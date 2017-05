Gia đình kiệt quệ vì cùng lúc hai con suy thận nặng, u não phải cấp cứu

Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị La, SN1978 (thôn Xuân Hòa 2, xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Câu chuyện về gia đình chị La không chỉ khiến các bác sỹ ở Khoa phẫu thuật thần kinh (Bệnh viện Việt Đức) mà nhiều người cùng cảnh đi chăm người nhà ở đây không khỏi cảm thương với bất hạnh của họ.

Con trai của chị La vừa xuất viện được ít ngày sau khi phẫu thuật cắt bỏ một bên thận giờ lại đến lượt con gái nhập viện cấp cứu bởi căn bệnh u não. Liên tiếp nỗi đau đến khiến chị đau đớn, gầy rộc đi vì những tháng ngày nằm chăm con ở viện. Ngồi bên giường bệnh của con, cố kìm tiếng nấc nhưng chị không ngăn nổi hàng nước mắt ngắn dài. Mẹ khóc, con cũng ngằn ngặt kêu đau. Nhìn cảnh tượng ấy mà xót xa.

Chị La cho biết, con trai cả của chị - cháu Nguyễn Ngọc Oánh (10 tuổi) từ nhỏ đã bị bệnh thận. Vì hoàn cảnh kinh tế khốn khó, gia đình không có tiền cho con nằm viện điều trị đành phải để con ở nhà lấy thuốc lá về uống. Bệnh tình của con không thấy tiến triển, ngày càng nặng, cách đây không lâu cháu phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy thận nặng. Để không ảnh hưởng sức khỏe của cháu, các bác sỹ đã buộc phải tiến hành phẫu thuật cắt bên thận phải không còn hoạt động cho cháu.

Cháu vừa mới xuất viện về vài ngày chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau, con út chị chị - bé Nguyễn Thị Thu Thêm (3 tuổi) phải cấp cứu vì bệnh u não. Trước đấy, cứ thấy cháu bị chảy nước mắt nhưng nghĩ là trẻ con đứa nào cũng vậy nên không đi khám. Sau cháu thường hay kêu mệt, mọi người động viên giúp đỡ đưa con đi khám ở tỉnh, bác sỹ bảo con bị tắc tuyến lệ. Xuống BV Việt Đức kiểm tra thì phát hiện con có một khối u ở mắt và khối u ở não. Cũng giống như anh trai của mình vì hoàn cảnh mà không có tiền chạy chữa nên khối u của bé Thêm ngày càng phát triển.

Theo bác sỹ cho biết, bé Thêm nhập viện trong tình trạng mắt phải sưng và lồi ra bên ngoài. Ngay sau khi vào viện làm các xét nghiệm cần thiết, cháu đã được phẫu thuật cắt khối u ngay. Sau mổ sức khỏe của cháy yếu, hàng ngày phải dùng đến các dinh dưỡng và thuốc kháng sinh nên khá tốn kém. Cháu còn khối u ở não, để có hướng điều trị tốt nhất, cháu sẽ cần làm thêm các sinh thiết cần thiết để xác định khối u lành hay ác tính, nếu được sẽ phải phẫu thuật tiếp.

Các con thay nhau nằm viện, chị La chưa một ngày được ngơi tay. Chị phải bỏ hết công việc để túc trực chăm con. Kinh tế của gia đình giờ chỉ phụ thuộc vào số tiền ít ỏi từ việc đi phụ hồ hàng ngày của chồng chị. Một tay anh phải lo với nỗi lo cơm áo cho 4 miệng ăn, tiền để thuốc thang cho bé Thêm trên viện rồi chi phí cho hai đứa con nhỏ ăn học ở nhà.

Căn nhà tuềnh toàng của vợ chồng anh chị cũng chẳng có nổi thứ gì đáng giá nữa. Trận mưa lớn năm ngoái đã làm một phần mái ngói sụp nhưng vợ chồng cũng chẳng có tiền để tu sửa.

Hai cú sốc liên tiếp ập đến khiến gia đình nghèo rơi vào cảnh bế tắc, cùng cực. Trong lần mổ của con trai cả may mắn được mọi người giúp đỡ nhưng vợ chồng chị cũng đã vay mượn mấy chục triệu. Số tiền chưa kịp trả đến cô con gái út nằm viện cần đến tiền chẳng biết vay ai nữa. Những ngày nằm viện với nỗi đau căn bệnh u não hành hạ, bé Thêm phải dùng nhiều loại kháng sinh đắt tiền nên chi phí rất tốn kém. Hai mẹ con vào viện không có cả tiền ăn phải trông chờ vào những xuất cơm từ thiện.

Dù rất thương con nhưng chị cũng chẳng biết làm sao để lo cho con khi không có tiền. Nhìn con ngày đêm quấy khóc mà lòng chị như quặn thắt. Sinh con ra ai cũng mong các con khỏe mạnh, nhưng số phận đã không cho chị cái hạnh phúc ấy. Chi phí điều trị mỗi ngày không thể thiếu mà con vẫn đang trong tình cảnh ngặt nghèo, mong rằng sự hỗ trợ từ cộng đồng sẽ giúp gia đình nghèo khó này vượt qua, bé Thêm có cơ hội kéo dài sự sống.

Mọi sự giúp đỡ với gia đình chị Nguyễn Thị La - Mã số 270

