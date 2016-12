Nước mắt đắng cay của cô gái trẻ vừa sinh con thì bị liệt

Chuyện tình đẹp của cô nữ sinh khiếm thị

Trường hợp mà chuyên mục Vòng tay Nhân ái nhắc tới với mã số 239 là chị Phan Thị Thu Hà (SN 1989) ở tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Tốt nghiệp THPT với tấm bằng giỏi, Hà thi đỗ vào trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. Ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời với bao dự định cho tương lai còn dang dở, Hà bỗng có dấu hiệu bị đau đầu, mắt cừ mờ dần.

Cô gái trẻ không thể ngờ rằng những dấu hiệu đó đã khiến cuộc sống của mình sang một trang mới. Sau khi đi khám tại Bệnh viện mắt Trung ương, các bác sỹ xác định Hà bị teo dây thần kinh thị giác và có thể không nhìn thấy ánh sáng trong thời gian tới. Nghe vậy, Hà dường như ngã quỵ, khóc cạn nước mắt.

Rời xa giảng đường chưa được bao lâu thì Hà mù hẳn, mọi sinh hoạt phải nhờ người thân chăm sóc.

Trong lúc tuyệt vọng, chán trường nhất, Hà gặp lại người bạn học THPT ngày trước là Nguyễn Mạnh Tình. Ngày ấy, Tình vốn thầm thương trộm nhớ Hà vì vẻ đẹp tinh khôi và sự cá tính của cô gái cùng khóa. Tốt nghiệp cấp 3, Tình theo học tại một trường Cao đẳng ở Hải Phòng. Khi biết hoàn cảnh éo le của Hà, Tình vẫn một lòng một dạ dành tình cảm cho người xưa.

Năm 2012, Tình quyết định đón Hà từ Yên Bái sang Hải Phòng nơi Tình đang làm việc để tiện bề chăm sóc. Có thêm niềm vui và động lực vào cuộc sống, Hà tham gia vào Hội người mù rồi đăng ký học nghề bấm huyệt để đi làm có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Biết chuyện của Tình và Hà, gia đình anh một mực phản đối. Thế nhưng, Tình vẫn vững tâm và thuyết phục mọi người bằng những việc làm thiết thực của mình dành cho Hà. Giữa năm 2015, đám cưới nhỏ của hai người được diễn ra trong sự cảm phục của nhiều người…

Chồng chất nỗi đau

Tháng 6/2016, hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ nảy mầm khi Hà sinh hạ được bé gái kháu khỉnh. Vậy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang bởi chỉ sau 2 tháng, Hà thường xuyên thấy đau đầu, chóng mặt, chân tay tự nhiên tê, đau nhức.

Lo lắng, Tình gửi con cho người thân chăm sóc để đưa vợ đến BVĐK Thái Nguyên khám. Bi kịch thêm một lần nữa lại tới người con gái xinh xắn ấy. Tại đây, các bác sỹ kết luận Hà bị rỗng tủy và phải phẫu thuật gấp. Còn nước, còn tát, Tình chạy vạy khắp nơi vay tiền để đóng viện phí với hy vọng Hà không nhìn thấy con nhưng có thể đi lại quanh nhà bồng bế, à ơi lời ru…

Sau ca mổ, sức khỏe của Hà có tiến triển tuy nhiên mỗi lúc trái gió trở trời lại có chiều hướng xấu đi. Tình trạng đau nhức của Hà xuất hiện thường xuyên hơn. Tình vội đưa vợ xuống Hà Nội kiểm tra nhưng không có kết quả khả quan. Nuốt nước mắt vào trong, anh đành đưa vợ về nhà chăm sóc trong nỗi đau dài vô tận… Hà hiện nằm liệt một chỗ, cơ thể bị phù nặng.

Trò chuyện với chúng tôi, Hà nghẹn ngào: “Em buồn lắm, bản thân mù lòa nên từ khi kết hôn chẳng thể chăm sóc được gia đình chồng. Từ khi sinh con đến giờ em chỉ có thể cảm nhận được con qua tiếng khóc chứ chẳng biết mặt mũi con ra sao. Con mới mấy tháng tuổi mà không được bú mẹ vì em đang điều trị bằng thuốc. Giờ em mà liệt hẳn thì lấy ai chăm sóc cho con đây…”.

Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nên không ít lần Hà nghĩ đến xa lìa cuộc sống để bớt gánh nặng cho người thân. Mỗi lúc vậy, Tình lại luôn động viên vợ cố gắng và hướng đến một tương lại tốt hơn. Dù gia đình hai bên nội ngoại khó khăn nhưng mọi người vẫn chung tay giúp đỡ Hà cầm cự với cuộc sống.

Vừa xoa bóp chân tay cho vợ, Tình không giấu được ánh mắt đỏ hoe mỗi lúc Hà kêu đau đớn. Người bố trẻ sụt sùi: “Vợ em giờ hay bị đau buốt tủy, chân tay nhức và tê như điện giật. Hôm trước em đưa vợ xuống Hà Nội khám các bác sỹ bảo bệnh này không có thuốc đặc trị nhưng tình trạng vợ em vẫn có thể cải thiện được bằng phương pháp phục hồi chức năng”.

Nghe vậy, Tình mừng lắm vì dẫu sao cũng có cách để vợ vơi đi đau đớn nhưng anh lại lo bởi không biết phải xoay sở thế nào để vợ có điều kiện điều trị khi cuộc sống gia đình giờ chỉ trông vào một mình anh.

“Hai tháng nay, em phải xin nghỉ việc để chăm vợ, giờ chắc công ty cũng không cho làm nữa. Vợ chồng em không biết phải xoay sở thế nào với cuộc sống tới đây. Tới giờ nhiều người trong gia đình em vẫn chưa chấp nhận chuyện tình cảm của em và Hà. Vì thế thời gian gần đây, em ở nhờ nhà ngoại để tiện chăm sóc hai mẹ con. Ông bà ngoại của cháu Lâm thuộc diện cận nghèo lại đông con nên cũng rất vất vả” – Tình tâm sự.

Cũng theo lời anh Tình, cháu Nguyễn Ngọc Minh Lâm còn bé nhưng rất ngoan, ít khóc và không quấy mẹ. Hàng ngày, người thân vẫn trông nom và cho cháu ăn bột cùng sữa ngoài. Buổi tối, sau khi cho con ngủ, Tình trông vợ đến 2 – 3 giờ sáng mới dám chợp mắt.

Ông Mã Đình Chanh – người dân tổ dân phố 12 chia sẻ: “Chúng tôi ở cạnh nhà nên rất cảm phục cháu Tình và chia sẻ với bệnh tình của cháu Hà. Mỗi lúc biết Hà phải đi viện chúng tôi đều gom góp dù là khoản tiền nhỏ để hai vợ chồng có kinh phí đi lại”.

Trao đổi về hoàn cảnh của vợ chồng Tình – Hà, bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 12 - Thị trấn Yên Thế cũng cho biết: “Hoàn cảnh của vợ chồng Tình - Hà ở địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn. Ban công tác mặt trận cùng đoàn thể của địa phương thường xuyên đến thăm hỏi đồng thời vận đồng các hộ dân chung tay giúp đỡ để cháu Hà tiếp tục có nghị lực sống và điều trị bệnh”.

Thông qua Báo Gia đình & Xã hội, chính quyền địa phương cũng bày tỏ mong muốn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng các tổ chức thiện nguyện chia sẻ giúp đỡ cho gia đình chị Hà vượt qua cơn bĩ cực này.

