị Thanh (quê ở xã Trường Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa). May mắn hơn Cường vì có đôi mắt lành lặn nhưng Thanh bị liệt bên chân phải do hồi 8 tháng tuổi bị bỏng nặng. Dù hơn Cường đến 9 tuổi nhưng Thanh luôn đồng cảm, chia sẻ và thương mến Cường.

7 năm sau, đám cưới nhỏ được diễn ra trong niềm vui của bà con chòm xóm cũng như những thành viên tại Trung tâm dạy nghề và khuyết tật nơi vợ chồng Cường – Thanh đang bám víu.

Để mưu sinh, ngày ngày hai vợ chồng anh chị theo đoàn hát rong lang thang khắp các tỉnh thành để bán hàng từ thiện. Đến khi chị Thanh sinh con, hai vợ chồng đành ngược về quê xin ở nhờ tại ngôi nhà của cụ cố ngoại. Cụ Lê Thị Loát ở một mình, năm nay cũng đã 97 tuổi và thường xuyên đau ốm.

Vậy là đôi vợ chồng tật nguyền bày tỏ nguyện vọng chăm sóc cho cụ và xin cụ gian bếp làm nơi che nắng che mưa.

Do không có ruộng trồng lúa, rau màu nên những lúc rảnh rỗi, chị Thanh thường đan nón để có thêm thu nhập. Chị kể, mỗi cái nón chị được trả công 25.000 đồng. Ngày nào khỏe mạnh thì đan được 2 cái, hôm ấy bữa ăn của mấy cụ cháu, mẹ con cũng được cải thiện.

Gần đây, chị hay bị đau nhức chân tay nên không làm việc thường xuyên được. Hỏi chuyện đi khám bệnh lấy thuốc chị chỉ tặc lưỡi: “Phải no cái bụng trước đã”.

Những lúc khỏe mạnh, chị Thanh tranh thủ đan nón để kiếm thêm vài chục nghìn trang trải cuộc sống.

Ngồi bên mẹ, cháu Lê Thị Quỳnh Chi (6 tuổi) và cháu Lê Đình Quang Nhật (3 tuổi) luôn miệng bi bô tập đọc. Chị Thanh bảo, khổ cực mấy hai vợ chồng cũng chịu được, chỉ mong sao hai cháu có điều kiện được đến trường như bạn bè cùng trang lứa để sau này đỡ khổ.

Bà Nguyễn Thị Tám (74 tuổi - hàng xóm nhà anh Cường) tâm sự: “Các anh thấy đấy, vợ chồng nó thì khuyết tật cả đôi, đến mảnh đất, cái nhà để an cư còn chưa có. Nhiều hôm tôi sang thấy cái Thanh hái rau vườn nấu canh rồi chan với nước mắm cho các con ăn mà ứa nước mắt.

Trộm vía hai đứa nhỏ rất ngoan và thương bố mẹ, chúng cũng không đòi hỏi quần áo đẹp hay đồ chơi như bạn bè. Tết vừa rồi, đến nồi bánh trưng nhà vợ chồng nó cũng không có, hàng xóm láng giềng phải chung tay đóng góp để các cháu có tấm bánh ăn ngày Tết cho đỡ tủi…”.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lê Đình Khương, trưởng xóm 8, xã Thiệu Lý cho biết: "Gia đình anh Cường – chị Thanh thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhất ở địa phương. Số tiền phụ cấp 270.000 đồng/tháng của cụ cố ngoại và hai vợ chồng anh chị chẳng thấm thoát gì bởi cụ cố ngoại và bản thân chị thường xuyên đau ốm.

Chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã nhiều lần hỗ trợ vật chất, tinh thần nhằm động viên gia đình họ nhưng chỉ được phần nào. Rất mong người dân trong cả nước quan tâm, giúp đỡ để 2 cháu nhỏ có điều kiện đi học”.

Bà con hàng xóm đến thăm hỏi, động viên ba mẹ con.

Đôi vợ chồng tật nguyền ấy đã gặp nhau ở tình cảnh éo le và sát lại với nhau, yêu thương và đồng hành trong những chặng đường đầy cam go, nghiệt ngã. Giờ đây, trước mắt họ là những ngày khó khăn gian, khổ khi các con sắp đến tuổi đi học.

Thật khó để đôi vợ chồng trẻ viết nên câu chuyện cổ tích của cuộc đời nếu như không có sự chung tay, chia sẻ của các nhà hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước…

Mọi sự giúp đỡ với vợ chồng anh Lê Đình Cường - chị Nguyễn Thị Thanh - Mã số 270 - xin gửi về: 1. Anh Lê Đình Cường, xóm 8, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 270 3. Ủng hộ trực tiếp tại chương trình "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DSKHHGĐ - Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 270 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: caotuanvov@gmail.com. Điện thoại 0975.102.117 hoặc 0975.839.126 4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank: Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 110000079653 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. 5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank: Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội. 6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank: Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. 7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank: Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE Swift Code: ICBVVNVX Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH Swift Code: ICBVVNVX124 - Thông tin người nhận: Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội Account Number: 102020000189568 Đề gửi Mã số 270

Cao Tuân