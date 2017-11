Thương cảnh cặp song sinh vừa chào đời đã phải chịu tang mẹ

Những ngày qua, người dân thôn 7, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái tất tưởi chạy đi chạy lại góp gạo, góp sức để tổ chức đám tang cho chị Hoàng Thị Thu Hoạt (25 tuổi).

Sau 6 ngày chống chọi với “tử thần” bởi biến chứng sau sinh, chị đã qua đời bỏ lại cô con gái 5 tuổi và cặp bé trai song sinh còn đỏ hỏn chưa kịp đặt tên.

Bế trên tay hai con nhỏ để làm thủ tục chịu tang theo phong tục của địa phương, anh Đinh Xuân Biết (28 tuổi) khóc nghẹn: “Cô ấy ra đi khi chưa một lần được ôm con vào lòng, các con tôi còn chưa biết mùi sữa mẹ. Các cháu còn quá nhỏ đã phải gánh chịu nỗi đau quá lớn này…”.

Theo lời kể, anh Biết và chị Hoạt kết hôn với nhau được 5 năm, hạnh phúc vỡ òa khi chị Hoạt sinh cô con gái đầu lòng Đinh Ánh Nguyệt (5 tuổi). Vợ chồng anh Biết mưu sinh dựa vào 2 sào ruộng. Thời gian rảnh, anh Biết xin đi làm phụ hồ và đủ thứ việc khác để vợ con bớt vất vả. Kinh tế gia đình khó khăn, anh chị hoãn kế hoạch sinh thêm con để lo cho con gái được chu đáo.

Năm 2017, đôi vợ chồng trẻ vui mừng khôn xiết khi chị Hoạt mang thai đôi con trai. Thấy vợ mang thai vất vả, anh Biết tranh làm hết việc trong gia đình, để vợ có thời gian nghỉ ngơi dưỡng thai thật tốt. Anh cũng nhận việc làm thêm tích cóp tiền để chuẩn bị ngày vợ sinh nở.

“Ngày 6/11/2017, thấy vợ có dấu hiệu chuyển dạ, tôi đưa vợ xuống bệnh viện huyện Lục Yên thì các bác sĩ cho mổ gấp. Sau mổ 2 ngày, cô ấy bảo với tôi là thấy khó thở. Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra thì họ giới cho vợ tôi chuyển tuyến vì có dấu hiệu bị tai biến sau sinh”, anh Biết lạc giọng kể lại.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, qua thăm khám bác sĩ cho biết chị Hoạt bị thiếu máu sau sinh, tràn dịch màng phổi và biến chứng sau sinh. Sau 4 ngày điều trị tích cực, sức khỏe chị Hoạt ổn định trở lại chị nói chuyện, ăn uống bình thường và còn gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình các con. Đến cuối ngày 13/10 chị Hoạt đột ngột khó thở, tím tái rồi qua đời trong nỗi đau khôn xiết của gia đình.

Từ ngày chị Hoàng Thị Thu Hoạt người vợ đoản mệnh trút hơi thở cuối cùng, là từng ấy đêm anh Biết trắng đêm trông con. Nhiều hôm anh vừa ôm con vừa thắp hương cho vợ. Nhìn các con khóc ngặt vì khát sữa anh chỉ biết trách phận mình…

Trong căn nhà đơn sơ, phẳng phất mùi tang thương, bé Đinh Ánh Nguyệt chốc chốc lại thì thào vào tai bố hỏi mẹ đi đâu sao mẹ chẳng về nhà cùng các em. Ở cái tuổi “ăn chưa no lo chưa tới” em vẫn chưa ý thức được sự mất mát quá lớn mà gia đình mình đang phải gánh chịu.

Kìm nèn những đau thương, anh Biết chạy khắp làng trên xóm dưới xin cho hai con từng giọt sữa mẹ. Nhiều hôm cả đoạn đường dài, hai chân rụng rời nhưng anh vẫn chưa xin được giọt sữa nào cho các con. Đã có lúc anh muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến ba đứa con thơ còn đỏ hỏn anh lại không đành lòng.

Bà Lương Thị Nhị (bà nội của 2 bé) ngậm ngùi: “Nhìn hai cháu khóc ngặt vì đói sữa mà lòng tôi thắt lại, vì mất mẹ mà hai đứa nhỏ phải dùng sữa ngoài. Có hôm không xin được sữa cho con, thằng Biết lại lặng lẽ như một cái bóng không nói không rằng nó ôm con lặng lẽ khóc bên di ảnh vợ mà lòng tôi đau như cắt”.

Nói về hoàn cảnh gia đình ông Đinh Xuân Biết, ông Nguyễn Bá Duy - Bí thư Đảng ủy xã Minh Chuẩn cho biết: “Ở địa phương, gia đình anh Biết thuộc diện khó khăn. Thu nhập của cả nhà chỉ trông chờ vào mấy xào ruộng, nay chị Hoạt qua đời còn mỗi mình anh chẳng biết sẽ phải xoay sở thế nào”.

Anh Lưu Đức Huấn - Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Lục Yên cũng chia sẻ, sự việc chị Hoạt ra đi rất đáng tiếc cho gia đình anh Biết. Giờ đây khó khăn lại chồng chất khó khăn khi một mình anh cắp nách nuôi ba đứa con nhỏ.

“Tương lai của các cháu nhỏ quả thật mù mịt hơn bao giờ hết. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bố con anh Biết vượt qua cơn bĩ cực. Để 2 cháu có sữa uống và được nuôi nấng đầy đủ như bao đứa trẻ khác…”, anh Huấn tâm sự.

Mọi sự giúp đỡ anh Đinh Xuân Biết xin gửi về:

1. Anh Đinh Xuân Biết - Thôn 7, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 324

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 324

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685 – 0975.102.117

