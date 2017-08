Đau xót cảnh mẹ bị ung thư vú, con mắc bệnh teo cơ tủy

Đó là hoàn cảnh của vợ chồng chị Lê Thị Thuật ở xóm Trung, thôn Đỗ Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Hôm chúng tôi đến thăm gia đình, chị Thuật vừa được người nhà đưa ra bệnh viện K để xạ trị. Ở nhà chỉ còn người đàn ông đang dỗ dành hai đứa con nhỏ khóc ngằn ngặt. Bên trong căn phòng nhỏ của anh chị chẳng có thứ gì đáng giá, họ cùng nhau gắng gượng lo từng bữa ăn, đồng thuốc.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1981) cho biết, năm 2013 qua giới thiệu của mọi người anh và chị Thuật đã tiến đến hôn nhân sau một thời gian tìm hiểu. Hạnh phúc như được nhân lên khi hai đứa con lần lượt chào đời năm 2014 và 2015. Nhưng hạnh phúc chưa tày gang, tai họa dồn dập ập xuống gia đình nhỏ bé của anh chị.

Khi đứa con gái thứ hai Nguyễn Minh Hòa được 8 tháng tuổi, thấy con chưa lẫy, đầu không nâng được, các cơ chi có dấu hiệu không hoạt động, anh chị lo lắng đưa con đi khám thì đau đớn biết con bị thoái hóa cơ tủy hay còn gọi bệnh teo cơ tủy. Đến giờ cháu được 23 tháng tuổi nhưng chưa ngồi vững, để ngồi được lâu phải có người kèm. Không chỉ vậy, cháu ăn uống kém và dễ bị viêm phổi, phế quản khi thời tiết thay đổi… Các bác sỹ bảo cháu khó có khả năng đi đứng được. Biết vậy, anh chị vẫn cố gắng chạy chữa cho con. Hàng ngày anh Tuấn vẫn đưa con đi tập vật lý trị liệu với hy vọng con có cơ hội được khỏe mạnh.

Chẳng hiểu sao, bệnh tật, tai ương cứ đeo đuổi gia đình anh chị khiến đã nghèo nay còn nghèo hơn. Cuối năm 2016, chị Thuật biết mình bị ung thư vú. Trước đó, chị thấy tóc rụng nhiều nhưng nghĩ bình thường. Hằng ngày lo miếng cơm manh áo cho các con, vợ chồng anh chị còn chưa lo nổi nên chị cũng không mấy khi đi khám bệnh. Đến khi thấy ngực xuất hiện nhiều u cục. Chị vào viện bệnh đã ở giai đoạn nặng phải tiến hành phẫu thuật và buộc phải điều trị bằng hóa chất. Mỗi lần chị đi xạ trị chi phí cũng mất vài triệu đồng.

Ngày biết mình bị ung thư, chị Thuật như rụng rời chân tay. Từ ngày hai vợ chồng lấy nhau, chưa lúc nào được một phút thảnh thơi an nhàn, quanh năm quần quật làm lụng vất vả cũng chẳng thoát được cảnh nghèo. Hoàn cảnh gia đình nhà chồng rất khó khăn. Bố chồng chị Thuật bị tâm thần, lao phổi. Gia đình còn có chị gái của bố chồng cũng bị thần kinh, ông nội 87 tuổi già yếu. Bản thân anh Tuấn không được khôn ngoan, nhanh nhẹn như người khác cũng vì ảnh hưởng từ bệnh của người bố. Đã nhiều năm nay, anh chỉ quanh quẩn ở nhà trông con, gánh nặng gia đình chủ yếu dồn sang cho chị Thuật.

Cuộc sống của anh chị càng thêm bế tắc khi chị Thuật mắc bệnh ung thư quái ác mất khả năng lao động. Chi phí thuốc thang của mẹ con phải vay mượn khắp nơi. Nhìn những đứa con ốm đau, nheo nhóc anh chị chỉ biết khóc bất lực. Muốn kéo dài sự sống, chị Thuật phải trải qua các đợt điều trị tiếp theo còn lâu dài và tốn nhiều tiền của. Số tiền để tiếp tục điều trị đã vượt quá khả năng của gia đình.

Thương mẹ con chị, mỗi lần chị đi xạ trị về các anh chị bên ngoại lại đón chị với các cháu về để chăm sóc. Cũng kể từ ấy, anh chị sống cũng không cố định ở đâu. Lúc sống nhà anh chị này, lúc sống nhà anh chị khác. Hơn năm nay, anh chị tá túc ở đằng ngoại, cách đây hơn tuần anh mới xin về nhà nội.

Theo xác nhận bên công an Thị trấn được biết, gia đình anh chị Tuấn Thuật là một trong những gia đình khó khăn của địa phương. Hoàn cảnh của gia đình khiến những người xung quanh rơi nước mắt. Bản thân chị Thuật đang mang trong mình căn bệnh ung thư vú, con gái còn quá nhỏ lại mắc bệnh hiểm nghèo. Trong khi đó gia đình nhà chồng cũng toàn người bệnh tật, già yếu không hỗ trợ được gì, chủ yếu dựa vào đằng ngoại.

Với gia đình có một người mắc bệnh đã khổ, đằng này gia đình mấy người bệnh nên khó khăn càng gấp bội. Lúc này gia đình anh Tuấn, chị Thuật đang rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, tiếp thêm sức mạnh.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Lê Thị Thuật - Mã số 302 - xin gửi về:

