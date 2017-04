Rớt nước mắt hình ảnh bé trai 3 tháng tuổi bị não úng thủy

Những ngày này, vợ chồng anh Đinh Trọng Thủy (SN 1985, trú địa chỉ trên) đang phải vật lộn với cậu con trai nhỏ bị mắc chứng bệnh não úng thủy trong Bệnh viện Nhi trung ương. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của cặp vợ chồng trẻ, nghe những tiếng khóc như “cào xé tâm can” của cậu bé Trung Kiên, không ai có thể cầm được nước mắt.

Chia sẻ với PV, anh Thủy cho biết: Anh và chị Bùi Thị Luyến (SN 1985, cùng quê) bén duyên rồi đi tới hôn nhân vào đầu năm 2011. Hạnh phúc sớm đơm hoa kết trái, khi chị Luyến sinh hạ cậu con trai đầu lòng 1 năm sau ngày cưới. Mặc dù hoàn cảnh kinh tế gia đình hết sức khó khăn, nhưng trong ngôi nhà nhỏ lụp xụp của cặp vợ chồng trẻ này luôn rộn vang tiếng cười đùa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đầu năm 2017, chị Luyến tiếp tục sinh hạ cậu con trai thứ 2 là cháu Đinh Trung Kiên, trong niềm hạnh phúc của gia đình 2 bên nội ngoại.

Những tưởng con cái sẽ lớn lên khỏe mạnh, để vợ chồng an tâm làm ăn, thì tai ương bỗng ập tới. Khi cháu Kiên được gần tháng tuổi, vợ chồng anh Thủy phát hiện phần đầu của con có dấu hiệu ngày càng phình to, quấy khóc suốt ngày. Lo lắng, cặp vợ chồng trẻ đưa con tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thăm khám, thì các bác sĩ kết luận bé bị mắc chứng bệnh não úng thủy. Theo lời khuyên của các y bác sĩ tại đây, gia đình đã chuyển cháu Trung Kiên ra Bệnh viện nhi Trung ương để chữa trị.

“Giờ đây, nhìn đầu con mỗi ngày một phình to, quấy khóc suốt ngày đêm mà vợ chồng tôi không thể kìm được nước mắt. Mong muốn lớn nhất của gia đình lúc này là con sớm được phẫu thuật và hy vọng sẽ tai qua nạn khỏi”, anh Thủy nghẹn ngào cho biết thêm.

Được biết, kinh tế gia đình anh Thủy chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng bạc màu là chính. Ngoài thời vụ, ai thuê việc gì thì cặp vợ chồng trẻ này làm việc đó, thu nhập hết sức bấp bênh. Để có tiền đưa con ra ngoài Hà Nội chữa trị, vợ chồng anh Thủy đã phải vét hết những đồng tiền ít ỏi trong nhà, đồng thời vay mượn khắp nơi. Anh chị em 2 bên gia đình nội ngoại, ai cũng có hoàn cảnh khó khăn, nên không thể giúp đỡ được nhiều. Những ngày này, ngôi nhà dựng tạm bợ của vợ chồng anh Thủy ở quê nhà phải đóng cửa im ỉm, cậu con trai đầu phải gửi người thân trông nom, chăm sóc hộ để cả hai vợ chồng anh thay phiên nhau túc trực ngoài Hà Nội trông bé Trung Kiên. Nhìn hai vợ chồng anh ngày càng héo hon chăm sóc cậu bé gày mòn mới 3 tháng tuổi, ai cũng rớt nước mắt thương cho hoàn cảnh nghiệt ngã của đôi vợ chồng.

