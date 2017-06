Nghẹn lòng trước khuôn mặt bé 9 tháng tuổi biến dạng vì ngã vào bếp lửa

Được sự giới thiệu của bác sỹ, chiều ngày 19/6, chúng tôi đã đến Khoa Bỏng trẻ em (Viện Bỏng quốc gia) để tìm hiểu câu chuyện thương tâm của bé Hứa Thị Như Phượng, 9 tháng tuổi, người dân tộc Nùng ở Nà Lẹng, Thiện Hòa, Bình Gia (Lạng Sơn).

Trước mắt chúng tôi là người bố trẻ đang bồng bế trên tay đứa bé bị băng bó phủ kín toàn thân. Khuôn mặt bé đen sẹm chỉ hở ra hai con mắt, lỗ mũi và một phần miệng khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng đều phải rùng mình, sợ hãi. Nỗi đau đớn về thể xác khiến bé không một phút ngừng khóc. Cứ mỗi lần con gái khóc thét, người bố trẻ lại cố gắng xoay xở tư thế ngồi để con dễ chịu mà chân tay con liên tục giãy giụa.

Nghe những người cùng phòng bé kể, bé Phượng khóc liên tục. Đặc biệt là vào ban đêm, bé khóc gần như không ngớt cơn nấc nghẹn do vết thương bỏng rát, ngứa ngáy, khiến bố mẹ cháu phải canh thức liên tục. Gần như vợ chồng thay nhau thức trắng để trông con, mỗi khi con khóc thì lại vỗ về hoặc cho uống sữa.

Nói về nguyên nhân sự việc đau lòng, anh Hứa Văn Thiệp – bố của bé Phượng cho hay, chiều tối hôm 12/6 bà nội sắp nồi cơm đặt lên bếp củi nấu rồi chạy ra ngoài đóng cửa chuồng gà. Lúc ấy tự nhiên mất điện, cháu Phượng đang ngồi ở chiếc xe tập đi thấy chỗ bếp sáng liền lao xe vào.

Ông nội thấy cháu bị ngã vào bếp lửa nhưng không thể ra cứu vì bị gẫy hai tay và chân không đi lại được, chỉ nằm hô người cứu. Bà nội ở bên ngoài vì nặng tai nên không nghe thấy. Khi con gái lớn 4 tuổi của anh Thiệp chạy ra gọi, bà nội chạy vào mới đưa được bé ra khỏi bếp thì cháu đã bỏng nặng.

Anh Thiệp cho biết thêm, hôm bé Phượng bị tai nạn anh đang nằm viện điều trị do bị viêm sưng chân, còn mẹ cháu đi làm cỏ chưa về. Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh em họ hàng tập trung giúp đỡ đưa ngay cháu Phượng ra trạm xá để sơ cứu.

Được mách bôi thuốc nam sẽ đỡ nên gia đình cho cháu về nhà sau. Về được 2 hôm, vết bỏng của cháu ngày càng nặng, gia đình mới vội đưa lên bệnh viện huyện rồi chuyển lên tỉnh. Ngày 14/6 ngay trong đêm, cháu được các bác sĩ chuyển gấp đi Viện Bỏng Quốc gia.

Theo các bác sỹ tại Khoa Bỏng trẻ em, trường hợp của bé Phượng khá đặc biệt. Bé bị bỏng 15%, trong đó 12% độ sâu 3 – 4 ở đầu, mặt, cổ, thân chi. Phần mặt của bé bị ngã vào bếp nên tình trạng vô cùng nguy hiểm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến mắt và đường hô hấp.

Được điều trị tích cực hiện vết thương trên cơ thể bé đã có chuyển biến tích cực, mắt đã hé được một phần. Tuy nhiên, do vết bỏng sâu thời gian tới bé sẽ trải qua nhiều đợt phẫu thuật, phải điều trị lâu dài.

Gia đình bé là người dân tộc, nghèo khổ, quanh năm chỉ trông vào ít ruộng. Anh Thiệp mấy năm trước xin đi làm thuê, dành dụm được chút tiền thì tai họa liên tiếp ập xuống gia đình đã “ngốn sạch”. Hơn năm nay anh phải nghỉ việc để đi điều trị do chân tự dưng bị sưng, viêm.

Bố anh bị gẫy tay chân không đi lại được, mẹ anh cũng mổ ruột thừa cách đây không lâu. Để có tiền chạy chữa cho bố mẹ, anh đã vay 100 triệu đồng. Số tiền ấy chi trả chỉ còn vài triệu đồng thì đến lượt bé Phượng gặp tai nạn, anh gom nốt để lo cho con. Biết hoàn cảnh của gia đình, khi xuống viện mọi người thương tình đã giúp đỡ cho anh chị thêm được 3 triệu đồng đóng vào viện phí.

Dù bé là người dân tộc được bảo hiểm chi trả là 100%, tuy vậy có nhiều thuốc phải sử dụng nằm ngoài danh mục bảo hiểm thì mới đáp ứng được với bé. Hơn nữa cuộc chiến sinh tử của bé sẽ là một chặng đường dài chứ không phải ngày một, ngày hai nên rất khó khăn.

Một loạt những tai họa đến với gia đình chưa hết bàng hoàng, vợ chồng anh Thiệp lại đau đáu khi không biết tới đây xoay sở đâu số tiền lớn để con có thể điều trị. Để bé Phượng được chữa lành vết bỏng và tránh được dị tật, rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Hứa Thị Như Phượng - Mã số 285 - xin gửi về:

1. Anh Hứa Văn Thiệp ở ở Nà Lẹng, Thiện Hòa, Bình Gia (Lạng Sơn).

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 285

3. Ủng hộ trực tiếp tại chương trình "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DSKHHGĐ - Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 285

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 126000032013 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 285