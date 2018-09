Cháu Hoàng Tuấn Hưng (8 tuổi) vừa trải qua hơn 1 tháng điều trị tại khoa Ung bướu – Bệnh viện Nhi Trung ương. Tranh thủ dịp cuối tuần, chị Phùng Thị Thanh Thủy (36 tuổi, trú tại 28A7 An Dương – Tây Hồ - Hà Nội) xin cho con về nhà để tiện chăm sóc.

Kể chuyện trong dòng nước mắt, chị Thủy cho biết năm 2010, chị lập gia đình với 1 người đàn ông nhưng sau đó ít lâu 2 người ly hôn. Lúc chị ly hôn chồng cũng là lúc cái thai trong bụng được 3 tháng.

Cuộc sống gia đình chị vô cùng vất vả bởi cha mẹ chị đều già yếu lại phải một mình nuôi con. “Dù vất vả, khó khăn, đặc biệt mỗi khi con đau ốm thấy bản thân vô cùng khổ cực nhưng rồi nhìn đứa con lớn lên từng ngày mọi khổ đau đều tan biến hết”, chị Thủy nói.

Ngày bé Tuấn Hưng đi học mầm non rồi lên lớp 1 chị vẫn nhớ như in, nhất là ngày đầu tiên đến trường của con. Đó là ngày vô cùng thiêng liêng với chị bởi sau nhiều năm trời nuôi con vất vả, cực nhọc thì đó cũng là dấu mốc chứng tỏ con đã trưởng thành phần nào.

“Năm ngoái, nhìn con cùng bạn bè đồng trang lứa xúng xính quần áo đồng phục, trên tay là cờ hoa khiến tôi rơi nước mắt vì vui sướng. Ấy thế mà năm nay…”, chị Thủy vội gạt đi giọt nước mắt lăn trên má.

Chị kể, tháng 7 vừa qua chị phát hiện ở cổ con xuất hiện 1 cục hạch rất lớn, khi sờ vào thì cháu Hưng kêu đau. Sau vài ngày cục hạch không những không lặn đi mà càng gây đau hơn nên chị quyết định đưa con đi khám. Các bác sĩ chẩn đoán ban đầu bé Hưng bị viêm amidan và cho thuốc uống.

Đến ngày 16/8, khi khám chuyên sâu hơn thì các bác sĩ thông báo tin dữ đến với con mình. Người mẹ đơn thân đã ngã quỵ xuống khi nhận thông báo con trai mắc bệnh ung thư máu.

Sau nhiều ngày mất ăn mất ngủ cũng như suy sụp, bà mẹ đơn thân quyết định đưa con đi chữa trị, cùng con chống chọi lại với căn bệnh quái ác.

Trong khi đó, ông bà ngoại già yếu, lại mới bị thương do di chấn sau vụ tai nạn giao thông cách đây chưa lâu nên suốt hơn 1 tháng qua chỉ có hai mẹ con chị Thủy ròng rã chăm nhau trong bệnh viện.

Mặc dù thiếu tình cha nhưng cháu Hưng rất ngoan và học giỏi. Ở lớp cháu làm lớp trưởng và được bạn bè, thầy cô yêu quý. Chị Thủy kể, khi cháu Hưng bị ốm không đến lớp các bạn đã rất nhớ Hưng. Các bạn viết thư vào thăm cháu, có bạn còn khóc khi biết Hưng bị ốm không thể đi học.

Không những chăm ngoan học giỏi mà cháu Hưng có sống rất tình cảm và thương yêu mẹ. Chị Thủy tâm sự: “Cháu suốt ngày chỉ lo mẹ khổ, cháu luôn miệng nói: “Mẹ mệt thì mẹ nghỉ đi”, “Mẹ có thấy mẹ khổ vì con không?”. Tôi chỉ biết ôm cháu an ủi “Mẹ không khổ, con ăn khỏe là mẹ vui rồi”.

Tuy nhiên, trước khi buổi lễ khai giảng năm học mới chính thức diễn ra thì bé Tuấn Hưng có nói với chị Thủy rằng: “Mẹ ơi, sao con nghỉ hè lâu thế, con phải ở bệnh viện bao lâu nữa? Sao mẹ không cho con đi học, đi dự khai giảng năm học mới với các bạn cùng lớp?”.

Lời nói vô tư của con trai khiến chị khóc như mưa, chị vội chạy khỏi căn phòng giấu những giọt nước mắt vì quá thương con mình.

Tới đây, cháu Hưng sẽ được chuyển sang Viện huyết học - Truyền máu Trung ương để xét nghiệm tìm tủy phù hợp với cháu.

“Thằng bé là động lực sống lớn nhất của tôi. Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là cháu được cấy ghép tủy và trở lại với cuộc sống bình thường. Thế nhưng để cấy ghép tủy cần rất nhiều chi phí mà tiền bạc dành dụm của hai mẹ con không còn. Mọi người ơi, xin hãy giúp đỡ mẹ con tôi…”, chị Thủy nức nở.

