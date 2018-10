Cô bé bị ung thư máu nuôi nước mơ làm thư ký tòa án

Tin dữ ập xuống gia đình nghèo

Vượt qua con đường trơn trượt, lầy lội, khó khăn lắm chúng tôi mới hỏi thăm và tìm được đến nhà của anh Nguyễn Kinh Thanh (42 tuổi) và chị Hồ Thị Tuyết (39 tuổi, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Khi chúng tôi đến nơi, chị Tuyết đang phơi cây thuốc giữa khoảng sân nhỏ, lồi lõm. Thấy khách đến nhà, anh Thanh nhanh nhảu nói: “Mời cô chú vào nhà xơi nước, đợi tôi một chút. Tôi tranh thủ trời hửng nắng phơi ít cây thuốc cho con bé uống, chứ lâu nay mưa liên tục thuốc nó hư mất”.

Ngồi dưới căn nhà xây tạm để lấy chỗ che mưa che nắng, chị Tuyết rót chén nước mời khách. Khi được hỏi đến hoàn cảnh gia đình, chị nghẹn ngào nói: “Giờ chúng tôi có khổ cực, có già yếu như thế nào cũng được, nhưng chỉ thương con bé Lý, mới nhỏ mà mắc căn bệnh quái ác. Nhà tôi nghèo lại không có điều kiện chạy chữa cho con. Chẳng biết sau này tương lai con sẽ ra thế nào”.

Chị Tuyết cho biết, vào năm 2009, do ở vùng quê Nghệ An thời tiết khắc nghiệt, cuộc sống bấp bênh nên anh chị dắt các con vào Gia Lai sinh sống và lập nghiệp. Với 2 bàn tay trắng, anh chị phải xin ở nhờ rồi đi làm từ sáng đến tối với hy vọng có tiền làm được căn nhà nhỏ che mưa che nắng.

Sau hơn 1 năm chăm chỉ làm thuê, không quản ngại bất cứ việc gì, anh chị đã có thể làm một căn nhà nhỏ lấy chỗ tá túc cho cả nhà. Những tưởng cuộc sống của 5 người trong gia đình sẽ êm đềm trôi qua như thế nhưng tai họa lại ập đến gia đình anh chị.

Vào Tết Nguyên đán vừa qua, cháu Nguyễn Thị Ngọc Lý (13 tuổi – con gái đầu của anh Thanh) bỗng kêu đau khắp người và nổi lên những chấm đỏ li ti. Anh chị vội đưa con đi khám thì bác sĩ nói cháu chỉ bị đau xương do té xe. Tuy nhiên, khi đưa con về nhà được một thời gian thì Lý lại kêu đau, những chấm đỏ li ti lại xuất hiện ngày một nhiều hơn, chân răng của Lý bắt đầu chảy máu.

Lo ngại con mắc bệnh hiểm nghèo nên anh chị đã tức tốc đưa con lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để thăm khám và điều trị. Tại đây, sau khi kiểm tra, các bác sĩ cho biết Lý mắc chứng bệnh nguy hiểm liên quan về máu nên phải chuyển lên tuyến trên để kiểm tra rõ hơn.

Không còn tiền chữa trị cho con

Anh chị vay mượn của bà con hàng xóm được 5 triệu đồng để đưa con đi Bệnh viện Truyền máu - Huyết Học TP.HCM. Tại đây các bác sĩ cho biết, Lý mắc căn bệnh ung thư máu. Gia đình chị Tuyết như chết đứng khi nghe tin dữ ập đến. Sau đó, do bệnh tình của Lý nặng nên bệnh viện yêu cầu nhập viện và đóng một khoản tiền lớn.

Thương con nên anh chị tiếp tục chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa trị. Tuy nhiên, anh chị chỉ lo chi phí được một thời gian rồi đành đưa con về nhà với bao lo lắng, mệt mỏi. “Tôi chỉ biết nói với con về thôi, khi nào có tiền sẽ đưa con vào chữa trị tiếp. Về nhà, đêm nào nghe thấy con khóc vì đau đớn tôi còn đau hơn gấp trăm lần”, chị Tuyết nói.

Nhìn con đau đớn, quằn quại, ăn uống không được, anh chị đành đánh liều qua mượn sổ đỏ của bà nội cháu Lý để đi vay ngân hàng 60 triệu đồng. Do không có tiền để xạ trị và thay tủy nên hàng tuần gia đình anh chị phải đưa cháu Lý đi điều trị bằng hóa trị. Chị Tuyết cho hay, phương pháp hóa trị này chỉ giúp bệnh tình của Lý không phát triển nặng hơn. Nhiều lúc Lý vẫn bị xuất huyết ở răng và họng, đêm đêm lại khóc vì đau đớn. Đều đặn mỗi tuần, anh chị mất khoảng 10 triệu đồng tiền chữa trị cho con.

“Giờ chỉ còn 50 triệu trong tay, gia đình tôi chỉ có thể đưa con đi chữa trị được hết tháng này. Còn những ngày tháng sau gia đình tôi không biết làm sao để giúp được con đây. Mấy tháng nay gia đình phải đi tìm kiếm các loại lá cây về phơi để làm thành bài thuốc cho con uống. Nhìn con đau quằn quại mỗi đêm, tôi ước rằng mình có thể chịu thay con”, chị Tuyết nức nở nói.

Với gương mặt ngây thơ, non nớt, em Lý khi trò chuyện với chúng tôi luôn nở nụ cười lạc quan, tuy nhiên đôi mắt vẫn thoáng một chút buồn: “Em sẽ cố gắng ăn và uống thuốc điều độ để có sức khỏe đến trường. Em sẽ học tập thật tốt để đền đáp công ơn dưỡng dục của bố mẹ và thực hiện ước mơ làm thư ký tòa án của mình. Em sẽ chăm chỉ để bố mẹ và các em không phải chịu khổ nữa”.

Liên quan đến trường hợp gia đình chị Tuyết và anh Thanh, bà Phạm Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pếch cho biết, do hoàn cảnh gia đình chị Tuyết rất khó khăn nên hiện nay đơn vị đang đề xuất để gia đình chị vào diện hộ nghèo của xã.

Theo bà Tuyến, sau khi xã nắm được thông tin cháu Lý mắc bệnh hiểm nghèo thì bên phía chính quyền, Đảng ủy xã cũng đã vận động quyên góp để giúp cháu chữa bệnh.

Tuy nhiên, theo bà Tuyến, số tiền này cũng chỉ phụ giúp gia đình cháu Lý trong việc đi lại, ăn uống còn về số tiền chữa bệnh quá lớn thì rất khó khăn. “Chúng tôi hy vọng bạn đọc, các nhà hảo tâm và các "Mạnh Thường Quân" quan tâm giúp đỡ gia đình để cháu có thể vượt qua được bệnh tật”, bà Tuyến nói.

Mọi sự giúp đỡ cháu Ngọc Lý - Mã số 404 xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Kinh Thanh và chị Hồ Thị Tuyết ở xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/ Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 404

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 404

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 404