Người cha đau đớn chứng kiến cơ thể con bị bong tróc, ứa máu mỗi ngày

Thẫn thờ ngồi trong căn nhà nhỏ của mình, ông Ksor Chúck (SN 1964, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) ôm cậu con trai Nay Dam Krim (5 tuổi) vào lòng mà nước mắt cứ thế tuôn trào. Thấy chúng tôi đến, ông Ksor Chúck vội dấu đi nỗi buồn, lấy chiếc chiếu đã cũ trải ra giữa nhà mời khách.

Trong khi đó, cậu bé Nay Dam Krim với thân hình nhỏ thó, da lúc nào cũng ửng đỏ như sắp sửa ứa máu, nép mình sau lưng người cha già. Lâu lâu, em dùng đôi tay nhỏ, loang lổ vết da tróc gãi khắp người. Những khi gãi trúng vết thương cũ, máu cứ thế ứa ra khiến em khóc nấc lên. Ông Ksor Chúck lại phải dỗ dành mãi cậu con trai mới thôi khóc.

Nhấp chén nước mát, ông Ksor Chúck cho hay, ông và vợ mình là bà Nay H’Kim (SN 1971) lấy nhau vào năm 2012. Sau một năm “góp gạo thổi cơm chung”, hai ông bà hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh. Do ở cái ngưỡng gần ngũ tuần mới sinh con nên đối với ông Ksor Chúck, cháu Nay Dam Krim được sinh ra tựa như “lộc trời” ban. Tuy nhiên, niềm vui và sự hạnh phúc chưa được bao lâu thì gia đình ông phát hiện con trai có những dấu hiệu lạ như da khô, đen nhẻm.

Hai vợ chồng ông khi ấy bỏ dở hết công việc ở nhà, vay mượn tiền bạc đưa con đến các bệnh viện lân cận thăm khám. Sau khi được các bác sĩ kiểm tra, gia đình ông mới hay con trai mình bị bệnh vẩy nến. Từ đó từng mảng da trên cơ thể của Nay Dam Krim bắt đầu bị bong tróc, từng mảng da cứ thế lở loét, lũ lượt kéo nhau đi.

Ông Ksor Chúck vô cùng xót xa khi thấy con bị bong tróc da, lở loét từng ngày. Ảnh: Đức Huy

Khoảng thời gian đó, đôi mắt của con ông bà cũng bị tróc ra từng mảng, mủ chảy ra dính chặt khiến cháu không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh. Xót xa khi nhìn con phải chịu những cơn đau giày vò hàng ngày, những tiếng kêu la như xé lòng khiến nhiều đêm ông bà mất ngủ và khóc vì thương con.

Nuốt nước mắt vào trong, vợ chồng ông bồng bế con chạy vạy khắp nơi, như: TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), TP Hồ Chí Minh, Quy Nhơn (tỉnh Bình Định)… để chữa trị. Nhưng bao nhiêu tiền bạc theo thuốc men ra đi mà bệnh tình của Nay Dam Krim cũng chẳng thuyên giảm là bao.

“Cháu Nay Dam Krim là người con duy nhất của 2 vợ chồng tôi nhưng không ngờ cháu lại mắc căn bệnh quái ác như vậy. Chúng tôi cũng không biết lý do tại sao con lại mắc căn bệnh này. Gia đình nghi là do 2 vợ chồng lớn tuổi mới sinh con, con lại sinh non. Cũng có thể khi mang bầu, vợ tôi bị ảnh hưởng của thuốc trừ sâu nên cháu Nay Dam Krim mới mắc bệnh như vậy”, ông Ksor Chúck nghẹn ngào nói.

Theo ông Ksor Chúck, khi sinh ra, con trai ông nhất quyết không chịu bú sữa mẹ. Sau một thời gian sữa mẹ tắc nên cháu bé phải uống sữa ngoài. Cứ đều đều 1 tháng 1 lần gia đình ông lại đón xe xuống bệnh viện tại Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) để khám và lấy thuốc cho con. Tại đây, các bác sĩ cho hay bệnh của con ông rất khó chữa trị và rất lâu mới có thể bình phục khiến gia đình ông vô cùng lo lắng, buồn bã.

Tuy nhiên, gia đình ông không bỏ cuộc mà tích cực chữa trị cho nên mấy tháng nay mắt con ông có thể mở và nhìn thấy được thế giới bên ngoài.

Nhưng việc con ốm đồng nghĩa rằng hai vợ chồng ông phải xin nghỉ làm để đưa con đi chữa trị khiến kinh tế gia đình ngày càng giảm sút. Những lúc thiếu tiền lo cho con, may mắn có ông bà và họ hàng hai bên giúp đỡ kinh kế cũng như động viên tinh thần nên 2 vợ chồng mới có thể vượt qua được.

Theo ông Ksor Chúck, mỗi ngày da của Nay Dam Krim cứ tróc dần, từng đoạn da ở khắp cơ thể như đầu, chân, tay, lưng bong ra, lở loét từng mảng. Những mảng da bong ra khiến cơ thể Nay Dam Krim đỏ ửng, ứa máu. Những lúc đau, Nay Dam Krim cứ la hét, khóc thét lên khiến vợ chồng ông đau đớn như bị cứa từng vết dao sắc nhọn vào tận tâm can của bậc làm cha làm mẹ.

Khi con đã đỡ hơn chút ít, vợ chồng ông Ksor Chúck lại tất bật với công việc của mình. Những hôm bận rộn, người cháu của vợ ông Ksor Chúck lại qua chăm sóc Nay Dam Krim thay ông bà nên nỗi vất vả, cơ cực cũng được san sẻ phần nào.

“Nhìn em bị đau như vậy, tôi mặc dù là chị họ những cũng cảm thấy vô cùng xót xa. Chỉ hy vọng em mau chóng khỏi bệnh để đến trường cùng bạn bè”, chị Nay H’Ly nghẹn ngào nói.

Đưa ánh mắt về hướng xa xăm, ông Ksos Chucsk nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Tôi chỉ mong con mau khỏi bệnh để không phải chịu đau nữa. Hết bệnh, con sẽ được khỏe mạnh và đến trường đi học như bạn bè mà không còn bị ai trêu chọc hay xa lánh nữa”.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Chrôh Pơnan, cho biết, gia đình ông Ksor Chúck thuộc diện khó khăn tại địa phương. Không những thế, từ ngày người con của ông mắc bệnh, gia đình ông bà phải chạy vạy khắp nơi để chữa trị nên kinh tế gia đình giảm sút dần. Hiện gia đình ông Ksor Chúck đang rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng để cháu Nay Dam Krim được chữa khỏi bệnh và được đến trường như bao đứa trẻ bình thường khác.

Mọi sự giúp đỡ cháu Nay Dam Krim - Mã số 362 xin gửi về: 1. Ông Ksor Chúck (SN 1964, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 362 3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 362 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank: Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội. 5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank: Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội. 6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank: Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. 7. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank: Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. 8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank: Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE Swift Code: ICBVVNVX Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH Swift Code: ICBVVNVX124 - Thông tin người nhận: Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội Account Number: 102020000189568 Đề gửi Mã số 3

Đức Huy