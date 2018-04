Gia đình 3 người bỏng nặng vì cháy nhà, hai người đã qua đời

Theo thông tin mới nhất từ người nhà, chị Thủy và con gái do bị bỏng quá nặng, mặc dù được các bác sĩ đã tận tâm cứu chữa bằng mọi cách nhưng cả hai đã không qua khỏi được. Gia đình đã đưa hai mẹ con chị về quê lo hậu sự. Hiện chỉ còn cháu Nguyễn Văn Đồng đang nằm ở Khoa hồi sức cấp cứu với tỷ lệ bỏng 45%. Cháu đã được phẫu thuật cắt bỏ phần hoại tử và sức khỏe đang có tiển triển tốt. Vào thứ 6 tới, Đồng sẽ tiếp tục phẫu thuật. Các bác sĩ và mọi người đang cố gắng dốc lòng, dốc sức để giành dật sự sống cho em.

Như trước đó, chúng tôi đã có phản ánh ở bài viết “Xót xa gia đình có 3 người bỏng nặng vì cháy nhà, tính mạng nguy kịch”. Chị Đinh Thị Bích Thủy bị bỏng gần như toàn thân với diện tích 93%, trong đó 79 % bỏng sâu. Con gái chị bị bỏng 81%, có 73% bỏng sâu.

Mẹ con chị đã mãi mãi ra đi để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho gia đình và khoảng trống không gì có thể bù đắp được. Nỗi đau đớn và mất mát quá lớn khiến anh Nguyễn Văn Minh đều không thể cất lời trong lúc này.

Chia sẻ với nỗi đau đớn này của gia đình, chúng tôi chỉ biết cầu mong linh hồn của hai mẹ con chị sớm siêu thoát. Mẹ con chị ra đi nhẹ nhàng như chìm vào giấc ngủ để không còn phải chịu những đớn đau về thể xác như những ngày trên dương gian đã gánh chịu.

Mất đi hai người thân cùng lúc đã quá sốc với anh Minh, chi phí điều trị cho cháu Đồng thời gian tới với anh cũng là điều lo lắng. Bởi những ngày qua tiền điều trị cho 3 mẹ con đã quá sức với gia đình anh. Căn nhà của anh chị bị lửa thiêu, hư hại nặng, nhiều tài sản và đồ đạc cũng không còn vì đã cháy rụi, toàn bộ vốn liếng tích cóp tan theo ngọn lửa. Gia đình vẫn chạy vạy từng ngày một lo kinh phí điều trị cho Đồng.

Theo bác sỹ Khoa hồi sức cấp cứu, cháu Đồng có tiên lượng thành công và có hy vọng sống cao, nhưng vẫn phải theo dõi và điều trị tích cực vì vẫn có nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm trùng. Việc điều trị mỗi ngày sẽ tốn từ 7-10 triệu đồng. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các mạnh thường quân cùng giúp đỡ cứu sống bé Đồng để anh Minh không phải chứng kiến cảnh mất thêm một người thân.

Mọi sự giúp đỡ gia đình nhà chị Bích Thủy - Mã số 361 xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Văn Minh ở 154/59 đường Ân Cơ tổ 6, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 361

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 361

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 361