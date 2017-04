Gia cảnh đường cùng của đôi vợ chồng liên tiếp gặp tai ương, mẹ cũng nằm liệt giường

Trên giường bệnh, chị Thân Thị Anh, 33 tuổi ở xóm Bùng, thôn Hùng Lãm 3, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên (Bắc Giang) nằm bất động vì hai chân bị chấn thương quá nặng sau tai nạn ô tô. Chị cứ lặp đi lặp lại nhiều lần: “Tôi nằm một chỗ thế này nếu không đi lại được rồi lấy gì mà nuôi con ăn học”.

Mặc dù hiện giờ chị đã tỉnh táo sau khi được các bác sỹ tích cực điều trị, nhưng những cơn đau vẫn dồn dập đến. Và có lẽ vì đau quá nhưng bất lực nên ở hai khóe mắt sâu thẳm của chị bắt đầu trào túa ra nước mắt, ướt nhèm.

Nhớ lại giây phút tai nạn, chị Anh vẫn chưa hết bàng hoàng kể: “Hôm đó khi đang trên đường đi làm về thì chiếc ôtô đi cùng chiều đằng sau bất ngờ đâm vào. Xe bị bắn lên vỉa hè, người bị chui ở gầm xe bị kéo dê một đoạn. Lúc đó em vẫn còn tỉnh kêu mọi người giúp. Em còn nghe mọi người nói nhanh chóng đưa em vào viện cấp cứu. Lát sau thấy chân tê dại ra nhiều máu, em bất tỉnh không còn biết gì nữa”.

Sau khi được mọi người đưa vào Bệnh viện Quân Y 110 Bắc Ninh cấp cứu, tình trạng tổn thương quá nặng nên bệnh viện đã chuyển thẳng chị Anh lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Nói về tình trạng của chị Anh, BS Hoàng Minh Thắng – Khoa chấn thương chỉnh hình 1 (BV Việt Đức) cho biết: “Chị Anh nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương, dập nát cẳng bàn chân bên phải, gẫy tím đùi bên trái. Ngay khi nhập viện, bệnh nhân đã được phẫu thuật cấp cứu ngay, tuy nhiên tình trạng vẫn vô cùng nặng.

Đến giờ bệnh nhân đã mổ 3 lần để xử lý vết thương và dự kiến sẽ phải phẫu thuật tiếp để che phủ khuyết hổng phần mềm cẳng bàn chân bên phải. Trường hợp này có thể nói là bị tai nạn ở mức độ nặng. Chúng tôi đã cố gắng giữ được chân bên phải cho bệnh nhân, tuy nhiên với tình trạng bệnh nặng, mổ nhiều lần nên chức năng đi lại sẽ kém. Về sau việc đi lại của bệnh nhân cũng rất khó khăn”.

Thương hoàn cảnh gia đình neo người lại ốm đau nên những người thân của chị Anh phải thay phiên nhau lên chăm sóc chị. Theo lời cô Hoàng Thị Hà – mợ của chị Thanh, gia đình chị Anh thuộc diện khó khăn của địa phương. 3 thế hệ sống chung một nhà nhưng thường xuyên ốm đau bệnh tật. Bố chồng mất khi chồng chị Anh mới được hơn 2 tuổi, một mình bà ở vậy chăm sóc nuôi dưỡng con. Hơn một năm nay bà bị tai biến nằm liệt giường.

Năm 2009 chồng của Anh cũng bị tai nạn giao thông. Sau lần tai nạn anh chưa tỉnh táo hẳn khi ra ngoài đường bị tiếp 2 lần tai nạn giao thông nối tiếp khiến anh chấn thương sọ não. Hai đứa con còn nhỏ thường xuyên ốm đau. Chị Anh là chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình giờ lại nằm một chỗ vì tai nạn giao thông, trong nhà giờ cũng chẳng có thứ gì đáng giá để bán lấy tiền. Tang thương, bệnh tật kéo dài khiến gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn.

Vợ chồng chị trước chủ yếu đi phụ hồ, gánh cát thuê. Gần đây chị xin đi làm công ty may, chăm chỉ làm cũng chỉ đủ tiền ăn, học cho các con chứ không bao giờ có đồng dư dả cất đi. Bất hạnh dồn dập, nợ nần của gia đình ngày càng chồng chất. Năm 2006, khi biết chị chồng bị hạch di căn, vợ chồng chị đã đứng ra vay mượn chạy chữa cho chị nhưng vì quá muộn đã không chạy chữa được. Số tiền vay vừa mới tích cóp trả được, 3 năm sau chồng chị lại bị tai nạn ô tô. Số tiền vay mượn chạy chữa cho chồng 150 triệu đến giờ mới trả được một nửa thì đến lượt chị. Để có tiền cho chị nằm viện, gia đình đã phải vay mượn, xoay xở tiền khắp nơi đến giờ cũng gần 100 triệu.

Chị nằm viện, chồng không thể bỏ mẹ chồng nằm liệt ở nhà. Sau mấy lần tai nạn dù mất sức lao động nhưng anh vẫn tranh thủ lúc các con ở nhà xin đi làm thuê để lo cho gia đình. Bởi nếu không làm gia đình biết lấy gì sinh sống, tiền viện phí rồi hai đứa con đi học không thể cho chúng nghỉ khi lực học rất tốt.

Nghe chúng tôi nhắc về hai đứa con nhỏ, chị Anh ầng ậng nước mắt vì xót xa nói: “Các cháu ngoan lắm rất hiếu thảo với bà, bố mẹ nhưng tôi không biết tương lai các cháu sẽ thế nào vì bây giờ tôi nằm một chỗ. Chồng tôi yếu phải làm đủ các công việc cũng không thể lo hết tiền thuốc thang cho tôi và bà của các cháu”.

Hiện giờ sức khỏe của chị Anh đã có tiến triển tốt. Tuy nhiên như lời bác sỹ nói chị sẽ phải tiến hành phẫu thuật tiếp. Gia cảnh của anh chị đã đến bước đường cùng, rất mong sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để chị sớm bình phục.

