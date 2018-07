Bé 16 tháng tuổi 2 lần mắc trọng bệnh

Chị Vũ Thị Thu Hà (26 tuổi) là mẹ của bé Hoàng Thị Hoài Thương (sinh ngày 12/2/2017, ở xã Thái Hòa, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Bé mất cha khi mới 3 tháng tuổi. 16 tháng tuổi, bé đã 2 lần mắc trọng bệnh tới mức giáp mặt với tử thần.

Tháng 5/2017, bé Hoài Thương được phát hiện mắc căn bệnh não úng thủy . Khi đó bé may mắn được gặp sư thầy Thích Tuệ Thành và được các "Mạnh Thường Quân" giúp đưa sang Singapore điều trị. Tháng 12/2017, bé đã mạnh khỏe trở về.

Nhưng không may, từ tháng 6/2018 tới nay, bé Hoài Thương liên tục sốt. Các bác sĩ Việt Nam không cắt được cơn sốt và không tìm được nguyên nhân gây sốt, bé phải trở lại Singapore khám. Kết quả chụp CT cho thấy phần não bé không có dấu hiệu nhiễm trùng nhưng bé bị viêm nhiễm vùng kín và vùng bụng dưới, cần can thiệp ngay kẻo dịch lây lan ăn mòn, thối rữa toàn bộ cơ thể và bị đau đớn đến chết.

Bác sĩ đề ra 2 phương án điều trị. Một là tiêm kháng sinh mạnh 1-2 tháng thì không phẫu thuật, chi phí thấp hơn (khoảng 50.000 - 80.000 đô la Singapore cho 2 tháng nằm viện). Nhưng phương án này có rủi ro là vùng viêm nhiễm nằm ngay phần ống dẫn lưu ở bụng nên khó điều trị triệt để vi khuẩn ở các ngóc ngách. Nguy cơ vi khuẩn xâm nhập lên não là có thể.

Hai là tháo ống dẫn lưu dịch não trong bụng lắp ra ngoài để điều trị nhiễm trùng, khoảng 1 tháng sau khỏi thì lắp lại vào bụng. Cách này đi kèm nhiều lần đại phẫu và tiểu phẫu, kinh phí khoảng 100,000 - 120,000 đô la Singapore (tương đương 1,7 – 2 tỉ đồng).

Bác sĩ cũng cho biết, con bị sốt là do bị viêm phổi quá nặng, có tới 3 loại vi khuẩn đang hoạt động (các bé viêm phổi bình thường chỉ có 1 loại vi khuẩn) và do ở nhà đã dùng nhiều kháng sinh mạnh, lại không có hồ sơ nên bác sĩ Singapore không dám cho con dùng kháng sinh vì sợ quá liều.

Lá thư thắt lòng gửi người chồng đã mất

Trong những ngày mỏi mòn chờ con chữa bệnh, chị Thu Hà đau xót viết những lời tâm sự bi thương với người chồng đã khuất về bệnh của con gái yêu.

"Anh ơi!

Cái ngày định mệnh đó em không ngờ là anh lại bỏ em đi sớm như vậy khi con gái của chúng ta còn đỏ hỏn, chưa một lần gọi tên cha.

Chúng ta đặt tên con gái là Hoài Thương để nhớ mãi tình yêu này. Ngày con sinh ra cũng là ngày hạnh phúc nhất của hai vợ chồng.

Nhưng định mệnh… bắt anh về lòng đất lạnh, để em phải tiếp tục sống và nuôi con gái yêu của chúng ta. Giờ em có khóc, hay làm bất cứ điều gì thì cũng không thể thay đổi được số phận. Em bồng con trên tay mà nước mắt lăn hoài.

Từ khi anh ra đi, con gái yêu đau bệnh liên tục, em đưa con đi khắp các bệnh viện, nhưng đầu con càng ngày càng to ra… Tới một ngày bác sĩ trả kết quả khám bệnh, cầm tờ kết quả con mắc bệnh não úng thủy - căn bệnh vô phương cứu chữa - mà em bủn rủn, cảm giác ấy y hệt như cái ngày anh vĩnh viễn ra đi.

Bác sĩ nói ở Việt Nam chưa có phương pháp nào để có thể chữa được căn bệnh nan y này. Em không muốn tin vào số phận... Em không thể mất con… Và em rong ruổi cả năm qua đi tìm câu trả lời cho bệnh não úng thủy… Nhưng mọi con đường đều khó khăn, vô vọng...

Cho tới một ngày đang cùng con trong bệnh viện thì sư thầy Thích Tuệ Thành và các nhà hảo tâm xuất hiện như những vị cứu tinh tới với cuộc đời đau ốm, bệnh tật của con. Em như chết đuối vớ được cọc mà vẫn không dám tin, nhưng sự thật em đã có thêm niềm tin tiếp tục đi cùng con gái Hoài Thương bé bỏng trên đường đời.

Dưới sự hỗ trợ tài chính nhiệt thành của sư thầy Thích Tuệ Thành và các “Mạnh Thường Quân”, mẹ con em khăn gói tới Singapore - nơi mà các em bé mắc bệnh não úng thủy đã hồi sinh bên ranh giới tử thần.

Sau 30 ngày ở đất Singapore, con gái yêu đã được cứu sống trở về. Ngay khi về Việt Nam, em đã đưa con tới thăm mộ anh, khoe con gái đã khỏe mạnh, con có núm đồng tiền rất đáng yêu... Lúc đó em hạnh phúc vô cùng, tự nhủ lòng là con không còn ba, nhưng em sẽ bù đắp cho con đầy đủ tình yêu thương.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp lên, em cố gắng đi làm kiếm tiền để nuôi dưỡng chăm sóc con, không để con phải thiếu thốn gì…

Nhưng oái oăm thay, con gái vẫn đau bệnh hoài. Mình em chăm con mệt lắm, nhưng nhớ tới anh, tình yêu của anh… em lại gắng gỏi hơn nhiều. Nhưng anh ơi… 2 tháng qua con vẫn bị sốt liên tục. Bác sĩ cả BV Nhi Nghệ An và BV Nhi TƯ nói con viêm phổi, cho tiêm kháng sinh điều trị... nhưng cứ dứt thuốc là con lại sốt. Cuối cùng bác sĩ bảo "con không viêm phổi nữa", nhưng họ không tìm ra nguyên nhân vì sao con sốt không dứt, và nghi con bị tắc ống dẫn lưu, nhiễm trùng van.

Nghe bác sĩ thông báo, em rụng rời chân tay... Những khó khăn quẫn bách của lần đi chữa bệnh trước ào về khiến em muốn lăn ra ngất. Nhưng em nhớ tới anh, lại gắng gượng đứng dậy.

Các nhà hảo tâm lần trước đã không bỏ rơi mẹ con em, mà thu xếp cho con sớm sang Singapore khám xem đã xảy ra chuyện gì trong cơ thể bé bỏng của con. Xuống máy bay hai mẹ con em được các Việt kiều đón ngay vào bệnh viện, và dù là ngày nghỉ các bác sĩ vẫn tiếp nhận và khám ngay cho con gái.

Sau khi khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ bảo con bị nhiễm trùng vùng bụng, nếu không điều trị thì con vi trùng đó sẽ ăn dần vào cơ thể bé xíu của con, khiến con đau đớn và sẽ…

Bác sĩ cho em 2 ngày để quyết định: Một là tiếp tục điều trị với viện phí khoảng 2 tỉ đồng. Hai là đem con về...

Em đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, đau khổ, nhiều lần muốn ngã mà không dám ngã. Giờ nghe bác sĩ nói mà đầu óc em quay cuồng... Nếu con phải về nước thì chắn chắn con sẽ chết mòn trong đau đớn vì viêm phổi... Và em hàng ngày bên con, nhìn con... ra đi từng ngày.

Trời ơi, sao số phận của em lại nghiệt ngã, bi đát thế này. Trời đã đem anh đi, sao không cho em mụn con gái khỏe mạnh bên cạnh. Hoài Thương của mẹ ơi, giờ mẹ tay trắng, không có tiền chữa bệnh cho con… mẹ phải làm sao đây?

Số tiền 2 tỉ đồng chữa bệnh cho con gái yêu với em là vô cùng lớn. Em quỳ xuống đây lạy tất cả mọi người hãy cho con em thêm một cơ hội được sống, em chỉ cần con có thêm cơ hội sống mà thôi...

Xin các nhà hảo tâm hãy giang tay cho em vay, mượn, xin 10 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn, 50 ngàn… đồng để em có cơ hội cứu con thêm lần nữa, để em được ở bên cạnh con lâu hơn nữa.

Em đã đau đớn tột cùng khi đột ngột mất chồng. Giờ đứa con đỏ hỏn là động lực sống thì cũng như ngọn đèn dầu mong manh trước gió. Em xin các nhà hảo tâm giúp đỡ hỗ trợ chữa bệnh hiểm nghèo cho con gái, xin hãy cho con em thêm một lần có cơ hội được sống".

Mọi sự ủng hộ gia đình bé Hoài Thương xin gửi về: - Mã số 383 xin gửi về:

1. Vũ Thị Thu Hà quê ở xã Thái Hòa, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 383

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 383

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 383