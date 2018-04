Nguy cơ cụt chân của cậu bé dân tộc không tiền phẫu thuật

3 lần phẫu thuật

Được chuyển cấp cứu từ bệnh viện tỉnh Lào Cai lên khoa Chấn thương chỉnh hình 1 (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Thào Seo Lìn ở thôn Của Cái, xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai khiến cho cả khoa ai nấy đều vô cùng lo lắng bởi bệnh chữa kéo dài mà bệnh nhân thì hoàn toàn không có đồng nào cả.

Bị ngã từ trên giường xuống gãy chân, do không được điều trị kịp thời dẫn đến nhiễm trùng nặng, mặc dù mới trải qua ca phẫu thuật lần 3 chưa lâu, nhưng em Lìn đã phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp.

Với vốn tiếng Kinh ít ỏi của mình, anh Thào Quán Phù – bố của Lìn cho biết, 2 tháng trước, bé Lìn bị ngã từ trên giường xuống đất gãy chân phải. Ngặt một nỗi lại không có tiền nên vợ chồng anh cứ lần lữa mãi không cho con đi khám mà chỉ đắp thuốc lá hái trên rừng. Không được đi viện, Lìn thường xuyên kêu đau vì chân mỗi ngày lại sưng to.

Khi đó, vợ chồng anh Phù mới vội vàng vay mượn tiền cho con đi viện. Đến bệnh viện Sản Nhi Lào Cai, Lìn đã phải phẫu thuật gấp lần 1. Sau đó, bé đã được chuyển qua bệnh viện tỉnh và ở đây hai lần phẫu thuật tiếp. Tuy nhiên, vì tình trạng vết mổ nhiễm trùng nặng, các bác sỹ phải chuyển em gấp xuống Bệnh viện Việt Đức điều trị.

Vợ chồng anh Phú phải bán hết thóc lúa trong nhà và vay anh em trong bản được 20 triệu. Sau nhiều lần đi bệnh viện tỉnh rồi chuyển lên tuyến trung ương, số tiền đem theo đã hết. Lần xuống Thủ đô điều trị này anh không lấy một đồng dắt lưng.

Cảm thương hoàn cảnh éo le của gia đình anh, các bác sỹ và nhiều người đi chăm sóc người thân đã nhường một phần cơm của mình cho hai bố con. Cứ như vậy, hai bố con anh đã bám trụ được ở viện nhờ sự cưu mang của mọi người. Hôm chúng tôi đến thăm bé, thấy hình ảnh người bố mặt bơ phờ tay cầm mẩu bánh mì đút cho con trai. Khi biết đó chính là bữa trưa của hai bố con mà thật xót xa.

Nguy cơ mất chân vì không tiền phẫu thuật tiếp

BS Nguyễn Mộc Sơn, Khoa chấn thương chỉnh hình 1, Bệnh viện Việt Đức chia sẻ: “Bệnh nhân nhi Thào Seo Lìn nhập viện từ tuyến địa phương chuyển lên trong tình trạng nhiễm trùng cẳng chân phải, hở xương. Bé đã mổ ở tuyến dưới 3 lần. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật tiếp thời gian tới do vết thương nhiễm trùng nặng để làm sạch và lấy bỏ phần xương chết...

Gia đình bệnh nhân là người dân tộc, ít biết tiếng Kinh, hoàn cảnh rất khó khăn. Xuống viện điều trị không có tiền đóng. Biết được hoàn cảnh của gia đình cháu, chúng tôi đã nhờ phòng Công tác xã hội của bệnh viện hỗ trợ ăn uống cho hai bố con. Cũng mong các nhà hảo tâm biết đến sẽ giúp được cho cháu chi phí ca mổ tới”.

Mặc dù em Lìn có bảo hiểm y tế dành cho người dân tộc giúp giảm bớt một phần chi phí nhưng với gia cảnh khó khăn hiện tại, để có tiền mua thuốc, cơm cháo cho hai bố con trong những ngày nằm viện đã vượt quá khả năng lo liệu của gia đình.

Được biết, ở địa phương gia đình anh Phù thuộc vào diện hộ nghèo của xã, nguồn thu cả năm chỉ trông chờ vào mấy vườn ngô sắn. Ngoài thời vụ, ai thuê việc gì thì vợ chồng làm việc đó, thu nhập hết sức bấp bênh. Quanh năm gia đình chỉ biết đến cơm độn khoai, chưa lúc nào thoát được cảnh thiếu ăn.

Nhìn con trai nằm lăn lóc trên giường, nét mặt ngây thơ đang vật lộn với cơn đau, người bố trẻ chỉ vội quay mặt lau giọt nước mắt. Đến giờ, kinh tế gia đình anh đã cạn kiệt. Nhắc tới khoản tiền phẫu thuật tới đây của Lìn, anh Phù bảo: “Hết tiền rồi không vay mượn được nữa. Không còn tiền cho con về nhà thôi "...

Chúng tôi hiểu rằng, nếu không có kinh phí lo ăn uống cho khoảng thời gian con trai nằm điều trị tại đây và chi phí phẫu thuật thì bố con anh sẽ phải về nhà và cơ hội điều trị cho bé Lìn không còn. Nguy cơ con mất đi chân là điều khó tránh.

Rất mong những bạn đọc hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ để vợ chồng anh có kinh phí chi tiêu sinh hoạt cho hai bố con cũng như bé Lìn được phẫu thuật kịp thời.

Mọi sự giúp đỡ cháu Thào Seo Lìn - Mã số 357 xin gửi về:

1. Anh Thào Quán Phú ở thôn Của Cái, xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 357

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 357

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685/ 01687981824

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 357