Sự sống mong manh của chàng trai trẻ mồ côi lẫn cha và mẹ

Câu chuyện thương tâm trên nói về anh Trần Thanh Hải (SN 1988, trú tại xóm 9, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Hải vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đang tuổi đến trường anh đành phải nghỉ học giữa chừng đi làm phụ giúp bố mẹ. Năm 2009 bố mẹ anh Hải đều qua đời vì bạo bệnh. Tất cả gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai anh.

Thời điểm chúng tôi có mặt tại nhà anh Hải, không khí lạnh lẽo bao trùm ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, nơi góc nhà cụ Trần Thị Huệ (90 tuổi – bà nội anh Hải) nằm co ro trên giường thều thào gọi tên cháu. Gắng gượng ngồi dậy tiếp chúng tôi, cụ Huệ tâm sự: “Thằng Hải nó ngoan lắm, 30 tuổi đầu rồi chưa nghĩ gì đến chuyện vợ con, suốt ngày cặm cụi đi làm lo cho gia đình. Nay nó bị vậy, tôi già rồi chẳng biết làm thế nào, khổ cho đứa cháu tôi, sao trời không thương nó…”.

Chú ruột của anh Hải là ông Trần Ngọc Dương (SN 1966) cho biết, trước đây Hải làm cho một công ty ở Thanh Hóa, nhưng sau đó công ty hết việc nên phải nghỉ hơn 3 tháng. Mới cách đây không lâu, Hải thông báo với người được một xưởng hàn xì ngoài Hà Nội gọi ra thử việc. Nhưng trớ trêu thay, mới làm được vài ngày anh đã phải nhập viện do bỏng nặng.

“Hiện nay, Hải đang nằm điều trị tại Bệnh viện bỏng quốc gia, tình trạng hết sức nguy kịch. Ngày 21/12 bác sỹ vừa mổ cho nó, nhưng điều quan trọng là nó phải ghép da, chi phí điều trị lên đến hơn 300 triệu đồng. Khoản tiền lớn như vậy gia đình chúng tôi không thể nào vay mượn nổi”, ông Dương nghẹn ngào chia sẻ.

Nói về chàng trai Trần Văn Hải, bà Trần Thị Hoa (hàng xóm ở quê nhà) chia sẻ: “Thằng Hải nó hiền lành lắm, quanh năm chỉ biết đi làm tích góp tiền gửi về nuôi bà nội cùng 2 đứa em. Xót xa hơn, cô em gái út của nó lại bị tâm thần không làm được việc gì. Hàng xóm chúng tôi cũng chỉ biết sang an ủi động viên tinh thần chứ cũng không giúp đỡ được gì nhiều.

Trao đổi với PV, ông Trần Anh Tuấn – trưởng thôn 9 cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Hải thuộc diện đặc biệt khó khăn, hàng tháng chỉ nhận được trợ cấp 360.000 đồng tiền hỗ trợ người nghèo. Là lao động chính trong gia đình nay lại bị tai nạn lao động nặng như vậy không biết gia đình anh Hải sẽ lo liệu thế nào đây. Hi vọng các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ để anh Hải có thể vượt qua được khó khăn trước mắt”.

Mọi sự giúp đỡ anh Trần Thanh Hải xin gửi về

1. Chú ruột của anh Hải là ông Trần Ngọc Dương (trú tại xóm 9, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 334

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 334

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685

