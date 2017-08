Người phụ nữ nằm liệt giường vì tai nạn trên đường đi làm nuôi chồng con ốm yếu

Ngày 23/8, chúng tôi có dịp ghé thăm chị Vũ Thị Chung (sinh năm 1986 (xóm 2, Kim Bình, Phủ Lý, Hà Nam) - một nữ bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang trong tình trạng khá nguy kịch, éo le hơn là hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn và đã hoàn toàn kiệt lực về chi phí cứu chữa. Vì vậy, phía bệnh viện cho biết, đây là trường hợp đang rất cần được sự giúp đỡ của cộng đồng.

Tai nạn oan nghiệt giữa đêm đi làm về

Nằm thoi thóp tại Khoa Gây mê hồi sức, chị Chung không thể nói chuyện do sức khỏe còn rất yếu. Khi chúng tôi đến, chỉ có chị dâu của Chung đang túc trực bên cạnh. Theo chị Phạm Thị Mơ (chị dâu) thì vào tối 9/8, Chung đang trên đường đi làm về thì bất ngờ gặp tai nạn khiến chị bị đa chấn thương nặng.

"Chung làm công nhân ở công ty sản xuất đồ chơi, hôm đấy (9-10h tối) nó làm tăng ca và trên đường về thì bị tai nạn. Không biết ngã kiểu gì nhưng bị nặng quá. Lúc nhà tôi lên thì đã thấy Chung nằm ngất ra đường, đưa đi viện ở Phủ Lý thì bác sĩ cho chuyển gấp lên Việt Đức.

Vì không có bảo hiểm nên chi phí mất nhiều quá, nếu quá nhiều tiền thì có lẽ gia đình cũng bó tay, quá nặng nên cũng không thể chuyển về tuyến dưới được. Khổ lắm vì người đâm mình lại rất khó khăn, là sinh viên nghèo nữa, đến đây thăm rồi nhưng họ đã khóc nức nở vì không có khả năng hỗ trợ".

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức, chị Chung nhập viện trong tình trạng đa chấn thương: Gãy hở xương cẳng tay phải và chấn thương bụng kín phức tạp: vỡ mật sau môn vị, vỡ eo tụy.

Hiện tại thì bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt khối tá tràng, đầu tụy và bó bột cẳng tay. Tuy chị đã tỉnh, tạm ổn nhưng vẫn chưa qua giai đoạn nặng và cần phải điều trị (nếu đúng lộ trình) thì phải thêm ít nhất 2 tuần nữa. Tuy nhiên, tiên lượng như thế nào thì cũng chưa thể chắc chắn được, trong khi khả năng chi trả của gia đình thì đã hoàn toàn đuối sức.

Ngậm ngùi chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh éo le của cô em chồng, chị Mơ kể: Chung là con út trong gia đình 4 anh chị em, được học hết cấp 2 thì nghỉ. Giờ em gái gặp nạn nhưng các anh chị em trong nhà cũng mỗi người một cảnh nên rất khó lòng cứu giúp nhau.

Do hoàn cảnh gia đình Chung cũng khó khăn nên chị cũng chăm chỉ đi làm đỡ đần gia đình từ sớm, đến năm 28 tuổi mới kết duyên cùng chồng là anh Cao Văn Đạt (Sn 1984). Hai vợ chồng sinh sống cùng mẹ già ở Kim Bình (thị xã Phủ Lý) nhưng cuộc sống cũng luôn khó khăn.

Lâu nay, sức khỏe chị Chung vốn không được tốt, nhưng éo le hơn là anh Đạt cũng thường xuyên ốm yếu. Hai vợ chồng kết hôn khi cả hai đều không có nghề nghiệp ổn định. Anh Đạt đi làm phụ hồ nhưng cứ vài ba buổi thì lại ho, ốm quặt quẹo thường xuyên nên mọi việc trong nhà lại dồn lên vai người vợ.

Rồi chị sinh hạ được một cô con gái đầu lòng, nhưng rất buồn là đứa bé sinh ra cũng yếu sức mà người mẹ thì lại không có sữa cho con. Đến nay, con gái đã hơn 2 tuổi nhưng thường xuyên ốm nên chị phải ở nhà chăm chồng và con, vì thế mà kinh tế gia đình càng eo hẹp.

Gần đây, vì con khá lớn rồi nên chị mới gửi đi nhà trẻ và quyết định trở lại đi làm ở công ty đồ chơi, nhưng chưa đầy tháng thì đã gặp phải tai nạn tức tưởi ấy. Sự việc xảy ra và đe dọa tính mạng của chị trong khi đồng lương tháng còn chưa tới và bảo hiểm cũng chưa hề có!

Chị Mơ bần thần chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, từ ngày nhập viện đến nay, chị và những người trong nhà đã phải chạy chọt chi phí khoảng 70 triệu để giúp em dâu, chưa kể phát sinh khác và những khoản phải ghi nợ trước với bệnh viện.

Trong khi đó, phía gia đình chồng chị Chung lại nhiều khó khăn nên cũng không thể giúp đỡ được gì nhiều. Ngay cả anh Đạt, do sức khỏe yếu ớt nên cũng không thể lên Hà Nội trông nom vợ, "cứ nhìn thấy tình cảnh của vợ thì chân tay bủn rủn hết rồi".

"Giờ thì âm quá, nhà em cũng kiệt sức rồi, nay lại phải đóng thêm tiền nữa mà thật sự nhà em đang chẳng biết xoay ở đâu.

Đợt này tai nạn nặng quá, sức yếu hết cả rồi, trong khi bình thường thì nó đã mệt. 31 tuổi nhưng trông nó già và yếu lắm, đến nỗi ở đây thì mọi người cứ tưởng tôi chăm mẹ chứ không phải là em dâu. Tội nghiệp nó! Giờ bé con ở nhà cứ khóc đòi mẹ, bố thì lại yếu cũng chẳng làm được gì, nhà nghèo quá nên chẳng có đồng nào lo cả…".

