Hoàn cảnh bi đát của bố ung thư vòm họng, con nằm hôn mê bất tỉnh

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Đông tại xóm 2 Nam Thượng, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An có với nhau 3 người con. Không có nghề nghiệp ổn định nên ông Đông đã phải vật lộn với đủ nghề để lo cho 5 miệng ăn. Vào tháng 10 năm ngoái, ông Đông thường xuyên ốm, đau họng, khàn tiếng. Đi bệnh viện kiểm tra, ông phát hiện bị ung thư vòm mũi họng. Đang là lao động chính, căn bệnh ung thư quái ác đã đè bẹp ông.

Nhà nông tài sản chẳng có gì quý giá, ngày ông nằm viện để chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác cũng là ngày những vật dụng có giá trị trong nhà lần lượt ra đi. Bò, lợn, gà phải bán đi hết để chữa bệnh, vợ chồng ông lại khẩn khoản từng nhà, vay nợ từng đồng. Tuy nhiên, người thân của ông cũng đều làm nông, chẳng dư dả về kinh tế. Ngôi nhà để chui ra chui vào những khi nắng mưa bị dột nát, vách tường nhà nứt nẻ cũng đã cầm cố cho ngân hàng chưa biết khi nào mới có thể trả được.

Trong lúc kinh tế gia đình đang kiệt quệ thì ngày 4/9 vừa qua, cậu con trai Nguyễn Văn Huề (SN 1997) của ông Đông lại gặp phải tai họa. Khi đang đi làm, Huề thấy mệt nên xin về phòng trọ nghỉ ngơi, uống thuốc. Trong lúc ngủ một mình tại phòng trọ, em bị lên cơn động kinh. Lúc có người phát hiện ra thì em đã bất tỉnh. Ngay sau đó, em được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, rồi chuyển tuyến thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy vì tình trạng quá nặng, suy hô hấp phải thở máy.

Bác sĩ còn dự đoán Huề sẽ bị di căn lên não, có khả năng chết não thành người thực vật. Được biết, Huề đã từng có một lần lên cơn động kinh năm em được 1 tuổi. Sau khi học xong THPT, nhà nghèo nên em đành nghỉ học theo người quen vào Nam làm thuê. Chị gái Huề lấy chồng ở xa tận Bắc Giang, dưới em còn một cô em gái đang học lớp 12.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Trinh - chị gái Huề - nói trong nước mắt: “Em đi lấy chồng xa, con nhỏ mới được vài tháng nên không về phụ được cho bố mẹ. Em trai em nằm viện, mẹ em không vào được vì còn lo chăm bố ở nhà. Giờ Huề nằm viện trong Chợ Rẫy phải nhờ họ hàng hỗ trợ. Nằm điều trị tích cực mất mấy ngày vừa lọc máu, chạy thận mà tình trạng của Huề chưa được cải thiện. Hôm qua, Huề có tỉnh chút nhưng lơ mơ, không nhận ra được ai cả”.

Gia đình ông Đông là thuộc diện khó khăn nhiều năm ở địa phương, vài sào ruộng của nhà quần quật làm lụng, trả tô trả thuế rồi trừ hết chi phí thu được vài tạ thóc. Vợ chồng ông tăng gia thêm ít gia súc cũng chỉ đủ ăn. Ngoài ra, vợ chồng ông Đông còn chăm sóc một người em gái không được minh mẫn như người khác.

Giờ đây, hai người đàn ông trong gia đình lần lượt đổ bệnh là cú sốc lớn với những người ở lại. Cả gia đình lao đao vì không biết xoay sở ra sao, vấn đề tài chính hiện đang ngoài khả năng. Hoàn cảnh gia đình bố con em Huề đang cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ bố con em Huề - Mã số 400 xin gửi về:

