Chồng đốt rừng mưu sinh bị bỏng nặng, vợ và 5 con thơ rơi vào cảnh khốn cùng

Anh Thái Nguyễn Hồng, 34 tuổi, (xóm 10, Đông Cầu, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bị bỏng vào ngày 07/02/2018.

Với mong muốn vợ con có miếng ăn, cái mặc trong dịp Tết, anh Hồng đi đốt rừng thuê. Không may, thời tiết hanh khô nên lửa bốc cháy lớn, kèm theo gió nên anh Hồng bị ngọn lửa bắt vào người. Anh được người dân làm cùng đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Hiện tại, anh đang nằm điều trị tại Bệnh viện tỉnh Nghệ An.

Kể về hoàn cảnh gia đinh, chị Vương Thị Hợp (em gái ruột của vợ anh Hồng) cho biết: “Trước đây, anh Hồng cũng được đưa ra bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu nhưng do gia đình không lo được kinh phí chữa trị nên chủ động xin cho anh về nhà điều trị thuốc đông y. Qua khám xét, các bác sĩ cho biết anh bị bỏng cấp độ 3. Vừa rồi, gia đình vay được tiền nên lại đưa anh vào bệnh viện ở trên tỉnh điều trị”.

Được biết, vợ chồng anh Hồng có 5 người con. Đứa lớn đang theo học lớp 6, 2 đứa học cấp 1, 1 đứa học mầm non, bé út 6 tháng thì đi theo mẹ chăm bố. Chị Vương Thị Sơn, 35 tuổi (vợ anh Hồng) trước đây khỏe mạnh bình thường nhưng từ khi sinh con thứ 2 thì thần kinh không ổn định.

Chị Sơn thường xuyên ngất xỉu và đầu óc không tỉnh táo như ngày trước. Vừa rồi, nghe tin chồng gặp nạn, chị Sơn đã ngất lịm đi. Không chỉ vậy, sức khỏe chị Sơn cũng suy giảm và gần như không làm được gì ngoài việc ở nhà chăm con, lo liệu cơm nước.

Thương chồng, chị Sơn cũng chạy vạy vay tiền họ hàng để đưa anh Hồng vào bệnh viện tỉnh điều trị.

Nói về tình hình sức khỏe hiện tại, chị Sơn cho biết: “Các bác sĩ bảo theo dõi diễn biến sức khỏe của anh ấy. Nếu nặng quá sẽ phải chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội. Hiện, anh Hồng hoàn toàn tỉnh táo nhưng cơ thể ốm yếu vì ăn được rất ít. Gia đình cũng rất lo lắng vì không biết xoay ra đâu tiền để tiếp tục chữa trị cho anh".

Nói về hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Thái Hồng, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Bá Nghĩa, trưởng thôn xóm 10, Đông Cầu, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết:

“Gia đình anh Hồng đông con nên kinh tế cũng chật vật. Vợ cậu ấy ốm đau thường xuyên, thần kinh không ổn định từ khi sinh con thứ 2. Biết hoàn cảnh của anh, nhiều tổ chức từ thiện của địa phương cũng quyên góp để giúp đỡ gia đình anh. Chúng tôi cũng mong có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình họ”.

Trước kia, anh Hồng còn khỏe mạnh thì đi làm thuê cũng kiếm được chút ít, nhưng giờ một mình chị Sơn gồng gánh sớm hôm. Từ ngày anh Hồng đi viện điều trị, tài sản trong nhà cái gì có giá trị là chị Sơn cũng tính đem đi bán hết. Chi phí khám chữa đắt đỏ nên chị phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi. Tính đến nay, số tiền nợ nần của gia đình đã là một khoản lớn.

Gia đình chị Sơn đang rất cần sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm để cuộc sống vơi bớt khó khăn, có tiền chữa bệnh cho chồng.

Mọi sự giúp đỡ anh Thái Nguyễn Hồngxin gửi về:

1. Chị Vương Thị Sơn (xóm 10, Đông Cầu, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 349

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 349

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 349