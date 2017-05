Sự sống mong manh của bé trai 5 tháng tuổi mắc căn bệnh não úng thủy

Đây là câu chuyện đầy nước mắt về trường hợp của bé Nguyễn Trung Thành (5 tháng tuổi, trú tại thôn 8, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Trong căn nhà nhỏ xập xệ hơn chục m2, bà Nguyễn Thị Tự (SN 1961, bà nội bé Thành) nghẹn ngào tâm sự: Mẹ của bé Thành là chị Lê Thị Vi (SN 1988), bố là Nguyễn Văn Nhẩt (SN 1985). Trước đó, chị Vi từng hạ sinh một cậu con trai nhưng mất khi vừa tròn 5 tháng tuổi cũng vì căn bệnh não úng thủy. Tính tới nay, tiền chạy chữa cho cậu con trai xấu số đã qua đời, gia đình vẫn chưa thể trả hết.

“Khi mang thai bé Thành, tưởng chừng niềm vui này sẽ xua bớt những khó khăn, nào ngờ đâu tai họa lại ập đến. Lúc mẹ cháu mang bầu được 8 tháng, đi siêu âm bác sĩ đã xác định cháu mắc bệnh não úng thủy. Thông tin của bác sĩ khiến gia đình tôi như chết lặng. Vì thương con nên bố nó đã đi làm ăn xa để kiếm chút tiền lo thuốc men cho cháu. Cách đây hai tháng, vì không chịu được hoàn cảnh mẹ cháu đã bỏ đi biệt tích, để lại hai bà cháu nương tựa vào nhau” bà Tự cho biết thêm.

Vì hoàn cảnh không cho phép nên bữa ăn hàng ngày của bé Thành chủ yếu là nước gạo pha ít đường thay sữa. Thỉnh thoảng bà con hàng xóm thương tình mua cho vài hộp sữa, ngoài ra bé không được một sự hỗ trợ nào thêm. Sức khỏe của cháu Thành hiện tại đang rất yếu. Sự sống của cháu chỉ nhờ vào từng liều thuốc ít ỏi do bảo hiểm cấp để duy trì. Giờ đây nhìn đầu cháu mỗi ngày một phình to, quấy khóc suốt ngày đêm khiến bà Tự không thể kìm được những giọt nước mắt xót xa.

Nói về trường hợp này, bà Hương (hàng xóm của gia đình cháu Thành) chia sẻ: “Hoàn cảnh của hai bà cháu vô cùng đáng thương. Bà Tự hàng ngày phải ở nhà chăm cháu nên không làm được việc gì, kiếm bữa ăn qua ngày còn khó. Hàng xóm như chúng tôi thỉnh thoảng có cái gì ăn cũng hay mang sang giúp. Nhưng ngặt một nỗi, ở vùng quê nghèo như chúng tôi thì cũng chỉ giúp đỡ được chút ít, chỉ mong sao các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ để cháu Thành được phẫu thuật và vượt qua được những khó khăn trước mắt”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Văn Cát (trưởng thôn 8) cho biết: Hoàn cảnh của gia đình bà Tự thuộc diện khó khăn trong thôn. Trước đây gia đình bà thuộc hộ nghèo, nhưng cách đây 3 năm đã bị cắt. Hiện tại hoàn cảnh của hai bà cháu không được hưởng một sự trợ cấp nào cả. Chính quyền địa phương hiện cũng đang kêu gọi lòng hảo tâm của người dân hỗ trợ một phần nào đó để giúp đỡ hai bà cháu”.

Trước khi chia tay, nhìn hình ảnh bé Thành nằm co ro trong vòng tay gầy guộc của người bà, mọi người đều cảm thấy xót xa. Những giọt nước mắt rơi trên gò má của bà Tự như hy vọng một điều kỳ diệu nào đó sẽ đến với đứa cháu tội nghiệp của mình.

Mọi sự giúp đỡ với bé Nguyễn Trung Thành - Mã số 275 - xin gửi về:

1. Bà Nguyễn Thị Tự (bà nội) ở thôn 8, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 275

3. Ủng hộ trực tiếp tại chương trình "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DSKHHGĐ - Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 275

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 126000032013 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 275