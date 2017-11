Diễn biến sức khỏe bé gái 16 tháng nhiễm trùng huyết vì bị côn trùng đốt

Những ngày qua, sau khi Báo Gia đình & Xã hội đăng tải bài viết “Con gái 16 tháng tuổi bị nhiễm trùng huyết vì... côn trùng đốt và nỗi xót xa bố mẹ nghèo vật lộn giành sự sống cho con”, nhiều độc giả bày tỏ sự xót thương trước trường hợp éo le của bé Bùi Thị Bảo An (16 tháng tuổi). Chỉ từ chuyện tưởng rất đơn giản, bé gái tội nghiệp dần dần suy đa nội tạng và teo não.

Theo chia sẻ, giữa tháng 6/2017, khi bé Bảo An vừa tròn 10 tháng tuổi, đang bi bô tập gọi tiếng mẹ, cha thì bất ngờ bé bị côn trùng lạ đốt ở mang tai. Sau hai ngày sốt và có biểu hiện co giật, bé Bảo An được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa.

Các bác sỹ cho biết, bé gái bị nhiễm trùng huyết nặng và phải cách li hoàn toàn để hỗ trợ thở bằng máy. Sau hơn 1 tháng điều trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm, Bảo An được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung Ương.

Một tuần sau, bé gái tội nghiệp tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Ương để tiến hành phục hồi một số chức năng cơ thể.

Chỉ vì 1 nốt côn trùng cắn mà Bảo An bị nhiễm trùng huyết dẫ đến suy đa tạng. Ảnh: Tạ Dung

Ngày 17/11, thông tin đến PV Báo Gia đình & Xã hội, gia đình bé Bảo An cho biết, sau khi anh Bùi Văn Hướng (bố của bé Bảo An) đưa con sang Bệnh viện Vinmec để làm thủ tục tiến hành cấy tế bào gốc thì qua khám và chụp chiếu - các bác sĩ thông báo bé chưa thể tiến hành cấy tế bào do di chứng quá nặng cộng thêm xuất hiện dịch não.

Sau khi được tư vấn, đôi vợ chồng trẻ lại tiếp tục khăn gói quả mướp sang Bệnh viện Việt Đức làm thủ tục nhập viện cho con. Hiện các bác sỹ đã tiến hành hút dịch cho bé Bảo An và phải thực hiện trong nhiều ngày.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Hướng tâm sự: Suốt 6 tháng qua chạy chữa cho con gái từ Thanh Hóa ra Hà Nội, gia đình anh đã khánh tiệt tài sản. Để có tiền tiến hành cấy tế bào gốc nhằm cứu sự sống cho con gái, vợ chồng anh buộc phải cầm cố căn nhà của mình đang ở lấy 100 triệu đồng. Giờ tình cảnh của 2 vợ chồng và con gái chẳng khác gì “ngàn cân treo sợi tóc”.

Sau 6 năm hiếm muộn, vợ chồng chị Huế mới có một mụn con gái. Giờ đây cháu bé đang đứng trước tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" do gia đình đã khánh kiệt về kinh tế.

Được biết, trong suốt sáu năm từ khi cưới, chị Đặng Thị Huế (vợ anh Hướng) đã phải mổ 3 lần vì căn bệnh u nang buồng trứng nên phải cắt một bên. Tới khi mang thai và sinh bé Bảo An, chị phải trải qua một lần mổ nữa. Do đó hi vọng mang thai và thiên chức được làm mẹ của người phụ nữ này trở nên quá mong manh…

“Ròng rã 6 năm mong chờ vợ chồng em mới được mụn con, đâu thể bảo buông bỏ là buông bỏ được. Dù có đánh đổi mạng sống của mình em cũng phải cứu lấy con. Em không thể đành lòng nhìn con chờ chết được”, chị Huế bật khóc.

Nhìn bé Bảo An nằm co quắp sau 5 tiếng của ca phẫu thuật hút dịch ở đầu tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh của Bệnh viện Việt Đức khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vẫn thân hình bé nhỏ nhưng mang trong mình căn bệnh quái ác, đôi mắt bé lờ mờ không nhận biết được gì. Bàn tay bé co quắp và luôn run bần bật vì những cơn đau thường trực.

Không chỉ tay chân bé co quắp mà nhận thức cũng rất yếu ớt, đôi mắt dường như không thấy gì.

Anh Hướng cho biết, sau ca phẫu thuật hút dịch, hiện tại các bác sĩ vẫn đang theo dõi diễn biến sức khỏe của bé để tiêm thuốc và truyền dung dịch. Phải đợi đến khi lượng dịch trong đầu bé được hút sạch và sức khỏe tạm ổn định mới có thể chuyển bé sang Bệnh viện khác để phục hồi chức năng sau đó làm thủ tục sang Bệnh viện Vinmec để tiến hành cấy tế bào gốc.

Cũng theo chia sẻ của gia đình bé Báo An, sau khi hoàn cảnh của gia đình được đăng tải trên Báo Gia đình và Xã hội, nhiều nhà hảo tâm đã đến thăm và chia sẻ với vợ chồng anh Hướng – chị Huế. Dù vậy, chặng đường giành giật sự sống cho con gái của cặp vợ chồng trẻ vẫn còn nhiều gian nan khi tiền bạc ngày càng eo hẹp. Ngay căn nhà nhỏ cuối cùng anh chị cũng đã phải cầm cố để lấy tiền nộp viện phí con…

Tạ Dung