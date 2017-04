Chúng tôi về xã Tân Hương, huyện Ninh Giang (Hải Dương) được nghe câu chuyện buồn rơi nước mắt về hoàn cảnh khốn khó thương tâm của cháu Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai (6 tuổi) mồ côi bố mẹ hiện đang ở với bà ngoại bị bệnh ung thư và người ông già yếu nuôi dưỡng.

Tìm đến gia đình cháu Quỳnh Mai vào buổi tối muộn cũng là lúc hàng xóm đã lên đèn thì cả gia đình bà Đào Thị Mít (62 tuổi, bà ngoại cháu Mai) vẫn đang ngồi buồn rầu một chỗ. Có lẽ bao năm nay cứ vào buổi tối cả hai vợ chồng bà và đứa cháu tội nghiệp đều như vậy khi thấy hàng xóm quây quần rộn tiếng trẻ thơ.

Bà Mít nghẹn ngào: “Bao năm nay, từ ngày hai bố mẹ cháu Mai mất đi, vợ chồng tôi sống như người mất hồn, càng nghĩ đến con thì lại càng thương cháu, nhiều lúc chỉ muốn ra đi cho thanh thản, nhưng chết rồi thì ai sẽ nuôi cháu tôi đây…”

Theo lời kể của bà, mẹ cháu Quỳnh Mai là chị Hà Thị Dịu (SN 1985) con thứ tư trong gia đình có 5 anh chị em. Do hoàn cảnh khó khăn, cho nên học hết lớp 4 chị Dịu đành nghỉ học và năm 16 tuổi chị vào trong Đồng Nai giúp việc cho chị lớn.

Tại mảnh đất nơi xứ người, chị đã gặp anh Nguyễn Xuân Hùng (SN 1981, quê Bắc Giang) làm nghề sửa chữa ô tô. Thương nhau cùng cảnh ngộ, năm 2010 hai vợ chồng chị kết hôn và đến năm sau cháu Quỳnh Mai chào đời.

Có con thơ cuộc sống của hai vợ chồng chị càng khốn khó hơn, đồng lương làm thuê không đủ cho việc chi phí, cho nên cháu Mai được 7 tháng tuổi cả hai mẹ con chị về quê ngoại ở Hải Dương nương tựa vào bố mẹ đẻ.

“Khi hai mẹ con về nhà tôi chưa đầy tháng thì bố cháu Quỳnh Mai phát hiện bị bệnh viêm phổi cấp tính. Lúc này, tôi động viên con rể ra ngoài nhà rồi vợ chồng tôi đưa đi chữa bệnh tại Bệnh viện K Hà Nội, nhưng chữa được chưa đầy tuần thì Hùng mất tại bệnh viện”, bà Mít kể.

Chồng mất chị Dịu như người mất phương hướng, nhưng nếu không làm thì không có tiền nuôi con nhỏ trong khi bố mẹ già yếu, bệnh tật. Ba tháng sau khi anh Hùng qua đời, chị Dịu bế con nhỏ trở lại Đồng Nai tiếp tục làm việc.

Do lao động quá sức và không có tiền bồi dưỡng khiến chị Dịu thường xuyên ốm yếu. Khi chồng mất được chưa đầy 3 năm, chị Dịu phát hiện mình bị bệnh viêm màng tim và hai mẹ con về quê ngoại nương tựa chạy chữa bệnh tật.

Gạt những giọt nước mắt trên gò má sạm đen, ông Hà Văn Sai (61 tuổi, bố chị Dịu) nghẹn ngào kể, khi biết tin con gái bị bệnh gia đình ông đã vay mượn và mang thế chấp bìa đỏ cho ngân hàng lấy trăm triệu đồng. Tuy nhiên, tiền mất bệnh tình không thuyên giảm, đến tháng 5/2015, chị Dịu qua đời, lúc đó cháu Mai được 4 tuổi.

“Trước khi mất khoảng nửa tháng, tôi thấy mẹ cháu Mai không nhìn mặt con, có lẽ con tôi biết là không thể qua khỏi và chỉ có cách như vậy để sau khi nhắm mắt mới thoảt khỏi bụi trần vấn vương. Khổ thân con tôi”, ông Sai nức nở.

Trong thời gian chưa đầy 3 năm, vợ chồng ông Sai đón nhận hai nỗi đau quá lớn khiến cho vợ chồng ông đớn đau và gục ngã. Riêng bà Mít hơn một năm sau ngày con mất bà như người vô hồn, có những lúc mọi người tưởng bà điên dại vì ngày nào cũng ra ngoài cổng ngồi và khóc lóc.

Tưởng chừng cuộc sống của vợ chồng bà Mít sẽ không thể gượng dậy sau nỗi đau và mất mát quá lớn ấy, nhưng mỗi khi nghe tiếng khóc của người cháu ngoại thiếu tình thương đã tiếp thêm động lực cho vợ chồng bà gượng sống để nuôi cháu.

Đến nay cháu Quỳnh Mai đã đi học lớp 1 tại trường tiểu học xã Tân Hương, biết được hoàn cảnh khốn khó của cháu, nhà trường và địa phương luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ, nhưng vẫn không thể làm vơi bớt đi cuộc sống khó khăn hiện tại.

Ông Sai cho hay, trước đây ông làm nhiều nghề khác nhau từ đi buôn bán đến chài lưới ven sông, nhưng đều không đủ nuôi cả nhà. Sau đó, ông xin làm thuê cho lò vôi cạnh nhà và trong những lần đi làm đó, 4 lần ông gặp tai nạn lao động bị đá đè làm gãy 3 rẻ xương sườn, chồi xương ức. Lần tai nạn khiến cơ thể của ông không còn lành lặn và sau đó ông xin nghỉ ở nhà cấy 6 sào ruộng.

“Tôi cứ nghĩ ngần ấy bất hạnh đổ xuống gia đình thì sẽ qua đi, nhưng tai hoạ này chưa qua thì tai hoạ khác lại đến. Đến năm 2016, khi vợ phát hiện bị bệnh ung thư tuyến giáp thì tôi đã kiệt sức. Để duy trì sự sống, hàng tháng vợ tôi lên Bệnh viện 108 truyền hoá chất và xạ trị và mỗi lần đi như vậy tốn hàng chục triệu đồng”, ông Sai tâm sự.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Quyết Chiến – Trưởng thôn 1 (xã Tân Hương) cho hay, ở trong địa phương hoàn cảnh của gia đình bà Mít khốn khó và đặc biệt khó khăn. Trước đây, chính quyền thôn có vận động nhân dân ủng hộ, tuy nhiên với hoàn cảnh hiện nay cũng không thấm vào đâu.

"Bây giờ hai vợ chồng còn chút sức khoẻ thì không sao, chỉ vài năm nữa khi sức tàn lực kiệt và bệnh tật bủa vây, tôi sợ tương lai cháu Quỳnh Mai sẽ trở nên mù mịt, cho nên lúc này hoàn cảnh của gia đình cháu Mai rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ", ông Chiến nghẹn ngào cho biết.

