Hơn 12 triệu đồng đến với cậu bé ngã từ tầng 2 xuống sân trường học

Ngày 31/5, Phóng viên Phương Thuận – đại diện chương trình Vòng tay nhân ái Báo Gia đình và Xã hội đã trực tiếp đến Bệnh viện Việt Đức, nơi em Đỗ Mạnh Quang học lớp 8A tại trường THCS Nghĩa An (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đang điều trị trao số tiền bạn đọc hảo tâm ủng hộ qua báo là 12.405.000 đồng cho gia đình.

Theo bác sỹ Bệnh viện Việt Đức, khi nhập viện, bệnh nhân bị gãy nhiều xương. Ngày 29/5, bệnh viện đã tiến hành mổ để xử lý gãy xương đùi phải, tay hai bên cho bệnh nhân. Hiện tại vết thương của bệnh nhân tương đối ổn, ăn ngủ được. Bệnh nhân nằm thêm vài ngày nữa, sang đầu tuần tới có thể được xuất viện về.

Nhà Báo Phương Thuận cùng các y, bác sỹ Bệnh viện Việt Đức trao số tiền 12.405.000 đồng của bạn đọc ủng hộ cho gia đình em Đỗ Mạnh Quang

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sáng 10/5 tại trường THCS Nghĩa An (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), Quang không may bị ngã từ lan can tầng 2 xuống sân trường khiến em bị gãy 2 tay, gãy đùi phải, gãy răng và nhập viện cấp cứu. Ngay sau đó, em Quang được thầy cô giáo đưa xuống Trung tâm y tế huyện Ninh Giang cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị. Tại đây điều trị một thời gian, phần phù nề của Quang đã ổn nhưng không cắt sốt. Gia đình đã xin chuyển lên Bệnh viện Việt Đức điều trị.

Hoàn cảnh gia đình bé Quang khó khăn khi bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi em. Từ khi con trai gặp nạn đến nay, chị Hường phải xin nghỉ làm để chăm con khiến kinh tế gia đình khó khăn hơn. Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Gia đình và Xã hội) đã có bài viết phản ảnh “Giọt nước mắt tuyệt vọng của người mẹ nghèo có con bị ngã từ tầng 2 xuống sân trường học” với MS 461.

Sau bài viết, gia đình đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc gần xa. Các cơ quan chức năng từ tỉnh, huyện, xã, thôn và nhiều tổ chức cá nhân đã cùng chung tay giúp đỡ, gửi tiền cho quang có thêm kinh phí điều trị. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Dương, Phòng GD&ĐT huyện Ninh giang, UBND xã Nghĩa An, tập thể giáo viên, lớp 8A, hội cha mẹ phụ huynh và học sinh trường THCS Nghĩa An cùng một số cá nhân, khu xóm cũng đã đến hỏi thăm, động viên ủng hộ.

Em Đỗ Mạnh Quang đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức

Nhận được số tiền bạn đọc hảo tâm của Báo Gia đình và Xã hội ủng hộ, chị Phạm Thị Hường (SN 1985, mẹ em Quang) cho biết: “Chồng tôi mất đi để lại khoản nợ lớn, con gặp nạn thế càng thêm khốn khó. Gia đình tôi không biết nói gì để cảm ơn những tấm lòng và sự sẻ chia, ủng hộ của mọi người. Sự giúp đỡ của tất cả mọi người khi con con trai gặp nạn đã giúp gia đình vượt qua được khó khăn, cho con được điều trị tốt nhất”.

Sức khỏe cũng như việc lao động, học tập về sau của Quang sẽ bị ảnh hưởng lớn khi bị gẫy 2 tay, gãy đùi. Để có thể hồi phục chấn thương, Quang còn phải điều trị lâu dài nhưng với những tấm lòng của bạn đọc hảo tâm, chúng tôi tin em sẽ sớm bình phục.

Mai Phương