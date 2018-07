Rơi nước mắt cảnh 3 đứa trẻ không cha, bỗng chốc mồ côi cả mẹ

Chúng tôi đến thăm nơi ở của 3 cháu: Bùi Gia Phương (6 tuổi), Bùi Gia Bảo (3 tuổi) và Bùi Gia Linh (7 tháng tuổi) khi tang thương vẫn còn bao trùm lên ngôi nhà nhỏ ở thôn Đồng Chằm (xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc).

Với khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt còn đỏ hoe vì thương con gái xấu số, ông Bùi Văn Giang (50 tuổi) cho biết, dù đã vay mượn tiền khắp nơi để chữa trị nhưng chị Bùi Thị Nga (24 tuổi – con gái ông) vẫn không qua khỏi do căn bệnh viêm màng não quái ác.

“Do cả ba đứa bé sinh ra không có bố nên giờ chỉ còn vợ chồng tôi chăm lo cho các cháu. Vì bố các bé không nhận con nên cả ba cháu Gia Phương, Gia Bảo và Gia Linh đều mang họ mẹ. Sinh ra đã thiệt đủ bề giờ lại không còn mẹ, chẳng biết tương lai các cháu sẽ ra sao…”, ông Giang nghẹn ngào.

Bà ngoại các cháu cũng cho biết, kể từ ngày mẹ mất, hai bé Gia Phương và Gia Bảo luôn nghe lời người lớn. Chỉ có cháu Gia Linh 7 tháng tuổi chưa cảm nhận được nỗi đau nên cứ bò nghịch quanh linh cữu của người mẹ xấu số. Chỉ đến khi khát sữa, đứa bé mới khóc ngằn ngặt, luôn mắt nhìn về bàn thờ - nơi đặt di ảnh của chị Nga.

Theo lời hàng xóm xung quanh, gia đình ông Bùi Văn Giang thuộc diện khó khăn. Ông Giang là lao động chính trong gia đình khi nuôi mẹ già mắc chứng bệnh mất trí nhớ và cậu con trai đang tuổi ăn học. Giờ đôi vợ chồng nghèo lại thêm gánh nặng nuôi dạy 3 cháu ngoại khiến kinh tế các thêm túng quẫn. Chỉ nghĩ đến đấy thôi là mọi người không cầm được nước mắt…

Ôm các cháu trong tay, ông Giang cho biết, từ khi biết tin mẹ cháu qua đời, bố không đến nhận con nên nhiều người khuyên ông đưa các cháu vào trung tâm nhân đạo. “Các cháu đã thiệt thòi lắm rồi, tôi không thể làm vậy được. Dù nghèo khổ thế nào tôi và bà nó sẽ cố gom góp nuôi ba đứa trẻ ăn học. Trước mắt cứ được ngày nào hay ngày ấy đã”, ông Giang tâm tư.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, chị Nguyễn Thị Lương, Trưởng thôn Đồng Chằm cho hay: “Hay tin chị Nga qua đời vì bệnh hiểm nghèo, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Hiện tại, các cháu sống dựa vào ông bà ngoại trong khi kinh tế khó khăn. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm đồng cảm, sẻ chia và giúp đỡ để các cháu được ăn học và trưởng thành để trở thành người có ích cho xã hội…”.

Mọi sự ủng hộ gia đình ông Giang xin gửi về: - Mã số 382

1. ông Bùi Văn Giang (ông ngoại 3 cháu) - thôn Đồng Chằm, xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn.

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội.

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 382