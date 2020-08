Những ngày qua câu chuyện về vợ chồng anh Trần Văn Được (SN 1991) và chị Hoàng Thị Chưởng (SN 1998), trú tại thôn Mai Động, xã Hồng Đức (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) nuôi con gái Trần Ngọc Trà My (SN 2020) bị teo mật bẩm sinh, u máu khiến ai cũng xót xa. Mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh ấy, người dân nơi đây không ai cầm được nước mắt.

Vợ chồng anh Được bên người con gái chưa đầy 8 tháng tuổi mang bệnh trọng. Ảnh: Đ.Tùy

Có mặt tại thôn Mai Động vào những ngày cuối tháng 8, chúng tôi được người dân nơi đây tận tình chỉ đường vào gia đình anh Được. Họ ngậm ngùi: "Vợ chồng nhà ấy còn trẻ mà khổ quá! Nhà thì đi ở nhờ, con gái chưa đầy 8 tháng mà mắc nhiều thứ bệnh. Mặc dù cháu bé đã đi chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh ngày càng nặng trong khi kinh tế cạn kiệt. Mong sao mọi người người giúp đỡ để cứu lấy cháu bé…".

Trong căn nhà ở nhờ của ông bà ngoại, vợ chồng anh Được cùng mẹ đẻ và cháu Trà My như được an ủi phần nào vì đã có nơi nương tựa. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của những số phận ấy đang lâm vào cảnh khốn khó khi chị Chưởng phải xin nghỉ làm để chăm con ốm. Bà Trần Thị Nguyệt (SN 1964, mẹ đẻ anh Được) không thể làm việc nặng vì vừa mới mổ về. Anh Được thì công việc cũng thất thường do phần con ốm, phần ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tiếng khóc xé lòng của bé Trà My khi bị cơn đau hành hạ. Ảnh: Đức Tùy

Suốt câu chuyện sẻ chia với chúng tôi là tâm sự của người mẹ kém may mắn. Điều khiến chúng tôi ám ảnh hơn cả là hình ảnh chiếc bụng căng tròn, trướng to như muốn vỡ ra xen lẫn tiếng khóc xé lòng của cháu Trà My mỗi khi bị cơn đau hành hạ. Nhìn thấy cảnh ấy, chị Chưởng nấc nghẹn không thành lời…

Anh Được tâm sự: "Sinh con ra ai chẳng mong con mình khoẻ mạnh, lành lặn, nhưng ngặt nỗi số phận không mỉm cười với con tôi. Mặc dù vợ chồng tôi đã cạn tiền bạc và vay mượn khắp nơi nhưng chưa khi nào chúng tôi hết niềm tin để cứu cháu. Sau lần phẫu thuật không thành công cách đây 6 tháng, cháu Trà My suy sụp nhanh, bụng trướng to, chân tay teo lại. Bây giờ vợ chồng tôi chỉ mong sao cháu khoẻ mạnh, có được kinh phí để thêm vào chữa bệnh cho con…".

Sau ca mổ không thành công, bụng cháu Trà My trướng to, rốn lồi. Ảnh: Đ.Tùy

Tiếp lời con trai, bà Nguyệt kể, bà là chị cả trong gia đình có 7 chị em. Ngày còn trẻ, có nhiều thanh niên trong thôn ngoài xã đến tìm hiểu nhưng bà đều khước từ bởi bà không muốn nhìn cảnh bố mẹ vất vả nuôi các em. Cho nên khi các em đã yên bề gia thất thì bà lại lỡ xuân thì. Lúc đầu bà nghĩ mình sẽ ở vậy để chăm sóc bố mẹ già và sống yên phận nhưng nghĩ đến cảnh tuổi già cô đơn không có ai nương tựa nên bà đã bỏ qua sự mặc cảm, những lời rèm pha để đi "xin" anh Được vào năm 1991.

Có con, cuộc sống càng trở lên khó khăn hơn hơn bao giờ kết khi nhiều thứ bà Nguyệt phải lo toan, gánh vác. Sau đó, bà quyết định Nam tiến để làm ăn và gửi con ở nhà cho bố mẹ. Học hết lớp 9, anh Được vào chỗ mẹ xin làm công nhân. Tại mảnh đất xứ người này, số phận đã đưa anh Được gặp chị Chưởng (quê ở tỉnh Cao Bằng). Thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, hai con người ấy đã nên duyên vợ chồng vào năm 2018 và lễ cưới sau đó được tổ chức tại quê nhà.

Cùng lúc con gái chị Chưởng mang trong mình 2 căn bệnh: teo mật bẩm sinh và u máu. Ảnh: Đ.Tùy

Cách đây khoảng 5 năm, bà Nguyệt về quê Mai Động ở hẳn. Tuy nhiên, trở về quê, bà không có mảnh đất cắm dùi, tiền bạc lại không dư dả, cho nên bà đành thuê căn nhà nhỏ của người dân trong làng để lấy chỗ chui ra, chui vào. Sau đó vợ chồng anh Được về quê ở cùng mẹ và xin làm công ty trong huyện Ninh Giang.

Chia sẻ về con gái Trà My, chị Chưởng cho biết: "Quá trình mang thai con gái, vợ chồng tôi đi siêu âm và không có điều gì bất thường. Đến tháng 1/2020, tôi sinh cháu Trà My nặng 3,6kg. Lúc chào đời cháu cũng như bao đứa trẻ khác khoẻ mạnh, nhưng khi được khoảng 1 tháng thì vợ chồng tôi phát hiện ra sự bất thường của con gái".

Sau khi sinh con được 1 tháng, vợ chồng anh Được phát hiện cháu Trà My mắc bệnh. Ảnh: Đ.Tùy

Đầu tiên chị Chưởng thấy có nốt đỏ xuất hiện trên đầu con gái, chị nghĩ là mụn nên không để ý. Càng ngày mụn càng sưng to dẫn đến mưng mủ. Chỉ đến khi đưa cháu Trà My đi thăm khám thì vợ chồng chị mới biết con gái bị bệnh u máu.

Cùng vào thời gian này, da cháu Trà My xuất hiện vàng toàn thân và kéo lên cả hai mắt. Gom góp được ít tiền, vợ chồng chị Chưởng đưa con đi khám tại Bệnh viện Nhi Hải Dương và được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ cho biết, cháu Trà My mắc bệnh vàng da, ứ mật, do đó phải tiến hành phẫu thuật cắt túi mật nhưng ca mổ diễn ra không thành công sau đó.

Tay, chân cháu Trà My teo lại và thường xuyên bị sốt cao. Ảnh: Đ.Tùy

Sau ca phẫu thuật không thành ấy, cháu Trà My bỏ bú, chân tay teo, da vàng sạm, bụng bắt đầu trướng to, rốn lồi và thường xuyên sốt. Có ngày cháu sốt đến 4-5 lần và mỗi lần sốt cháu lại quấy khóc. Nhìn con như vậy, vợ chồng chị Chưởng như xát muối vào lòng, thương con mà không biết làm cách nào để cứu con…

"Tiền bạc trong nhà làm gì có, tôi phải nghỉ làm để chăm con và đưa con đi bệnh viện, còn đồng lương công nhân của anh ấy cũng không đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày. Cho nên những chỗ có thể vay mượn được thì vợ chồng tôi đều đã hỏi và mong sao phép màu đến với con gái tôi" - chị Chưởng nghẹn ngào.

Hoàn cảnh cháu Trà My đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Ảnh: Đ.Tùy

Từ khi con gái bị bệnh đến nay, vợ chồng anh Được luôn lấy bệnh viện làm nhà. Bình thường, cháu Trà My mỗi tháng sẽ lên Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám, lấy thuốc 2 lần. Tuy nhiên, nếu Trà My lên cơn sốt thì vợ chồng chị Chưởng lại vội vàng khăn gói đưa con đi viện. Thương con, thương cháu vất vả cho nên cách đây không lâu, các em của bà Nguyệt cùng người thân gom góp xây gian nhà nhỏ trong phần đất của bố mẹ đẻ để bà cùng vợ chồng anh Được và cháu Trà My về ở.

Nói về hoàn cảnh gia đình anh Được, ông Tạ Ngọc Quyên – Chủ tịch UBND xã Hồng Đức cho biết: "Sau khi biết được hoàn cảnh cháu Trà My cùng gia đình, chúng tôi đã kêu gọi các tổ chức, đoàn thể trong địa phương vận động hội viên, đoàn viên ủng hộ gia đình anh Được. Đồng thời, trong thời gian tới, Hội đồng khuyết tật của xã sẽ tiến hành họp xét duyệt, đưa cháu vào trường hợp khuyết tật. Tuy nhiên, với căn bệnh của cháu hiện đang mắc phải rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người".

Mọi sự giúp đỡ cháu Trần Ngọc Trà My - Mã số 592 xin gửi về: 1. Anh Trần Văn Được, thôn Mai Động, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 592 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 592 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0984396799 5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank): Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. 6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi Mã số 592

Đức Tùy