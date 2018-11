Nghèo khó không ngăn được khát vọng đến trường

Ngôi nhà xiêu vẹo, cũ nát như chực đổ, chỗ nào cũng phải căng những mảnh ni lông che dột, có những mảnh cũ kỹ bục rách… là nơi trú ngụ của 5 con người với 3 thế hệ cùng chung sống của gia đình nữ sinh Trần Thị Thúy (ở xóm Đòng, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Thúy hiện đang học ở lớp 12A trường THPT Nam Cao.

Bố Thúy - ông Trần Văn Phú, 64 tuổi – là người đàn ông duy nhất trong gia đình nhưng ngây ngô, chậm chạp, không có công việc gì ổn định nên không có khả năng kiếm tiền lo cho gia đình. May mắn là ông Phú còn sức khỏe nên khi mùa vụ ông theo vợ là bà Nguyễn Thị Hoa đi cấy thuê, gặt mướn. Vợ đi trước, ông đi sau, vợ bảo gì thì ông làm nấy.

Bà nội Thúy đã 94 tuổi. Em gái Thúy là Trần Thị Mùa mới 14 tuổi, từ bé bị ốm, sốt cao co giật và biến chứng tàn tật mất một tay và có chứng động kinh. Cứ mỗi khi bị chấn động tâm lý hay nhìn thấy mẹ khóc là Mùa lại lên cơn động kinh co giật, gào thét.

Mọi khó khăn, khổ cực đổ dồn lên đôi vai gầy của bà Nguyễn Thị Hoa – mẹ Thúy. Bà Hoa có gương mặt đen đúa, khắc khổ, từ lâu đã là trụ cột chính của gia đình. Bà chia sẻ, nhà không có ruộng nên bà nhận cấy hái, chăm bón 6 sào ruộng cho người làng, để tới vụ mùa được trả công bằng sản phẩm. Tằn tiện cấy hái, rồi ai thuê gì làm nấy nên bà cũng lo được bữa no bữa đói cho 5 miệng ăn, rồi thuốc men cho mẹ chồng và con gái, tiền học phí cho Thúy mỗi học kỳ.

Bản thân Thúy ngoài giờ đi học về nhà cũng bươn bả giúp mẹ cơm nước, ruộng vườn, chăm sóc bà và em gái.

Nhưng khổ nhất là những ngày mưa gió, bão bùng, cả nhà vừa đói, vừa khổ, vừa căng mình chịu rét mướt. Đói là vì chị Hoa không đi làm được thì nhà chẳng còn gì để ăn. Khổ là vì trong nhà, ngoài sân ướt như nhau. Những mảnh ni lông cũ mủn không đủ che hết chỗ dột nên nhà có bao nhiêu xô, chậu đều được huy động mang ra hứng dột. Những cơn mưa lớn ban đêm làm cả nhà ôm nhau khóc vì không có được chỗ khô mà nằm. Bà nội Thúy phải co ro ngồi một góc, em Mùa lại lên cơn hoảng loạn gào thét, cười khóc ngây dại, ảnh hưởng cả hàng xóm.

Ước mơ trở thành sinh viên đại học Luật

Ước mơ của cả gia đình 3 thế hệ ấy là có một mái nhà tử tế để được ngủ yên, không phải com rom khi bão lớn, mưa về, không phải nửa đêm giật mình thức giấc vì nước mưa dột vào mặt...

Hàng ngày nhìn Thúy ngồi gò lưng trên giường, học bài bên cái bàn bé tí cạnh cửa sổ mà bà Hoa xót xa. Bà thương con học giỏi mà gia đình không đỡ đần được cho con việc học hành hay bồi dưỡng cho con mỗi mùa thi cử.

Em Thúy tâm sự, gia cảnh khó khăn nên em càng thương mẹ. Sợ cả nhà đói khổ hơn nên nhiều lúc em muốn bỏ học để về làm gì đó giúp gia đình. Nhưng các thầy cô giáo, bạn bè luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ Thúy đi học. Bản thân Thúy cũng rất thích học và học tốt, học đều các môn. 11 năm liền Thúy luôn giành được danh hiệu học sinh giỏi toàn diện.

Năm nay Thúy đang học lớp 12 và nuôi ước mơ thi đỗ được vào trường đại học Luật, để rồi sẽ vừa đi học, vừa đi làm thêm giúp mẹ đỡ đần gia đình. Ước mơ cao hơn của Thúy là học xong em xin được việc làm ngay có được tương lai tốt đẹp hơn.

Ước mơ của nữ sinh nghèo học giỏi rất cần sự chung tay của các nhà hảo tâm giúp đỡ để Trần Thị Thúy vượt qua hoàn cảnh khó khăn, đói nghèo thi đỗ đại học, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ em Trần Thị Thúy - Mã số 413 xin gửi về:

1. Em Trần Thị Thúy ở xóm Đòng, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân , tỉnh Hà Nam

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 413

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 413

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 413