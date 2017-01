Cuộc sống mới đầy khó khăn với gia đình 3 người cùng mang bệnh trọng

Chị Nguyễn Thị Hằng – vợ anh Mỳ cho biết, sau khi điều trị vết thương tại Bệnh viện Bỏng ổn định, các bác sỹ chuyển anh sang Bệnh viện Bạch Mai để tập phục hồi chức năng.

Dù đã tập vận động được một thời gian nhưng chân của anh vẫn bất động nên bác sỹ cho ra viện. Thấy mình không đi lại được, đã có những lúc anh Mỳ tuyệt vọng muốn chết đi nhưng sự động viên của chị Hằng đã giúp anh có nghị lực hơn.

Vợ chồng anh Mỳ có đến 6 người con, con lớn nhất mới 16 tuổi, đứa nhỏ 1 tuổi rưỡi. Trong đó, em Nguyễn Thị Phương (13 tuổi) mắc bệnh tim bẩm sinh. Để có tiền nuôi các con ăn học và trang trải cuộc sống hàng ngày, chị Hằng lo bám lấy mấy sào ruộng, còn anh Mỳ đi làm công việc bốc gỗ thuê. Đi làm từ 5h sáng đến 10h đêm mới về cũng chỉ được 100.000 đồng nhưng công việc ấy cũng chẳng đều đặn.

Đứa con gái phát hiện mắc bệnh tim mà gia đình anh không có điều kiện đưa đi điều trị. Anh Mỳ đã cố gắng làm lụng ngày đêm mong gom góp tiền để đưa con ra Hà Nội khám. Nhưng không may, trong lúc đi làm, anh lại bị tai nạn gãy xương sống, vỡ sọ não nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi người cha đang nguy kịch trong viện thì đứa con út ở quê trên đường chạy lũ lại bị nan hoa xe đạp nghiến gót chân dẫn tới hoại tử.

Cùng một lúc hai người vào viện, chị Hằng chỉ biết gục đầu xuống giường bệnh nơi chồng nằm mà khóc bởi gia đình lúc ấy dường như đã bất lực. Một mình chị không thể lo nổi khi trong nhà có tới 3 người mắc bệnh.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình được đăng tải với MS 227, nhiều bạn đọc đã gọi điện chia sẻ và gửi tiền ủng hộ trực tiếp đến gia đình cũng như ủng hộ qua chuyên mục Vòng tay nhân ái. Ngoài số tiền 4.550.000 đồng từ chuyên mục Vòng tay nhân ái, chị Hằng cho biết gia đình cũng nhận được gần 25 triệu đồng mọi người ủng hộ trực tiếp đến chị.

Đón nhận số tiền từ đại diện chuyên mục Vòng tay nhân ái (Báo Gia đình & Xã hội), chị Hằng xin được gửi lời cảm ơn Báo sâu sắc nhất đến với những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình chị thời gian vừa qua. Chị Hằng bảo, sức khỏe anh Mỳ đã đỡ hơn trước với chị đã là điều may mắn.

Tới đây, khi về nhà chị sẽ đưa anh đi châm cứu và cùng anh tập vận động hàng ngày mong sớm hồi phục. Điều anh chị còn trăn trở là đứa con mắc bệnh tim không có tiền đưa đi điều trị trong khi anh Mỳ phải ngồi xe lăn. Gia đình mong sao cháu cũng được mọi người giúp đỡ để có thể đưa cháu ra Hà Nội khám.

