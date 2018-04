Đau lòng cảnh cô bé 2 tuổi mắc u não tiếp tục phải hồi sức tích cực

Ngày 10/4, Đại diện chuyên mục Vòng tay nhân ái đã trực tiếp vào Bệnh viện Việt Đức trao 10.254.000 đồng cho bé Hoàng Hoàng Phương Thảo, 2 tuổi trong bài viết “Ám ảnh đôi mắt vô hồn của cô bé 2 tuổi mắc u não” – Mã số 350.

Chỉ mới cách đây vài bữa, những người làm chuyên mục nhân ái chúng tôi đã rất vui mừng khi được thông tin cháu sức khỏe tốt lên, được bác sỹ cho chuyển xuống khoa thần kinh để nằm điều trị thay vì nằm bất động gắn với máy thở như trước.

Nhưng không may bé bị lê cơn ngừng thở, spo2 giảm về 0 phải thở máy và vết mổ khó liền, có nguy cơ bị nhiễm trùng. Các bác sỹ đã chuyển bé Thảo quay lại Khoa Hồi sức tích cực.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Trần Thị Huyền (SN 1989) ở Khu I, Phú Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ là mẹ của cháu buồn rầu nói: “Mấy hôm trước gia đình đã rất mừng khi con được chuyển khoa nhưng không ngờ tình trạng sức khỏe của con lại xấu đi.

Hiện sau khi bác sỹ tích cực điều trị, con đã tỉnh nhưng vẫn phải thở máy. Thi thoảng con lại lên cơn tím tái, ngừng thở phải bóp bóng. Hiện con bị kháng an thần, phải dùng bằng liều người lớn, vết mổ đang tốt lên chị ạ.

Bác sỹ nói tiên lượng của con rất khó khăn vì con còn quá nhỏ. Việc điều trị cho con sẽ phải lâu dài với chi phí rất tốn kém. Lúc nào em cũng hi vọng phép màu sẽ đến với con, dù ít nhất con còn thở là còn hy vọng”.

Nhận được số tiền bạn đọc hảo tâm gửi thông qua Báo Gia đình và Xã hội, chị Huyền xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chương trình Vòng tay nhân ái của Báo cũng như toàn thể các cán bộ Công tác xã hội của Bệnh viện Việt Đức, các nhà hảo tâm đã chia sẻ khó khăn với hoàn cảnh của gia đình.

Chị Huyền cho biết thêm, khi hoàn cảnh của cháu được mọi người biết đến đã có nhà hảo tâm hỗ trợ về tài chính và tài trợ sữa, bỉm cho con trong quá trình điều trị.

Vợ chồng chị Huyền hiện giờ vẫn nhờ cậy vào bên ngoại. Cháu Phương Thảo ngay từ nhỏ đã được ông bà ngoại chăm sóc. Thu nhập của hai vợ chồng chị Huyền hàng tháng đủ ăn đã mừng nên chẳng có tiền dư ra.

Để có tiền chạy chữa cho con, anh chị gần như vay mượn cả. Tuy được bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng thời gian điều trị dài nằm hồi sức tích cực, số thuốc điều trị ngoài danh mục lại quá đắt đỏ, cộng thêm chi phí đi lại ăn uống hàng ngày trong bệnh viện khiến gia đình trở nên khánh kiệt.

Con đường chiến đấu với căn bệnh u não của bé Thảo còn dài, rất mong bạn đọc hảo tâm tiếp tục hỗ trợ cho gia đình bé.

Mọi sự giúp đỡ cháu Hoàng Phương Thảo - Mã số 350

Chị Trần Thị Huyền ở Khu I, Phú Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ

