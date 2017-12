Theo Phòng Công tác Xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên - TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), ngày 13/12 Bệnh viện đã tiếp nhân bệnh nhân mới là bé Vừ Thị Hương (sinh năm 2015, dân tộc H’Mông, ở bản Huổi Cọ, huyện Mường Nhé, Điện Biên.

Trước đó bé Vừ Thị Hương đã được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé (từ ngày 11/12/2017), và nhanh chóng được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, trong tình trạng sốt cao (tới 4 ngày liên tục), toàn thân bị nhiễm trùng, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, hội chứng viêm loét miệng họng…

Sau khi nhập viện và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bé được chẩn đoán mắc bệnh Nhiễm khuẩn huyết, thiếu máu nặng; TD Bạch cầu cấp.

Theo các bác sĩ, bệnh nhiễm trùng máu rất nguy hiểm, tỉ lệ tử vong của những người nhiễm trùng máu bị biến chứng sốc nhiễm khuẩn rất cao, từ 40-60%. Nguy hiểm hơn nữa là biến chứng của bệnh rất dễ bị viêm não, viêm màng não, và dễ gặp di chứng kể cả khi đã được điều trị tích cực.

Trẻ lớn có thể bị nhiễm trùng máu khi có thể trạng bị tổn thương ngoài da nặng (như viêm da, mụn nhọt, các ổ áp-xe, viêm phổi, tiêu chảy do vi khuẩn đường ruột, viêm màng não mủ…) thì những loại vi khuẩn gây bệnh sẽ đi vào máu, gây nhiễm trùng máu. Biến chứng cực kỳ nguy hiểm là gây tăng đông máu, tạo các cục máu đông làm bít tắc mạch máu gây tổn thương nặng nề nhiều cơ quan nội tạng… Thậm chí khiến người bệnh tử vong nhanh chóng nếu bị nhồi máu phổi, máu não, thiếu máu cơ tim… và nguy cơ suy đa tạng – một biến chứng rất nặng, cần được điều trị tích cực, lọc máu liên tục (thay thế các chức năng của gan, thận bị suy giảm nghiêm trọng), bệnh nhân thường phải thở máy.

Với tình trạng bệnh nặng của bé Vừ Thị Hương, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên quyết định chuyển bé lên tuyến trung ương để bé có điều kiện điều trị tốt nhất.

Không dám đưa con đi viện vì quá nghèo

Các bác sĩ đã giải thích cho bố mẹ bé Vừ Thị Hương là việc chữa trị nhiễm trùng máu cực kỳ phức tạp. Trẻ bị nhiễm trùng máu đều phải điều trị tích cực, nhiều trường hợp phải lọc máu, và cần có sự theo dõi của các bác sĩ chuyên khoa nhi để phát hiện kịp thời những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng – những việc này đều vượt quá khả năng của bệnh viện tuyến tỉnh.

Nhưng dù giải thích, tư vấn thế nào thì bố mẹ bé Vừ Thị Hương vẫn một mực xin cho bé được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, chứ không dám đưa con về Hà Nội chữa trị.

Mãi rồi các bác sĩ cũng tìm được nguyên nhân là bố mẹ bé Vừ Thị Hương không thông thạo tiếng Kinh, điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn, hoàn toàn không có khả năng chi trả các khoản viện phí và sinh hoạt phí.

Biết bé Vừ Thị Hương còn nhiều cơ hội cứu chữa bệnh nếu kịp đưa về Hà Nội, vì vậy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ tiền ăn hàng ngày cho bệnh nhân và người nhà, và nhanh chóng cấp miễn phí cho gia đình một chuyến xe cấp cứu (hơn 3 triệu đồng) để gấp rút chữa bệnh cho bé.

Anh Vừ A Lử (sinh năm 1987), là bố của bé Vừ Thị Hương không nói thạo tiếng Kinh, nên bập bẹ nhờ chị Nguyễn Thị Hồng – là người nhà bệnh nhân cùng phòng “phiên dịch” rằng, từ hôm bé Vừ Thị Hương về Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương vẫn ở trong tình trạng phải truyền máu liên tục. Tới chiều ngày 19/12/2117 bé Vừ Thị Hương được đưa đi chọc tủy, nhưng chưa có kết quả. Từ lúc đi chọc tủy về, bé Vừ Thị Hương lại tiếp tục truyền máu.

Về Hà Nội đúng đợt rét đậm, nhiệt độ xuống thấp tới 10 độ C nhưng cả hai vợ chồng anh Vừ A Lử và chị Giàng Thị Tình đều trong tình trạng “mặc không đủ ấm”. Chị Hồng cho biết, người nhà và các bệnh nhân cùng phòng rất thương cảm cho gia đình dân tộc ở xa về điều trị, nhưng trong cái giá lạnh của mùa đông, họ chỉ có những tấm áo rét sơ sài, trông rất tội. Bà con cùng phòng cũng chỉ hỗ trợ giúp đỡ “phiên dịch” khi có bác sĩ thăm khám, nhắc nhở cách chăm sóc cho con, chứ cũng không giúp được nhiều.

Qua Báo Gia đình & Xã hội, bố mẹ bé Vừ Thị Hương tha thiết mong các nhà hảo tâm, các nhà từ thiện, các cá nhân và tập thể hãy chung tay cứu giúp gánh nặng vật chất, hỗ trợ cho bé Vừ Thị Hương vượt qua căn bệnh hiểm trong những ngày rét mướt cuối năm. Mỗi bàn tay, mỗi tấm lòng đều là sự sẻ chia vô cùng quý giá và cần thiết cho gia đình dân tộc Mông nhỏ bé này.

