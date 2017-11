Sự sống lay lắt của chàng trai 18 tuổi bị chấn thương sọ não khi về nhà giúp mẹ gặt lúa

Long là con trai cả của bà PhanThị Hậu. Từ trước đến nay Long là cậu con trai ngoan ngoãn, học tập tốt. Em thường tâm sự với bố mẹ rằng, bản thân sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này không phải làm nghề nông, không phải một nắng hai sương như bố mẹ mình.

Nơi Long ở là bản làng của người dân tộc Thái. Nơi đây, kinh tế còn nghèo nàn. Long là một trong số ít thanh niên rời lũy tre làng để lên huyện học. Từ nhà em đến huyện Yên Minh cách hơn 20km đường đèo. Chính vì vậy, Long ở trọ để thuận lợi cho việc đến trường.

Ở quê Long, cứ độ tháng 8 là lúa chín vàng, người dân quê em ai cũng vui vẻ thu hoạch lúa sau thời gian dài chăm sóc. Bố mẹ Long cũng vậy. Ngày 13/8, Long được nghỉ học nên tranh thủ về hộ bố mẹ gặt lúa. Long biết, em trai còn bé chưa làm được những công việc nặng, có thêm mình phụ bố mẹ sẽ đỡ vất hơn.

Kết thúc buổi gặt, Long chào bố mẹ rồi xin phép đi lên huyện sớm vì trời tối đường đèo uốn lượn khó đi. Không ai có thể ngờ rằng, khoảng 20h, bà Hậu nhận được cuộc điện thoại từ bạn học của con thông báo con trai mình bị tai nạn giao thông trên đường. Lúc đó, Long đã được bạn bè đưa lên bệnh viện huyện cấp cứu.

Có lẽ, không có ngôn từ nào diễn tả được nỗi đau của người mẹ 39 tuổi. Ngồi trong phòng bệnh, bà nắm chặt tay con trai, đôi mắt bà sũng nước. Bất kỳ người thân hay người lạ, chỉ cần họ hỏi thăm tình hình sức khỏe của Long là bà Hậu bật khóc thành tiếng.

“Chúng tôi cũng chỉ nghe bạn của Long kể là nó bị va xe với một người đàn ông tuổi trung niên say rượu. Ông ấy chết rồi, đúng sai chưa biết thế nào, gia đình tôi đã đưa 10 triệu đồng cho gia đình họ để lo ma chay.

Sáng nay, cô giáo chủ nhiệm của Long gọi điện cho tôi hỏi thăm tình hình sức khỏe và bảo lớp nó sắp thi học kỳ rồi. Cô giáo hỏi tôi, Long có kịp phục hồi để về thi không mà tôi không biết nói sao nữa. Nó nằm như vậy hơn một tháng nay, các bác sĩ bảo gia đình phải bình tĩnh, chờ đợi, bây giờ vẫn không nói trước được điều gì cả”, bà Hậu nghẹn ngào.

Từ ngày Long gặp nạn, vợ chồng bà giao nhà cửa cho cậu con trai thứ 2 để xuống Hà Nội chăm con. Bà bảo, vì con trai thứ 2 còn bé chưa thuần thục mọi việc nên đàn lợn của gia đình đã chết hết. Được biết, đàn lợn của bà Hậu nuôi đã lâu. Gia đình bà nuôi lợn bằng rau, củ tự trồng được và không chăn cám công nghiệp nên lợn lớn rất chậm. Đàn lợn được coi là tài sản giá trị của gia đình bà Hậu.

Kinh tế gia đình trước đã khó giờ càng trở nên kiệt quệ. Ngày chuyển Long từ Bệnh viện Yên Minh xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức các bác sĩ thông báo gia đình nộp 250 triệu đồng. Với vợ chồng bà Hậu đó là số tiền họ chưa bao giờ dám nghĩ đến.

“Anh em họ hàng làm ăn xa ở Trung Quốc biết chuyện Long gặp tai nạn cũng thương lắm. Nhà tôi chẳng có đồng nào cả, anh em xa gần mỗi người gửi cho một ít tiền. Hiện tại, gia đình tôi đóng được 100 triệu đồng rồi. Chúng tôi ký nợ 150 triệu đồng, hiện giờ chúng tôi có bán nhà bán cửa cũng không đủ, con nằm đấy không được chữa trị thì nó sẽ chết mất”, bà Hậu cho biết.

Được biết, mặc dù có bảo hiểm hộ nghèo nhưng hàng ngày gia đình bà Hậu phải trả 3 triệu đồng. Trong đó, bao gồm tiền sữa cho Long. Bây giờ, việc ăn uống của ông bà đều có sự trợ giúp của bác sĩ.

Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, BS. Đồng Ngọc Minh, Khoa Hồi sức Thần kinh cho biết, bệnh nhân Cháng Đức Long bị chấn thương não nặng, bệnh nhân đang được hồi sức thở máy. Tại thời điểm hiện tại các bác sĩ chưa có kết luận gì, tất cả đều phải chờ đợi.

Mọi sự giúp đỡ em Cháng Đức Long (MS319) xin gửi về:

1. Bà phan Thị Hậu (Thôn Đoàn Kết, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 319

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 319

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 319