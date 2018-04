Tình cảnh bi đát của "người gác rừng" bị cây rừng cây khô đè trúng

Khu vực đường biên giới Việt - Lào thuộc địa bàn xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) là vùng núi hiểm trở, không có sóng điện thoại. Trong lúc tuần tra, anh Hồ Phúc Tự - thành viên trong đoàn tuần tra bảo vệ rừng thuộc BQL Rừng phòng hộ Ngàn Phố không may bị cây khô đổ ngã đè vào người, nguy hiểm tới tính mạng.

Anh Tự đang được chăm sóc đặc biệt trong tình trạng “thập tử nhất sinh” tại phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị tỉnh Nghệ An.

Là người trực tiếp chứng kiến vụ tại nạn không may trên, Anh Đào Nam Giang - thành viên đoàn tuần tra cho biết, sáng 3/4, đoàn tuần tra liên ngành gồm có BQL Rừng phòng hộ Ngàn Phố và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cùng các đơn vị liên quan đi kiểm tra rừng dọc biên giới Việt - Lào, tại xã Sơn Kim 2.

Sau khi kiểm tra dọc tuyến và qua nhiều khu vực, đoàn đang kiểm tra khu vực rừng thuộc tiểu khu 83 và định dựng lán nghỉ qua đêm để lấy sức.

Trong lúc đang tập trung đoàn để triển khai kế hoạch thì bất ngờ một cơn lốc xoáy đi qua, nhiều cây khô bị đổ. Một cây khô đã đổ ập xuống, đập vào đầu, đè lên người anh Tự khiến anh bất tỉnh.

Đoàn tuần tra đã sơ cứu ban đầu, dùng tăng võng cắt cử thành viên thay nhau gánh nạn nhân từ trong rừng sâu, sau hơn 3 giờ di chuyển mới ra được tới bìa rừng. Lúc này có sóng điện thoại, đoàn công tác đã báo cáo sự việc xảy ra và tình trạng nguy kịch tính mạng của anh Tự.

Do vết thương quá nặng, sau đó đơn vị đã gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị tỉnh Nghệ An.

Các bác sĩ kết luận, anh Tự bị chấn thương sọ não, tụ máu, máu chảy trong màng cứng và đa chấn thương buộc phải cấp cứu tại phòng chăm sóc đặc biệt với tỷ lệ tử vong rất cao.

Chị Phạm Thị Vui, vợ nạn nhân nghẹn ngào cho biết: “Anh Tự là trụ cột chính của gia đình, bản thân chị lại không có việc làm, nhà đông con nhỏ nên kinh tế gia đình hiện rất khó khăn. Cuộc sống gia đình trông cậy vào từng đồng lương của anh Tự. Tai nạn ập xuống khiến gia đình thêm phần khốn khó. Chỉ tính riêng tiền phòng điều trị hàng ngày lên đến cả nhiều triệu đồng chưa tính tiền thuốc bởi đây là phòng cấp cứu đặc biệt”.

Bước đầu để tạm thời giải quyết những khó khăn bước đầu ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra với Anh Tự, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Vui, trên tinh thần đồng đội, ông Nguyễn Hữu An - Trưởng BQL Rừng phòng hộ Ngàn Phố đã tổ chức kêu gọi tinh thần tự nguyện tương trợ lúc khó khăn hoạn nạn được đơn vị hưởng ứng nên mỗi CBCNV ủng hộ 1 ngày lương, đồng thời cắt cử anh em thay phiên túc trực giúp đỡ với gia đình để chăm sóc anh Tự hàng ngày và cũng là đề phòng những tình huống xấu nhất về sức khỏe anh Tự.

Bên cạnh đó tổ chức công đoàn cơ quan cũng đã vận động quyên góp và kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ chia sẻ khó khăn với gia đình nạn nhân trong lúc này. Tình cảnh của "người gác rừng" Hồ Phúc Tự đang rất cần tấm lòng từ quý độc giả.

Mọi sự giúp đỡ anh Hồ Phúc Tự - Mã số 356 xin gửi về:

1.Chị Phạm Thị Vui (vợ anh Hồ Phúc Tự): Thôn Khe 5, xã Kim Sơn 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 356

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 356

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 356