Con gái yêu của mẹ.

Nếu như mẹ buộc phải dừng điều trị cho con ở đây, thì con đừng trách giận mẹ. Đi với con đến hôm nay mẹ đã kiệt sức rồi.

Con cũng đừng trách bố, vì bố rất yêu thương hai mẹ con mình. Chưa một lần bố để mẹ đi khám thai một mình. Bố chăm sóc cho cả mẹ và con rất chu đáo.

Con sinh ra không được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, không có bố ở bên, lại mắc bệnh não úng thủy quái ác. Từ khi sinh ra con ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà và luôn đứng trước cửa tử thần.

Chồng chết, con gái duy nhất – niềm vui duy nhất mắc bệnh nặng khó chữa – hiếm phụ nữ nào lại phải chịu 2 nỗi đau đến tột cùng về chồng, con cùng kéo đến. Mẹ đã ngã quỵ trước nỗi đau nghiệt ngã đó, nhưng đã gạt nước mắt, nén nỗi đau mất chồng mà ôm con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Nhưng ở đâu bác sĩ cũng lắc đầu vì con đang chơi vơi giữa sự sống và cái chết.

Đúng lúc đó sư thầy Thích Tuệ Thành đã nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con, thầy kết nối với các nhóm thiện nguyện và các cha mẹ trên thế giới cùng cứu con, cũng là cứu cả mẹ. Con được qua Singapore - nơi nhiều bé bị não úng thủy đã được cứu sống và trở về khỏe mạnh.

Lần 1, lần 2, rồi lần 3. Tình yêu thương sư thầy và các cha mẹ dành cho con lớn chất ngất, cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mỉm cười, cứ ngỡ mọi người đã nắm chặt được tay con và con sẽ về đích.

Nhưng… sau hơn 3 tháng nằm viện, đã tiêu đến những đồng cuối cùng, bệnh của con đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng con vẫn phải nằm viện và vào kháng sinh thêm 4 tuần nữa. Nghĩa là con lại cần rất nhiều tiền, nghe bác sĩ báo tin mà mẹ rụng rời chân tay.

Mẹ chạy về giường con, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ xíu, ngắm nhìn đôi mắt biết nói, cái miệng biết cười mà nước mắt lăn dài vì không biết mẹ được ngắm nhìn con bao lâu nữa, bởi mẹ không còn cách gì để con được điều trị tiếp. Xin ông Trời cho Hoài Thương bé bỏng được sống, đừng dày vò mẹ hàng ngày nhìn con đau đớn nữa. Mẹ sẽ luôn bên con, nếu con có mệnh hệ nào thì mẹ cũng chắc cũng không sống nổi mất. Nhưng mệt mỏi, bất lực lắm rồi. Mẹ không biết cứu con bằng cách nào nữa.

Cuộc sống của con, nụ cười của con và con đi được cho đến ngày hôm nay tất cả đều nhờ ơn sư thầy Thích Tuệ Thành và các cha mẹ trên toàn thế giới. Cả đời này mẹ con mình không trả được ân nghĩa này. Mẹ con mình nợ quá lớn món nợ ân tình, ân nghĩa.

Mẹ mong con mãi bên mẹ, luôn cười vui, tối mẹ ôm con gái mẹ ngủ, được thơm lên trán và má con, chúc con ngủ ngon, được nghe con gọi “mẹ ơi”, được trò chuyện và chia sẽ mọi nỗi buồn vui cùng con, đôi ban tay mẹ được chăm sóc cho con - núm ruột, tình yêu của mẹ.

Nếu được đánh đổi, xin Trời cao hãy để mẹ gánh hết bệnh tật cho con, để con được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Mẹ chẳng thể cho con được cuộc sống bình yên, mẹ chỉ có thể cho con tình yêu bao la, nhưng mẹ lại không thể níu giữ con ở lại với cuộc sống này.

Nếu như phải dừng điều trị, phải đưa con trở về nơi con sinh ra để chờ ngày mẹ con mình đoàn tụ với bố, thì con hay tha thứ cho người mẹ bất lực đã không thể giữ con ở lại với thế giới này. Nhưng mẹ không nỡ rời xa con, Hoài Thương ơi... ngàn lần xin lỗi con gái yêu của mẹ.

Uyển Hương

Mã số 383

