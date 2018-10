Rớt nước mắt hình ảnh cậu bé toàn thân mọc mụn mủ, lở loét

Cơ thể bong tróc, lở loét

Xóm nghèo Pác Táng, xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã quá quen với hình ảnh cậu bé dân tộc Nùng Chung Ngọc Thuyên - một đứa trẻ gầy gò, toàn thân lở loét và đóng vảy cứ lủi thủi chơi một mình.

Ngày Thuyên lọt lòng, bé không có bất cứ dấu hiệu nào của bệnh tật. Đến tháng thứ 2, cơ thể bắt đầu xuất hiện những mụn đỏ rồi mưng mủ. Thương xót con, mẹ của bé cũng chỉ đưa được tới Bệnh viện huyện Hà Quảng rồi mang thuốc về uống, kết hợp bôi, cũng chỉ đỡ được một thời gian, rồi đâu lại vào đó. Rồi ai mách đâu có thuốc tốt, gia đình tìm đến mua nhưng suốt 5 năm qua không hiệu quả, cứ đi viện khỏi được mấy bữa về bệnh lại tái phát.

Căn bệnh vảy nến mủ mà Thuyên mắc phải khiến bé sống chung với những vết mủ hôi hám, rất khó chịu. Hàng ngày, trên cơ thể da cứ bong tróc hết lớp này đến lớp khác làm con đau đớn. Bệnh của Thuyên diễn ra theo chu kì, cứ hết lượt da này bong tróc lại tới lượt da khác. Cuối mỗi chu kì nhìn Thuyên còn đỡ được phần nào nhưng vào những ngày trong chu kì bệnh, Thuyên khóc lóc, nằm chẳng yên.

Khi được hỏi vì sao không cho cháu nằm viện điều trị lâu dài, chị Nông Thị Ốn – mẹ bé Thuyên - cho biết: "Muốn đưa con đi chữa bệnh nhưng giờ không có đồng tiền nào”. Những ngày gần đây bệnh của Thuyên nặng hơn, gây sốt khiến chị càng lo lắng.

“Mấy hôm nay nó đau rồi sốt, không đi học được. Nó cứ lở ra như thế. Lấy thuốc về đắp nó xuống nhưng sau đấy nó lại lên. Chân tay thì lạnh, bụng thì nóng. Bây giờ thương con quá” – chị Ốn nói.

Hoàn cảnh gia đình của bé Thuyên vô cùng khó khăn. Bố của Thuyên bị thiểu năng trí tuệ, bảo sao làm vậy, mà đôi khi hướng dẫn cũng chưa làm đúng. Mọi gánh vác công việc gia đình từ nhỏ tới lớn do một tay chị Ốn gánh.

Trước đây, chị Ốn cũng đã có một đời chồng và 2 đứa con nhưng người chồng đầu tiên của chị không may qua đời sớm. Vài năm sau chị đi bước nữa, sinh thêm 2 người con. Vậy là người phụ nữ này đang oằn mình gánh trên vai một gánh nặng gia đình, với 4 người con, chồng thiểu năng trí tuệ.

Không chỉ vậy, chị còn phải cáng đáng thêm người bà của chồng năm nay đã 95 tuổi bị mù lòa, hàng ngày phải chăm từng bữa ăn giấc ngủ cho bà. Người mẹ nghèo này quanh năm bù đầu với cuộc sống mưu sinh với gánh nặng gia đình, khó khăn cứ chồng chất khó khăn. Có lẽ chính vì thế mà việc chữa bệnh cho con, chị cũng chỉ quẩn quanh được ở bệnh viện huyện hoặc tìm các loại tìm lá cây để bôi và đắp.

Mong cộng đồng chung tay hỗ trợ thêm

Gần đây, hoàn cảnh của Thuyên đã được đưa lên trang mạng xã hội khiến cư dân mạng xót xa. Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, ngày 16/10 hai mẹ con bé Thuyên đã được đưa đến khám tại BV Da liễu Trung ương. Đó là sự trợ giúp vô cùng quý giá vì có nằm mơ gia đình chị Ốn cũng chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Hiện tại, bé Thuyên đang nằm điều trị tại G25/phòng 207 khoa D2 - Bệnh viện Da liễu Trung ương.

PGS.TS Lê Hữu Doanh - Phó Giám đốc BV Da liễu Trung ương đã trực tiếp thăm khám cho bé và có nhận định ban đầu: “Hôm nay tiến hành khám nhận thấy da toàn thân cháu bé ửng đỏ, bề mặt da có mủ lông trắng, bong nhiều vẩy. Đặc biệt, phần móng tay dầy móng, có mủ móng. Bé cũng khá suy kiệt.

Trước hết, chúng tôi sẽ cho trẻ nhập viện, sau đó tiến hành xét nghiệm xem trẻ có bị ảnh hưởng chức năng gan, thận hay không. Với bệnh này, bệnh nhân cần phải sinh thiết ngoài da, để có kết quả phải mất khoảng 5 ngày. Trong thời gian này, các bác sỹ sẽ tiến hành điều trị triệu chứng bên ngoài, phục hồi sức khoẻ cho trẻ”.

Cũng theo PGS.TS Hữu Doanh, mặc dù bé Thuyên có bảo hiểm y tế chi trả nhưng vẫn cần phải sử dụng các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm để khả năng đáp ứng điều trị được tốt nhất. Vì hoàn cảnh gia đình bé quá khó khăn, bệnh viện sẽ hỗ trợ tiền ăn cho gia đình. Các chi phí khác nếu được bệnh viện sẽ có sự hỗ trợ thêm nhưng vẫn rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Được biết, trong quá trình điều trị bệnh suốt 5 năm qua cho bé Thuyên, gia đình chị Tốn đã vay mượn khá nhiều. Số tiền gia đình chị Ốn vay ngân hàng để mua trâu bò cày kéo và vay để chữa bệnh cho con gần 100 triệu đồng. Khó khăn giờ chồng chất, chưa biết khi nào mới trả lại được.

Trong khi, để bé Thuyên có được sức khỏe như các trẻ khác thì việc điều trị sẽ mất một thời gian, đồng nghĩa chi phí tốn kém. Hoàn cảnh của bé Thuyên đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để con bớt đi nỗi đau bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ bé Chung Ngọc Thuyên - Mã số 409 xin gửi về:

1. Chị Nông Thị Ốn ở xóm Pác Táng, xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 409

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 409

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 409