Nỗi đau của người mẹ trẻ có con ở viện nhiều hơn ở nhà

Từ ngày cưới nhau, khó khăn của cuộc sống dường như chưa bao giờ rời xa vợ chồng trẻ. Cả hai dặn nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Như bao cặp vợ chồng khác, anh chị hạnh phúc trào dâng khi biết mình sắp trở thành những ông bố bà mẹ.

Gặp chị Tư trong viện khi đang tỉ mẩn chăm sóc cậu con trai bé bỏng. Chị bảo: “Từ lúc sinh ra, cháu nó ở viện nhiều hơn ở nhà. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ người ta nuôi con mát tay mà sao tôi vợ chồng tôi lại vất vả đường con cái đến vậy. Cha, mẹ nào chả thương con, bé nó đau một thì người làm cha làm mẹ đau mười”.

Dường như, nỗi lo lắng, thương con bệnh tật khiến người Tư già hơn so với tuổi của mình. Khuôn mặt u buồn, dù có mỉm cười nhưng gương mặt chị vẫn có những nỗi niềm uẩn khuất dường như không ai có thể chạm đến.

Trước khi lấy nhau, anh chị lập nghiệp ở Sài Gòn. Chị Tư làm phục vụ cho bệnh viện tư nhân, chồng chị làm công nhân. Thu nhập hai vợ chồng ít ỏi nhưng cả hai động viên nhau cố gắng dành dụm, có vốn sẽ về quê đoàn tụ với gia đình. Từ ngày cưới nhau, hai vợ chồng quyết định trở về quê sống nên cả hai không có công ăn việc làm ổn định. Chị Tư cũng phải nghỉ để ở nhà chăm con.

Chị bảo, trong tháng đầu tiên mang thai, vì bị cảm nên chị uống hai liều thuốc cảm. Lúc đó, chị Tư chưa biết mình mang bầu. Sau 18 tuần mang thai, chị đi kiểm tra tại bệnh viện Từ Dũ. Kết quả siêu âm cho thấy thai nhi mắc bệnh tim. Tuy nhiên, các bác sĩ chẩn đoán, thai nhi chỉ mắc bệnh tim nhẹ nên anh chị cứ yên tâm sinh con.

Sau khi sinh, bé Trường An có làn da trắng hồng nhưng chỉ được vài ngày sau da bé trở nên tím tái. Vợ chồng chị Tư đưa bé An đi viện kiểm tra, các bác sĩ kiểm tra phát hiện lỗ thông liên thất của bé càng ngày càng lớn, kèm theo dị tật ở động mạch chủ.

Trong lúc chờ đợi, bé An đột nhiên bị tiêu chảy cấp dẫn đến mất nước nặng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định không dám giữ khi thấy bé trong tình trạng bệnh như vậy. Gia đình chị Tư liên hệ và cho con nhập viện E để điều trị và phẫu thuật mổ tim tại bệnh viện này. 27 ngày tuổi, bé An đã phải lên bàn phẫu thuật tim 2 lần trong vòng 1 tuần.

Chi phí tất cả cho cuộc phẫu thuật của bé An khi phẫu thuật tim tại Bệnh viện E hết hơn 100 triệu đồng.Tuy nhiên bé được bảo hiểm chi trả và được các bác sĩ trong bệnh viện ủng hộ phần nào nên số tiền viện phí gia đình phải chi trả hết gần 50 triệu đồng. Với anh chị, lần chữa bệnh cho con đã vắt kiệt kinh tế gia đình.

Anh chị yêu nhau rồi cưới, quay cuồng với bệnh tật của con, hai vợ chồng trẻ nhiều lúc căng thẳng quá xảy ra cãi vã. Bản thân chị Tư giờ ôm con trong viện, không đi làm được gì nên rất ngại hỏi chồng chuyện tiền nong. Nhưng, chẳng còn cách nào khác, mỗi khi hết tiền lại gọi điện báo chồng, số tiền nợ bạn bè, họ hàng để chữa bệnh cho con hơn 100 triệu đồng.

Tính đến nay bé An được gần 1 tuổi nhưng đi viện thường xuyên. Tiền thuốc và điều trị tại viện là áp lực lớn với vợ chồng anh chị. Đáng lo ngại hơn, hiện tại, bệnh tình của bé An vẫn chưa tiến triển nhiều, bệnh tim tuy vừa phẫu thuật xong nhưng vẫn có nguy cơ sắp phải phẫu thuật tiếp lần nữa.

Cách đây nửa tháng, bé An lại phải nhập viện trong tình trạng sốt cao. Sau khi nội soi tai mũi họng, các bác sĩ nói bé bị viêm tai giữa và ứ mủ trong tai. Gia đình lại đợi cho con đi trích màng nhĩ để hút mủ.

“Những chỗ nào có thể vay thì đã vay hết rồi, nếu mà con phải phẫu thuật tim lần 3 thực sự tôi không biết xoay sở tiền thế nào nữa. Con ho suốt ngày đêm không ngừng. Em xót con mà không biết làm thế nào. Các bác sĩ cho đi kiểm tra lại tai, phổi, tim và tiếp tục đổi thuốc. Chi phí nằm viện cao vì phải trả tiền giường nên vợ chồng tôi mua thuốc rồi cho cháu về phòng trọ, có biểu hiện không tốt mới đưa đến bệnh viện”, chị Tư cho biết.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Hưng, (trưởng thôn Trung Cấp, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) cho biết: “Ở làng này, hoàn cảnh của anh Đức, chị Tư thuộc diện khó khăn. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung chung tay ủng hộ để gia đình có tiền chữa trị cho bé. Hai vợ chồng cưới nhau được hơn một năm. Hiện tại, kinh tế cả hai chưa có gì cả, hai vợ chồng đang ở nhờ nhà người anh trai vì nhà họ đi làm ăn xa. Con thơ suốt ngày ốm đau khiến họ điêu đứng, quanh năm không mấy khi không thấy vợ chồng ở nhà, toàn thấy thay nhau đưa con đi viện. Cuộc sống rất khó khăn và chật vật về vật chất lẫn tinh thần”.

Mọi sự giúp đỡ với bé Trường An - Mã số 266 - xin gửi về:

