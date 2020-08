Người cha dân tộc nghèo bất lực nhìn khối u ở mắt của con gái 1 tuổi ngày một lớn

Hoàn cảnh mà nhiều người ở Khoa Nhi (Bệnh viện K3 Tân Triều) những ngày này chia sẻ là bé Chang Thị La, nhà ở bản Nậm Vì, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Cô bé người dân tộc H’mông mới 1 tuổi ấy bị khối u lớn đẩy mắt lồi ra ngoài. Vì quá đau, cô bé khóc nấc lên từng tiếng. Thương con, bố của bé là anh Chang A Lòng (30 tuổi) cũng không kìm được cảm xúc, đôi mắt đỏ hoe.

Theo chia sẻ của anh Lòng, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên gia đình đưa cháu tới bệnh viện hơi muộn. Trước đó, hồi tháng 6/2020, cháu bị ngã, vùng gần mắt sưng to. Lúc này, gia đình đã đưa cháu đi bệnh viện tỉnh.

Bé La 1 tuổi đang phải chịu những đau đớn từ khối u ở mắt

Trong quá trình điều trị ở đây, các bác sĩ đã phát hiện có một khối u ở võng mạc của bé La. Ngay sau đó, bé đã được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Mắt Trung ương để làm các xét nghiệm. Vay mượn được ít tiền đưa con xuống Bệnh viện Mắt Trung ương, sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ thông báo cháu bị ung thư võng mạc khiến gia đình anh Lòng như chết lặng. Để cho cháu điều trị hóa chất, ngày 15/7/2020, La đã được chuyển sang Bệnh viện K3 Tân Triều. Cũng từ đây, những ngày tháng đau đớn nhất đối với một đứa trẻ mới 1 tuổi bắt đầu.

Khối u mỗi ngày phát triển một lớn hơn như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Cũng vì vậy khuôn mặt của con biến dạng dần. Giữa những ngày dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, vợ chồng anh Lòng phải ôm con đi bệnh viện điều trị hóa chất.

Vợ chồng anh Lòng chạy vạy vay mượn khắp nơi được 25 triệu đồng đưa con xuống chữa bệnh. Do chỉ mưu sinh bằng nghề làm nương quanh năm, hơn nữa do phải trông con nằm viện mất đi thu nhập nên kinh tế gia đình anh Lòng càng khó khăn. Số tiền vay mượn đó với một gia đình dân tộc vùng cao như gia đình anh là cả một gia tài. Quá trình đi khắp các viện vừa rồi, số tiền vay mượn chẳng thấm tháp vào đâu so với những đơn thuốc hàng triệu đồng. Giờ đây, anh chỉ còn 150 nghìn đồng.

Khổ nỗi, bé La vừa mới truyền được một đợt hóa chất và đáp ứng được thuốc, bố mẹ lại hết sạch tiền. Những đồng tiền còn sót lại trong ví của bố bé còn không đủ ăn 1 ngày cho cả gia đình ở viện. May mắn những ngày này, biết được hoàn cảnh khó khăn của bố con anh, mọi người đã chia sẻ cho những suất cơm.

Vợ chồng anh Lòng mong mọi người hỗ trợ cho con gái nhỏ có cơ hội điều trị

Nhìn những giọt nước mắt chảy ra dưới đôi mắt sưng vù vì khối u ác tính của cháu La , anh chị càng thêm quặn lòng. Nghĩ đến chi phí điều trị sắp tới, anh chỉ biết cúi đầu giấu đi đôi mắt đỏ hoe.

"Xin mọi người hãy cứu lấy con em với. Cháu nó còn quá nhỏ. Vợ chồng em đã vay mượn khắp bản làng được 25 triệu, giờ chỉ còn có mỗi 150.000 đồng, không đủ nổi tiền thuốc cho con. Vợ chồng em không biết bấu víu vào đâu nữa. Ở vùng cao đất không có giá trị, bán cũng chả ai mua" – anh Lòng nghẹn ngào cho hay.

Khi bố mẹ quá nghèo, vét sạch nhà cửa đến đồng xu cuối cùng chỉ còn đúng 150 nghìn, cơ hội điều trị dành cho bé La quá mong manh. Trong khi đó, bệnh của La vẫn có hy vọng điều trị và bệnh được đánh giá có tiên lượng khá tốt trong các loại bệnh ung thư. Bên cạnh nỗi lo tài chính, sức khỏe hiện giờ của bé La yếu cũng làm vợ chồng anh Lòng lo lắng, chỉ sợ con sẽ gặp khó khăn trong quá trình truyền hóa chất điều trị. Mong rằng qua chương trình Vòng tay nhân ái, con sẽ có được sự giúp đỡ của mọi người để việc điều trị tốt hơn.

Mọi sự giúp đỡ bé Chang Thị La - Mã số 590 xin gửi về: 1. Anh Chang A Lòng. Địa chỉ: Bản Nậm Vì, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 590 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 590 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0914960328. 5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank): Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. 6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi Mã số 590

Hà My