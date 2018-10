Người mẹ nghèo đau đớn nhìn con lên cơn co giật 30 lần mỗi ngày

Còn nhỏ bé Giang đã phải chịu đau đớn bởi bệnh nặng.

Đau đớn nhìn con vật vã trong cơn đau

Cố giấu sự mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng trông con, trên khuôn mặt hốc hác của chị Trần Thị Quế (SN 1984), quê ở xóm Tân Mỹ, xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư (Thái Bình) vẫn toát ra nỗi lo lắng. Chị Quế cho biết, hàng ngày cháu Giang lên cơn co giật khoảng 30 lần, mỗi lần khoảng 15 phút khiến toàn thân tím ngắt. Hôm nào co giật ít cơn thì thời gian giật lại dài, có khi kéo dài cả tiếng. Để giảm những cơn đau quằn quại vì bị động kinh nặng, lại kháng thuốc nên mỗi khi cháu lên cơn, các bác sỹ phải tiêm thuốc an thần.

Bé Đỗ Hương Giang là con gái thứ 2 của anh chị. Khi sinh ra, bé khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác. Thế nhưng, khi 26 ngày tuổi, một cơn co giật đã làm thay đổi số phận của con.

“Bình thường con vẫn ăn ngủ ngoan, được 26 ngày tuổi thì thấy con giật giật. Khi đấy, em cũng không nghĩ là con bị co giật. Sang ngày thứ 27, các cơn giật xuất hiện nhiều hơn, con liên tục quấy khóc. Vợ chồng em vội đưa con vào Bệnh viện Nhi Thái Bình. Qua thăm khám, bác sỹ cho biết con bị teo não, co giật toàn thân tím tái. Nằm viện 10 ngày không thuyên giảm, gia đình đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, bác sỹ chỉ định cho con đi chụp cộng hưởng từ, điện não đồ và chẩn đoán mang căn bệnh hiểm nghèo phì nửa đại bán cầu não phải”, chị Quế kể.

Khi chúng tôi nói chuyện, bé Giang đang ngủ say bỗng toàn thân giật bắn lên, chân tay run rẩy. Bé khóc thét khiến người mẹ trẻ vội vàng ôm con vào lòng, dỗ dành theo từng tiếng nấc đau đớn của đứa con bé bỏng. Sau những cơn co giật, bé Giang ngủ thiếp trên vai chị Quế. Tôi bị ám ảnh bởi khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở ra vô hồn, không cảm xúc của bé, khi thiếp đi cũng chỉ nhắm hờ, khóe mắt ươn ướt, chân tay run rẩy.

Để theo dõi tình trạng của con, chị Quế còn có một quyển sổ ghi chép theo dõi từng giờ con bị co giật. Mỗi lần nhìn con chịu đựng những cơn co giật do chứng bệnh động kinh gây ra, nước mắt chị Quế lại nghẹn ngào.

Theo các bác sỹ, bệnh tình của bé Giang mắc phải là một căn bệnh hiếm gặp và cần phải phẫu thuật gấp để giữ lại tính mạng. Để điều trị phải dùng nhiều vật tư, thuốc nhập từ nước ngoài về nên giá khá đắt đỏ. Lịch mổ của con đã lùi lại hai lần. Khi có đủ điều kiện, bệnh viện sẽ tiến hành phẫu thuật ngay cho bé. Hồ sơ của cháu đã được phía bệnh viện gửi sang Mỹ để chẩn đoán tìm phương án, phác đồ điều trị tốt nhất. Nếu có điều kiện điều trị tốt hơn thì bé Giang sức khỏe sẽ ổn định.

Mẹ nằm viện, con lớn bị bệnh tim, chị gái bị ung thư, khó khăn chồng chất

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hoàn cảnh gia đình chị Quế vô cùng khó khăn. Chồng chị Quế là anh Đỗ Văn Định (SN 1983) chủ yếu làm ruộng. Giờ thì anh vừa làm ruộng, vừa đi làm thuê kiếm thêm tiền chữa bệnh cho con những lúc nông nhàn.

Bố mẹ đôi bên đều ở cảnh khó nên không phụ thêm được gì. Đằng nhà anh Định bố mẹ tuổi đã cao, sức yếu. Còn đằng nhà chị Quế bố vừa mới mất, mẹ của chị đang nằm viện, chị gái bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Mẹ của chị còn phải lo cho một người bác không được tinh khôn ở cùng.

Theo chia sẻ của chị Quế, hai vợ chồng chị từ ngày cưới không thể để được đồng nào dành dụm bởi con bệnh tật suốt. Đứa con trai lớn của anh chị là cháu Đỗ Anh Tuấn (7 tuổi) mắc bệnh tim, hở van hai lá. Không những vậy, cháu còn bị bệnh hen, sức khỏe yếu đang được điều trị tại nhà. Vợ chồng chị lâu rồi không cho con đi kiểm tra lại, dù muốn chữa cho con mà không có kinh phí.

Khi bé Giang bị bệnh, vợ chồng chị vay mượn bạn bè được khoảng 40 triệu. Gần 2 tháng đưa bé Giang đi viện điều trị, số tiền vay mượn đang dần cạn kiệt. Tất cả những tài sản có giá trị trong nhà đều đã bị bán sạch, những nơi có thể cậy nhờ để vay tiền chạy chữa cho con nhỏ cũng đã đều được anh chị hỏi tới để có tiền lo cho con.

“Các bác sỹ cho biết, bệnh tình của cháu Giang mổ sớm ngày nào hay ngày đấy. Toàn bộ chi phí dự tính hết vài trăm triệu đồng mà gia đình em giờ vẫn chưa biết xoay xở ra sao. Số tiền vợ chồng mượn được anh em, bạn bè cũng đã dùng hết vào việc điều trị cho con trong gần hai tháng nay. Cháu lớn ở nhà sức khỏe yếu cần điều trị mà vợ chồng em cũng chẳng biết lo thế nào. Lo lắng cho con nhưng chỉ biết cầu nguyện mọi tai qua nạn khỏi, con sẽ được khỏe mạnh, vượt qua bạo bệnh mà thôi”, chị Quế sụt sùi.

Hàng đêm, sau những tiếng khóc xé lòng, bé Giang lại lên cơn co giật, toàn thân tím tái. Không ít hôm chị phải ôm con ra ngoài hành lang để tránh làm phiền mọi người bởi con đêm xuống là hay lên cơn giật.

Có lẽ chỉ những lúc sau khi được tiêm thuốc an thần, bé Giang mới có được giấc ngủ ngon lành. Nhìn con ngủ ngon mà lòng chị Quế thấy chẳng bình yên. Hôm chúng tôi tới thăm, mọi người cùng phòng chị chia sẻ cả đêm qua chị thức trông con, buồn ngủ quá mà chị vẫn chưa dám nhắm mắt vì sợ khi con phát bệnh chị ngủ say sẽ không phát hiện ra. Vừa mới chợp mắt, chị lại giật mình choàng tỉnh khi nghe tiếng khóc của con.

Hiện tình cảnh của gia đình bé Giang đang rơi vào cảnh cùng cực, mong rằng với sự sẻ chia của mọi người con sẽ tiếp tục hành trình chống chọi với bạo bệnh, lớn lên khỏe mạnh như những đứa trẻ khác.

Mọi sự giúp đỡ bé Đỗ Hương Giang xin gửi về chị Trần Thị Quế (SN 1984), xóm Tân Mỹ, xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư (Thái Bình). Điện thoại 0985200018. Hoặc Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình); Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank: Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội; Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank: Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi MS 410

