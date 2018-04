Éo le hoàn cảnh bé 5 tuổi nằm bất động chỉ sau một trận sốt cao

Câu nói “cũng chỉ vì tôi không cấp cứu con kịp thời khi con bị sốt cao mà giờ cháu ra nông nỗi này” của người bố trẻ Ninh Viết Hiếu (SN 1985, ở thôn 5, xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) khi được hỏi thăm bệnh tình của người con như cứa vào lòng người đối diện. Ai có thể ngờ rằng, chỉ là 1 cơn sốt tưởng bình thường như bao đứa trẻ khác có thể gặp, vậy mà con trai anh phải gánh chịu nỗi đau lớn đến vậy.

Cho tới giờ, anh Hiếu vẫn nhớ như in cái ngày bất hạnh đến với cậu con trai Ninh Hoàng Anh, 5 tuổi.

Anh tâm sự: “Thấy con bị viêm kết mạc mãi không khỏi, mắt lại sưng to, hai vợ chồng tôi mới đưa cháu ra ngoài Bệnh viện Mắt Trung ương để khám. Hôm ấy vào ngày 20/11, trên đường về không may cháu bị sốt cao 41 độ. Đang ngồi trên xe khách nên tôi không mua được thuốc hạ sốt cho cháu.

Xe vừa chạy được nửa tiếng thì bất ngờ cháu lên cơn co giật, vợ chồng vội vàng cho con xuống xe đưa vào viện gần đấy. Sau sơ cứu, bác sỹ chuyển cháu ra Bệnh viện Xanh Pôn. Lúc này cháu đã bị hôn mê, suy đa tạng. Cũng kể từ đó, cháu chưa hề tỉnh một lần”.

Trên chiếc giường bệnh, đứa con trai bé bỏng của anh Hiếu nằm bất động một chỗ, không hay biết gì với mọi thứ xung quanh. Việc ăn uống của con phải đặt ống xông.

Theo lời anh Hiếu, trước đây khi Hoàng Anh được hơn một tuổi đã từng lên cơn giật một lần khi bị sốt cao. Nhưng lần đó được cấp cứu kịp thời nên cháu không vấn đề gì. Những lần sau đấy, khi con bị sốt, vợ chồng anh chị rất thận trọng. Vậy mà lần này không sơ cứu kịp để con co giật dẫn đến bại não.

Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn rồi chuyển về bệnh viện tỉnh, sức khỏe của Hoàng Anh không đỡ, vợ chồng anh Hiếu lại ôm con vào Bệnh viện Nhi TƯ. Tết vừa rồi, hai bố con anh phải ăn Tết ở bệnh viện. Ở Khoa truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi TƯ) giờ chẳng ai còn xa lạ với hình ảnh của hai bố con anh Hiếu.

Đang dở câu chuyện, Hoàng Anh bỗng lên cơn giật, anh Hiếu vội vàng một tay giữ chặt tay con, tay kia xoa nhẹ đầu bé. Mặc cho người bố cứ nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy, em vẫn nằm im chẳng động đậy chút nào.

Chốc chốc, bàn tay 2 bố con lại đan xen vào nhau như thể nếu anh bỏ tay ra chỉ sợ con sẽ rời xa. Thi thoảng anh Hiếu lại lật dở ảnh, xem lại những đoạn video ngày con trai khỏe mạnh, vui chơi ở trường để mong một điều kì diệu.

Bác sỹ cho biết để điều trị cho Hoàng Anh thì cần phải cấy ghép tế bào gốc từ người em 14 tháng tuổi với chi phí lên tới 175 triệu đồng. Ban đầu vợ chồng anh Hiếu có chút tiền để dành cùng với số tiền hai bên gia đình trợ giúp, bạn bè cho mượn để trang trải.

Không vay mượn được nữa, anh chị cắm sổ đỏ để vay ngân hàng. Xe máy, trâu bò, anh Hiếu cũng đã bán cả rồi. Nhưng tới giờ vì con nằm viện quá lâu nên gia đình anh đã kiệt quệ về kinh tế.

Những ngày điều trị tiếp theo, vợ chồng anh Hiếu chưa biết sẽ lấy tiền viện phí ở đâu. Nghĩ tới số tiền đó, anh Hiếu càng thêm quẫn khi ngày ngày phải bên con trong bệnh viện, không đi làm được. Đồng lương ít ỏi từ công việc kế toán của vợ anh không đủ xoay sở cho sinh hoạt của cả nhà và viện phí cho Hoàng Anh.

Anh Hiếu bảo: “Trước hôm cháu đi bệnh viện khám mắt, tôi có hứa với cháu khi nào con được 10 cái phiếu bé ngoan sẽ đưa cháu đi biển Sầm Sơn. Con háo hức lắm. Con có được 9 phiếu, ngày nào cũng lôi ra đếm. Không biết bao giờ vợ chồng tôi mới có thể thực hiện được mong mỏi của con khi giờ con cứ nằm bất động thế này”.

Lời nói của người bố bất hạnh ấy cứ ám ảnh mãi chúng tôi khi đã ra về. Chỉ mong sao với sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm, một điều kì diệu sẽ đến với bố con anh.

Mọi sự giúp đỡ cháu Ninh Hoàng Anh - Mã số 352 xin gửi về:

1. Anh Ninh Viết Hiếu, thôn 5, xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 352

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 352

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 352